Milanović je nanjušio novu najslabiju kariku u Plenkovićevim redovima i krenuo je ‘bušiti’

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Velika se hajka iz vladajućih redova posljednjih dana sasvim opravdano digla na predsjednika Zorana Milanovića, koji je ničim izazvan ušao u opetovanu polemiku s premijerom Andrejem Plenkovićem pronalazeći novu metu za te obračune. Habijan je gay, ispalio je Milanović neprimjereno, ali u svojem stilu, a da nije ni trepnuo, prozivajući tako novog ministra gospodarstva, koji ni u jednom trenutku svoje političke karijere nije progovorio o svom privatnom životu, koji ionako nije važan za funkciju koju obnaša.

Nije Milanovićeva izjava plod puke slučajnosti i njegova spontanog komunikacijskog stila, nego razrađen plan prema kojem će nakon Marija Banožića njegova nova meta za okršaje s Plenkovićem postati ministar Habijan, čiju stručnost propitkuje i dio HDZ-ovaca jer je riječ o pravniku koji je preuzeo gospodarski resor u kriznom trenutku i uoči parlamentarnih izbora, a Plenković mu je dao povjerenje ponajviše zbog toga što se dokazao kao lojalan stranački kadar.

Sasvim je legitimno propitivati Habijanovu stručnost za poziciju na koju je došao, legitimno je pitati se i je li Habijan u gospodarski resor uhljebljen kao i vojska ostalih HDZ-ovaca, no u političkoj komunikaciji mora postojati granica, a Milanović ju je odavno prešao. Ne misle to, međutim, svi građani, jer da jesu, Milanović ne bi bio najpopularniji političar u državi. I dobrom dijelu HDZ-ovaca sviđa se njegov komunikacijski stil pa tako kažu da je on stasao u političara bez dlake na jeziku koji svima kaže što ih ide.

Prizemni udarci

Kako tvrdi dio članova vladajuće stranke, u njihovim redovima doista ima političara homoseksualne orijentacije, a pojedinci u HDZ-u šale se da u Plenkovićevoj vladi danas ima više homoseksualaca nego Hercegovaca, naglašavajući kako je “njihov” lobi danas jedan od najsnažnijih u HDZ-u. Sve to za životni standard građana trebale bi biti sporedne teme ili ne bi uopće trebale biti teme, no čini se da bi ovakvi niski, prizemni udarci s Pantovčaka mogli obilježiti kampanju za nadolazeće parlamentarne izbore koji su za Plenkovića posebno značajni jer je i sam naglasio kako planira ostati na hrvatskoj političkoj sceni, što znači da će se na parlamentarnim izborima boriti za treći uzastopni mandat.

Objektivno gledano, Plenković ozbiljnog konkurenta u oporbenim redovima nema, ali se zato Milanović nametnuo kao svojevrsna oporba vladajućoj stranci i samom premijeru. Znajući za to da je Plenković svoj HDZ pozicionirao u strogom političkom centru, Milanović je odlučio na njega krenuti s desnog spektra, što mu već neko vrijeme polazi za rukom pa je svojim političkim obračunima uspio zadobiti potporu braniteljske populacije, dijaspore i dobrog dijela konzervativnog biračkog tijela, pri čemu valja znati da Milanoviću nisu neskloni ni na ljevici jer drugog kandidata i nemaju.









Nije ni Milanović u ovim obračunima bez kalkulacija jer osim što njima nastoji degradirati Plenkovića, on na taj način priprema kampanju za prvi krug predsjedničkih izbora koji se održavaju u drugoj polovici prosinca ove godine. Po svemu sudeći, Milanović ozbiljnijeg protukandidata neće imati barem do početka ljeta, a upitno je hoće li se i tada itko usuditi suprotstaviti predsjedniku koji u svojim obračunima ne bira riječi. Svjesni Milanovićeve strategije i napadačke retorike, HDZ-ovci o svojem predsjedničkom kandidatu ne progovaraju, a u dijelu stranke vlada mišljenje da oni ni nemaju nikoga tko bi ugrozio aktualnog predsjednika. Vjeruje se da njega može srušiti samo snažan lijevi kandidat, što nije realno očekivati s obzirom na kadrovsku krizu kroz koju prolazi kompletna lijeva politička scena koja se svela na Peđu Grbina i Sandru Benčić kao premijersku kandidatkinju čiji se potencijal počeo ispuhivati, moguće i stoga što je prerano objavila kandidaturu.

Brojne osude

Zanimljivo je pak u slučaju Habijan primijetiti reakciju Peđe Grbina koji se prvi put ogradio od Milanovićevih istupa navodeći kako predsjednikova izjava nije bila primjerena uz napomenu da je Milanović i sam prije sedam, osam godina govorio “prste dalje od moje obitelji”.

“Pitanje seksualne orijentacije pitanje je pojedinca i svatko sam odlučuje hoće li o tome govoriti”, izjavio je predsjednik SDP-a koji također smatra da mi kao društvo moramo osigurati da nikomu ne bude neugodno i da ne osjeća strah da će biti šikaniran u javnom prostoru, na poslu ili među bliskim krugom ljudi.









“Bojim se da u Hrvatskoj takva atmosfera nije stvorena, što ovakve izjave čini još više neprimjerenima i pogrešnima. Da sam ja na njegovu mjestu, ne bih tako istupio, a da mi se takva greška dogodi, onda bih se ispričao”, dodao je Grbin. Dodavali su podosta izjava i osuda na Milanovićev istup brojni HDZ-ovci, ali i dobar dio oporbenih saborskih zastupnika, brojne su reakcije i razni neukusni politički memovi na društvenim mrežama, a o cijelom slučaju nije se oglasio jedino Damir Habijan, koji je po svemu sudeći mudro prosudio da mu je najbolje ne uvlačiti se u sukobe s Milanovićem, što je savjet koji bi mu vjerojatno udijelio i njegov stranački kolega Mario Banožić. No čini se da je zasad Milanović uspio u svom podlom naumu te da nastavlja s napadima na novu najslabiju kariku Plenkovićeve vlade.