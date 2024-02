Milanović konačno pohvalio jednu stranku: ‘Oni su mi 10 puta bliži nego HDZ’

Autor: N.K

Predsjednik Zoran Milanović ugostio je u nedjelju u 11 sati na Pantovčaku novinarku N1 televizije kojoj je dao intervju. Razgovor je trajao gotovo sat i pol, a predsjednik je u tom vremenu vrlo žestoko govorio o izboru Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika.

Posebno je bio žestok prema Vladi Andreja Plenkovića poručivši kako se “Turudića još uvijek može zaustaviti”.

Međutim, dok je snažno kritizirao Vladu o jednoj stranci je ipak govorio pozitivno. Na iznenađenje mnogih, predsjednik je govoreći o izborima rekao kako mu je Domovinski pokret puno bliži od HDZ-a.

“Bliži mi je Domovinski pokret 10 puta”

“Ne znam hoće li se Plenković predomisliti. Turudić je nelegalno i protuzakonito izglasan u Saboru. Zakoni jasno kažu da kandidati koji su izvan sustava moraju proći sigurnosnu provjeru. Imaš pravni slijed, intencija i obaveza, državno odvjetničko vijeće kaže, mora proći provjeru. Prijava ako nije kompletna se miče. Plenković stalno izmišlja, očekujem da će čupati kosu i vikati. To neće proći”.

“To će oni koji su politička konkurencija riješiti na izborima, ali ja se neću umiriti. Čak i ako dođu veći umovi od Butkovića, ja sam spreman. Ovo je samo jedan čin dramske forme. Ja da se kandidiram na parlamentarnim izborima? Kakvo je to pitanje uopće? Ja nemam stranku, nemam liste. Očito sam se već postavio u ovom periodu. Bliži mi je DP deset puta od HDZ-a jer ne rade takve ludorije. Svi su dobri.”

Komentirao oporbu

“Ne znam jel oporba ima snage, ali to je jedini način da se to riješi. Neću se pridružiti prosvjedima, ne žalim se Ustavnom sudu. To su fraze da predsjednik treba doći plakati Sudu kad mu nešto nije po volji. Ustavni suda se Josipoviću udostoji odgovoriti nakon dvije, Kolindi nakon tri godine. Upapčili su se i prepali, zato su sve promijenili u zakonu. Sad su novinare izuzeli, kakva je to jednakost pred zakonom. Njih se ne može goniti, a onaj koji je dao novinaru informacije, njih može. Doći će vam Plavi i zagorčavati vam život” ,rekao je Milanović u jednom dijelu intervjua i pred kraj razgovora još jednom pohvalio Domovinski pokret.









“Nisu kompromitirani”

“Bliži mi je DP nego HDZ, ali ne znači da bi glasao za njih. Nisu se bar kompromitirali. Nisam bliži s njima, nego govorim da nisu kao HDZ. Gori su nego u vrijeme Sanadera, tada je bilo bar nekog reda.”, zaključio je Milanović

Izjavu predsjednika za naš portal komentirao je i politički tajnik Domovinskog pokreta, Mario Radić.

“Istina je da Domovinski pokret nije na vlasti, nemamo afere poput HDZ-a, SDP-a i Možemo, a tamo gdje je na vlasti u Vukovaru u mandatu Ivana Penave taj je grad postao treći po prihodima i prvi po demografskim mjerama, obrazovanju i grad mladih u kojem su od tekstilne, obućarske, preko avioindustrije. Svatko normalan to može primijetiti da kako vladamo Vukovarom, tako ćemo vladati Hrvatskom. A predsjednik je često u Vukovaru”, rekao je Radić.