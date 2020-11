MILANOVIĆ JE IPAK ZGRIJEŠIO? O ovome nikad nije htio pričati, a sada bi ga mogla stići kazna!

Autor: Ana Korenić

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je otvorilo predmet protiv predsjednika Milanovića vezano za njegovo putovanje na otok Mljet te će od njegovog ureda tražiti podatke što je tamo radio 21. kolovoza, gdje je odletio vojnim helikopterom, kao i u čijem je društvu bio.

Tražit će se očitovanje MORH-a, MUP-a i lokalnih tijela. Zoran Milanović je izbjegavao objasniti okolnosti svog putovanja na Mljet, ali nikad nije demantirao odlazak, piše Dnevnik.hr.

Na to pitanje nije htio odgovoriti te se pozivao na status štićene osobe, no izgleda kako će ipak neke stvari morati razjasniti.

Ministar obrane Banožić je rekao kako će Ministarstvo obrane Povjerenstvu dati sve podatke koje budu tražili.

“U javnost ne bih davao te podatke, jer mislim da bi to bilo neodgovorno. Zahtjevi koji su podneseni prema nama su stavljeni u zakonsku formu, koja je bila njihova stvarana svrha, ja ne ulazim u to, to će odradit Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa”, rekao je.