‘MILANOVIĆ JE TEŠKA SINJSKA NARAV, ALI JE POŠTEN!’ Političar procijenio predsjednika: ‘Jasan je njegov potencijal’

Autor: Dnevno.hr

Prijepodne kirurg u Splitu, poslijepodne gradonačelnik Ploča – Mišo Krstičević, mlada nada SDP-a, gostovao je u Nedjeljom u 2, gdje je govorio o aktualnim političkim pitanjima.

U SDP-u je od 2010., u obitelji mu se nikad razgovaralo o politici, ali u trenucima kada bi vidio neku društvenu nepravdu pomalo su ga stvari dovele u politiku.

“Doživio sam preobražaj, određene su se stvari promijenile i mijenjaju se dan danas što se tiče shvaćanja, stavova i ostalog, ali ono što se uvuklo je da se nešto promijeni. Tada nisam bio svjestan nejednakosti u svijetu, niti problema sustava, jednostavno me tada pogađala nepravda”, rekao je.





Smatra da SDP danas može privući mlade birače.

“Danas ako netko voli druge i tko ima prostor upravljati zajedničkim stvarima, ima prostor ući u SDP jer je to SDP”, rekao je.

S opaskom da SDP-u nedostaje sadržaja, nije se složio.

“Mogu shvatiti vrijeme Račana i Milanovića jer je to tada bila moda. Socijaldemokracija je stala na tzv. treći put od Schroedera, Blaira. No, ne mogu prihvatiti da danas SDP nije na jasnom tragu klasične socijaldemokracije, on mora biti ako želi donijeti promjene”.

Ne mogu reći: Ja imam ambiciju u politici

Odgovorio je i na pitanje zašto se nema ambiciju penjati u stranačkoj hijerarhiji.

“Ne mogu izgovoriti rečenicu: Ja imam ambiciju u politici. To nije normalno iz kuta mog shvaćanja politike. Jedino me osjećaj dužnosti može gurnuti u takvu perspektivu, a ne moje ambicije. Moja bi ambicija definitivno bila vezana uz medicinu jer je to nešto u čemu možeš uživati ako gledaš s egoistične strane, a ako se želiš potpuno posvetiti društvu, ipak se trebaš usmjeriti prema politici,” kazao je Krstičević.









‘Koaliciji s Možemo! apsolutno ću reći da’

Pričao je i o koaliciji s drugim strankama.

“Koaliciji s Možemo! apsolutno ću reći da jer nema kompatibilnije političke opcije SDP-u u ovom trenutku u Hrvatskoj, a to su pokazali i građani na izborima. Pozicija Možemo! u Zagrebu koja je vrlo teška nakon Milana Bandića. Oni, po meni, nemaju jasan potencijal na nacionalnoj razini bez infrastrukture koji SDP ima. To je još jedan vid kompatibilnosti. Rasprava o koaliciji s Centrom u stranci nije provedena, ali ne bih se zalagao za parcijalne koalicije jer se naše ekonomske politike ne podudaraju u krucijalnim stvarima i to bi bila neprirodna koalicija,” rekao je Krstičević.

O aferi ‘AP’: Svjetski fenomeni, takav rejting uz toliko afera

Komentirao je i aktualnu aferu koja trese HDZ.









“HDZ i Andrej Plenković su svjetski fenomeni, uz toliko afera imati dobar rejting je svjetski fenomen, kazao je i dodao da to u recentnoj povijesti nije jedini slučaj i podsjetio na Milana Bandića. judi će zažmiriti na oba oka ako se dio klijentelizma i korupcije “prelije” i na njih pa dobiju mjesto preko reda u vrtiću, bolji posao,besplatne obroke itd.Građanima nije problem milijarda u Ini, milijuni “Softvera”, “Agrokora”, bitan im je obrok od 10 ili 20 kuna. Ali i tome dođe kraj i vrijeme kada ljudi ne mogu više zatvarati uši niti oči jer se takva korupcija “prelije” i na njih same. Zato se ne slažem s Plenkovićem da su ovo “neteme”, kazao je Krstičević među ostalim.

‘Zoran Milanović je pošten čovjek i zato ga cijenim’

“Milanović je teška sinjska narav, ali to je pošten čovjek, cijenim ga radi toga. Glupo je da smo se danas doveli do toga da cijenimo političara jer je pošten, jer bi to a priori trebalo biti tako. Milanović je politički teškaš, jasan je njegov potencijal, ali njega nije briga što o njemu misle njegovi birači, što njegove izjave znače za sustav, za stranku koja ga je podržala. Kao da mu je jedini fokus da onome kojemu želi nešto reći, upravo to i kaže”, smatra Krstičević.