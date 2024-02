Milanović je odlučio koga će podržati u superizbornoj godini: Ovo će mnoge razočarati

Politička godina postala je vruća, pogotovo se to može reći nakon još jedne u nizu afera vezanih uz vladajuće. Ovog puta sve je eksplodiralo zbog odabira novog državnog odvjetnika Ivana Turudića, odnosno nakon što je u javnost puštena prepiska njega i USKOK-ove osumnjičenice Josipe Pleslić, donedavno Rimac. Pisali smo kako je premijer Andrej Plenković odlučio ići do kraja i to se na koncu pokazalo točnim te je šef Vlade i HDZ-a odmahnuo rukom na pritiske, a Turudić je sa 78 glasova ‘ZA’ izglasan u Saboru.

Reakcije su brojne, a jedan od žešćih kritičara od početka procesa izbora za šefa DORH-a je i predsjednik RH Zoran Milanović. Prema mnogima najistaknutiji i, iako formalno nema veze sa Saborom, istinski oponent vladajućoj parlamentarnoj većini, Milanović se najčešće najžešće javno suprotstavlja odlukama Plenkovićeve većine. Nakon što je većina u Saboru potvrdila Turudićevu kandidaturu, Milanović je rekao kako nije čuo za Plenkovićevu poruku DORH-u, ali da”‘će dobiti i on od nekoga poruku”. “Često na proljeće rijeka pravde dođe. Ja sam poslao dokumente, a pismo”, rekao je predsjednik uvodno.

“Ovo je prvi put od Tita da partija odlučuje o čovjeku koji hapsi i zatvara. Ovo je nacionalna katastrofa. Nisam poslao pismo, u dokumentima je vrlo jasno prikazano o kakvom tipu se radi. Ova romansirana biografija Madame de Pomadeur i Tureta je višak. Ukazuje da se radi o osobi koja je s razlogom trebala biti predmet interesa DORH-a, a sada se izvlači zašto nisam reagirao 2015. Bio sam premijer, ne diktator”, rekao je Milanović.

“Svaka čast lipoj i radosti, to je nebitno, najstrašnije je da su se ti ljudi našli u tim okolnostima”, rekao je između ostalog na sastanak Rimac i Turudića. A bilo kako bilo, Hrvatske je u super izbornoj godini i svako ovakvo iskakanje s političkog ustaljenog pravca ima utjecaja na političku situaciju. Osim parlamentarnih i Europskih izbora, na kraju godine očekuju nas i predsjednički što je konačni šlag na izbornoj torti, a prema analizama i anketama teško će netko moći parirati Zoranu Milanoviću.

Čini se kako je, što se samog Milanovića tiče, bitnije kako će se predsjednik postaviti oko parlamentarnih izbora te hoće li kome prešutno dati podršku i pomoći u izbornoj utakmici. S obzirom na Milanovićevu prepoznatljivost i u najmanju ruku mnogima neočekivan mandat u kojem je udarao po svim stranama političkog i javnog spektra, imat će veliku ulogu u izbornoj godini. Hoće li dati i dobiti podršku od kolokvijalno ‘svojep ljevice koja ga je i dovela na Pantovčak, ili će stati uz desnicu kojoj je prema svojim nastupima bio blaži i skloniji u vrlo burnom mu mandatu, pitanje je koje se pitaju u gotovo svim strankama.

Razgovarajući s izvorima s desne strane političkog spektra, saznali smo da oni smatraju kako Milanović neće biti njihov saveznik. “Mi ćemo naravno ići protiv njega na svim izborima. Upetljan je sa mutnim ljudima, ljevica će ga vjerojatno podržati”, rekao nam je dobro upućen izvor s desnice. Ljevica se pak, kako saznajemo, nada da će Milanović ipak biti blag prema njima te će zauzvrat dati svoju ruku suradnje kad će Milanović krenuti u obranu fotelje s Pantovčaka. “A znamo da je bilo tu svega. Ali morat ćemo puno toga mi progutati i sklopiti s njim prešutni pakt. Nadam se da je već sklopljen nekakav dogovor o međusobnom nenapadanju”, rekao nam je zabrinuti izvor s ljevice. Ipak, kako saznajemo iz predsjednikovih krugova, on je odlučio ostati ‘predsjednik s karakterom’.

“Teško je Zorana uopće više savjetovati, teško je nagađati. No, čini mi se da je odlučio biti sam cijelu ovu godinu i ostati sebi svojstven. Vidio prema anketama da to prolazi. On je u jednom čovjeku suverenist, desni centar, ljevičar, ponekad veći desničar od HSP-ovaca. Neće on nikome dati podršku. Mislim da će mnogi ostati razočarani, prvenstveno ljevica”, rekao nam je ovaj izvor iz predsjednikovog kruga ljudi.

“Mislim da se on uopće neće prikloniti nikome. Mislim da će docirati i jednima i drugima, da će glumiti neovisnost jer time zauzima poziciju za predsjednika. Njegova ustavna obveza je da ne smije biti partijski odnosno stranački opredijeljen”, rekao je politički analitičar i komunikacijski stručnjak Zoran Pucarić. Analitičar smatra da Milanović može dobiti podršku ljevice, iako se predstavljao svojevrsni suverenistički i desniji stav u mandatu: “Može se dogoditi da podrže njega kao kandidata nezavisnog. Mislim da ga ljevica jednostavno mora podržati jer nema koga drugoga”, zaključio je analitičar.









Inače, izbori za predsjednika očekuju nas koncem godine, barem prvi krug. Nisu službeno poznati kandidati, ali vrte se imena poput Nine Raspudića iz Mosta i Željka Reinera iz HDZ-a. Spominjao se čak i general Ante Gotovina, znanstvenik i bivši ministar Dragan Primorac, Sandra Benčić iz Možemo, kao i Dalija Orešković.