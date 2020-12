MILANOVIĆ KAO IZNENADNI HEROJ HRVATA IZ BIH: Bošnjaci nemaju pojma s kim su ušli u fajt!

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Malo je tko u siječnju ove godine tijekom drugog kruga kampanje za predsjedničke izbore mogao povjerovati u to da će drčni Zoran Milanović stasati u političara čije riječi odzvanjaju Bosnom i Hercegovinom, uz aplauze tamošnjeg ostavljenog i obespravljenog hrvatskog puka. Razumljivo je da se na tu Milanovićevu preobrazbu i zbližavanje s Hrvatima u BiH nitko nije mogao kladiti jer dobar dio hrvatskog puka pamti nepregledne redove birača u Mostaru koji promrzli čekaju priliku da na glasačkom listiću zaokruže ime HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović.

Ma kakva Kolinda, ona u pet godina mandata nije napravila ono što je Milanović u nekoliko mjeseci, poručuje ovih dana bezrezervno vojska Hrvata u BiH, dok u Mostaru i ostatku Hercegovine potiho priznaju da ovaj donedavni šef Partije postaje njihov istinski vođa i državnik kakvog su čekali od Tuđmanove smrti. Istini za volju, većina se Hercegovaca slaže da je za njihovu percepciju idealnog političara Zoki promašio stranku, no danas to više nije važno jer Hrvati u BiH ionako nikada nisu osjetili dobrobiti svoje lojalnosti Hrvatskoj demokratskoj zajednici.

No, oni koji Milanovićevu političku karijeru prate godinama, pa i u vrijeme dok je bio premijer, podsjećaju da on nikada nije radio protiv interesa Hrvata u BiH te napominju kako je on uz njih bio uvijek kada je trebalo, a ovih dana u susjedstvu uistinu ozbiljno gori jer se u BiH sve učestalije progovara o redizajnu Daytonskog sporazuma.

Neviđena sinergija

To je tema za koju se Milanović zainteresirao i emotivno i politički pa u Hercegovini sada uz smijeh kažu kako napokon imaju neke koristi od toga što njegova supruga Sanja vuče korijene iz toga krševitog kraja. Bez imalo šale, Milanović je nedavno inzistirao na sastanku s donedavnim ljutim neprijateljem Andrejem Plenkovićem, a na predsjednikovo inzistiranje dogovorili su se da će u eventualni redizajn Daytona ući s potpuno usuglašenim stavovima, stajući iza hrvatskog naroda neovisno o novom rješenju koje će ponuditi međunarodna zajednica. Najjednostavnije rečeno, Milanović je kao državnik i predsjednik privolio Plenkovića da udruže snage i stanu uz svoj narod u Bosni i Hercegovini, što je sinergija kakva se dosad među Hrvatima u BiH ne pamti. Da Milanović radi dobar posao kad je riječ o skrbi za ovaj obespravljeni narod, potvrđuju naslovnice bošnjačkih medija koje su ga stavile na crnu listu, osuđujući sve njegove istupe i kritike na račun tamošnjih političara. Potvrđuje Milanovićeve ispravne poteze i oštra retorika koju su prema njemu usmjerili predstavnici bošnjačke politike, no on se na to ne obazire pa se doima da je na ovoj temi odlučio u pravom svjetlu susjedima pokazati značenje riječi predsjednik s karakterom.

Bošnjački političari predvođeni zloglasnim Željkom Komšićem, nelegitimnim predstavnikom Hrvata, u nevjerici su jer je napokon na čelo hrvatske države došao predsjednik koji je u tri rečenice sažeo dva desetljeća staru istinu. Milanović im je, naime, otvoreno poručio da su stavovi o BiH kao o građanskoj državi pusti snovi, dajući im do znanja da se ne trebaju zanositi time da će bilo kakve strateške odluke o bilo čemu donositi bez suglasja triju konstitutivnih naroda. Vrlo je koncizno Milanović bošnjačkoj vrhuški poručio da bez toga nema građanske države. Iako u Hrvatskoj te njegove riječi nisu snažno odjeknule, u Hercegovini su one pale na plodno tlo, jer nakon Mesića i Josipovića, pa i Grabar-Kitarović, na čelu Hrvatske napokon je čovjek koji se založio za njih a da ga uopće nisu birali. Nije tajna da je vicmaher Mesić cijelo desetljeće vodio politiku odmazde prema političkoj strukturi bosanskohercegovačkih Hrvata, tjerajući ih da lijek za svoje probleme potraže u Sarajevu, a ne u Zagrebu. To je i dovelo do toga da Bošnjaci Hrvatima biraju člana Predsjedništva, a na kojem je tragu bila njegova politika možda ponajbolje govori to što on i dandanas poziva Komšića u Zagreb, osuđujući Milanovićevu i Plenkovićevu retoriku prema njemu. Josipović je mandat proveo na politici pomirbe, svirajući Miloradu Dodiku, no kako ni o čemu nije iznio konkretne stavove, tako je i u oboj temi ostao neopredijeljen, dok se mandat Milanovićeve prethodnice može svesti na poziranja bez strategije.

Sapun pa parfem

Sugovornici bliski Milanoviću naglašavaju kako ovo čemu svjedočimo nije ništa, on je tek ušao u sukob, a ovo što gledamo zapravo se može okarakterizirati tek kao početak bitke. Predsjednik do kraja mandata nema namjeru odustati od borbe za Hrvate u BiH, štoviše, to smatra jednim od najvažnijih izazova u svojem predsjedanju hrvatskom državom i za to će se boriti svim silama i svim raspoloživim sredstvima, a na ruku mu ide i Plenkovićev interes za tu tematiku. Bošnjaci nemaju pojma s kim su ušli u “fajt”, govori nam jedan od Milanovićevih najbližih suradnika, te im poručuje da se pripreme jer onaj oštriji dio retoričke paljbe tek slijedi s obzirom na to da predsjednik nema namjeru pristati na to da Hrvati u susjednoj zemlji budu izopćeni iz odlučivanja i u bolesnoj poziciji u kojoj Bošnjaci biraju njihova predstavnika. To su načela na koja Milanović ne pristaje i tome će se protiviti te o tome govoriti kada god bude u mogućnosti. Na to što bošnjački političari Milanovića etiketiraju kao fašista, u Hercegovini gledaju s posebnim oduševljenjem i divljenjem te kažu kako tek time pokazuju svoje pravo lice i ono s čime se oni desetljećima bore. Istovremeno podsjećaju kako gotovo tri desetljeća nakon rata pronalaze kosti mučki ubijenih Hrvata iz Bugojanske skupine. Svjestan težine svojih riječi, Milanović odbija šutjeti, to je jasno dao do znanja, baš kao što je vrlo jasno Bošnjacima rekao kako je za stvaranje građanske države potreban sapun, a tek onda parfem, premda su i domaći dušobrižnici te riječi etiketirali kao šovinizam, korištenje pojma sapun i parfem, prema riječima predsjednikovih sugovornika, uopće nije pogrešno, već zapravo time figurativno opisuje društvenopolitički razvoj BiH. Hrvatski predsjednik time je zapravo rekao kako BiH ne može biti građanska ako to podrazumijeva dominaciju bošnjačke većine koju snažno zagovaraju ljudi poput Komšića, kojega u Hercegovini nazivaju i Sejdom Bajramovićem, što je postao svojevrsni sinonim nacionalne prostitucije i sluganstva.

Hercegovačka mreža

Retorika bošnjačke politike među analitičarima iz susjedstva opisuje se kao jedna vrsta udara na Zagreb i to zbog upozorenja o kršenju Daytona, a ni oni na tome ne misle stati pa se očekuje nastavak rata, u kojem Hercegovina prvi put ima svojeg političkog zaštitnika u Zagrebu. Ima, međutim, i predsjednik Milanović mnoštvo prijatelja po Hercegovini, riječ je mahom o uglednicima i poduzetnicima s kojima se nerijetko sastaje, a koji ga i jesu detaljnije uputili u problematiku s kojom se bore. Kolokvijalno se ta predsjednikova ekipa naziva Milanovićevom hercegovačkom mrežom. Dio te mreže navodno je vlasnik hotela Osejava iz Makarske, Juraj Ivanković, porijeklom iz Međugorja. Ivanković je inače svojedobno ovaj makarski hotel kupio od tamošnjeg poduzeća Makarska, a takav transfer nikoga nije iznenadio jer se više od dva desetljeća ovaj poduzetnik bavi turizmom. Poznati makarski poduzetnik i hotelijer, Marinko Sulić iz Gruda, također je jedan od prijatelja predsjednika, a na popisu ljudi s kojima se viđa nalazi se i Božo Čulo iz Tomislavgrada, s kojim je Milanović dobar još otkako je bio premijer. Čulo je ujedno i najzanimljivije ime na popisu Milanovićevih hercegovačkih prijatelja, riječ je o poduzetniku koji gotovo dva desetljeća nije dao ni jednu izjavu za medije, no unatoč tome, lokalni novinari iz Splita prate ga u stopu.

Interes dalmatinskih medija za njegove poslove počeo je kada je otvorio glamurozni hotel u tome gradu u koji je uložio deset milijuna eura. Na otvorenju njegova hotela tada su gostovali nekadašnji Milanovićevi ministri Gordan Maras i Darko Lorencin, svečanosti je nazočila i Josipa Rimac, ali i Marko Perković Thompson te general Gotovina, dok je na otvorenje svojeg izaslanika poslala i bivša predsjednica Grabar-Kitarović. Ovaj Hercegovac rado ističe da nikada nije radio u državnoj tvrtki, dok je u privatnim poduzetničkim vodama počeo kao zastupnik vodeće američke petrokemijske tvrtke Dow Chemical. Nakon toga odlazi u Njemačku, gdje je na robnim burzama trgovao metalima. Po povratku u Hrvatsku osniva Partner banku, a od Croatia osiguranja kupuje Metroholding. Zna se da osim ljubavi prema bankarskom biznisu njeguje i ljubav prema nekretninama pa tako preko svoje tvrtke Metroholding iznajmljuje superluksuzne vile – Petru na Braču te Franjku i Eriku na Tuškancu. Jedno je vrijeme poslovno surađivao i s generalom Čermakom, pa možda generali i jesu poveznica između njega i predsjednika države.

Oproštena mu Partija

Poveznica između Hrvata u BiH i Zorana Milanovića mogao bi pak biti i saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić, koji je o njemu uvijek govorio s dozom poštovanja, posebice kada je riječ o ovoj tematici. Bilo kako bilo, svi potezi koje je povukao zadnjih tjedana naslućuju da će Hercegovina prigrliti Milanovića kao svojeg državnika opraštajući mu članstvo u Partiji, a to pokazuje njegovu veličinu u očima hrvatskog naroda u susjednoj zemlji, jer takvu crticu u biografiji u pravilu ne toleriraju.