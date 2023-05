‘MILANOVIĆ JE HUŠKAČ!’ Plenković se obrušio na predsjednika: ‘Vidim da se javio, idemo stvari staviti na čistac’

Autor: I.G.

HDZ-ovo šire predsjedništvo održalo je u ponedjeljak sjednicu, a nakon nje je predsjednik stranke i premijer Andrej Plenković dao izjavu.

Plenković je komentirao aktualno stanje poplava i izrazio odlučnost države i vojske da pruže pomoć u borbi protiv poplava. “Ukoliko dođe do većih šteta, kao što obično činimo, pružit ćemo pomoć u njihovom saniranju”, izjavio je Plenković.

Osim toga, osvrnuo se na revidirane prognoze Europske komisije koje su se tiču Hrvatske. “Te prognoze su za nas povoljne, procjenjuje se veći rast u Hrvatskoj nego prije. Mi smo među članicama Europske unije koje će imati najveći rast. Posebno je ohrabrujuće što oni prepoznaju brzu i dinamičnu apsorpciju sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, te ćemo sigurno iskoristiti tu investicijsku polugu za daljnji gospodarski rast”, izjavio je Plenković. Dodao je da će ulazak u eurozonu i Schengenski prostor gurnuti turističku sezonu “jedan korak dalje”.





‘Povećat ćemo osobni odbitak i ukinuti prirez’

Plenković je najavio da će poreznu reformu koja je bila planirana za taj dan predstaviti idućeg tjedna.

“Povećanje plaća postići ćemo na način da će država preuzeti dio mirovinskog doprinosa kod osoba s određenim prihodima do 1500 eura. To će im omogućiti da zadrže veći iznos u svojoj bruto plaći. Također, povećat ćemo osobni odbitak i ukinuti prirez. Umjesto prireza, lokalne jedinice će imati autonomiju da dodaju iznos koji je nekad bio prirez na porez na dohodak. Imamo dvije stope poreza na dohodak – jedna je 20 posto s pragom od otprilike 3700 eura, dok je druga stopa 30 posto. U jedinicama gdje je prirez bio 10 posto, taj iznos će se sada zbrojiti na porez na dohodak. Dakle, primjerice, 20 posto poreza na dohodak plus 10 posto prireza iznosit će ukupno 22 posto. Primijetili smo da su prihodi lokalnih i područnih jedinica prošle godine bili viši od očekivanog. Kako ćemo postupiti s tim? Povećavamo plaće putem državnih uplata dijela mirovinskog osiguranja umjesto zaposlenika”, rekao je.

Plenković je nastavio objašnjavati svoje stavove vezane uz poreznu reformu. Naglasio je da je lakše prikupljati jedan porez umjesto dva te da očekuje da će poslodavci također povećati plaće. “Ako Vlada nadoknadi taj dio, očekujemo od poslodavaca da sami povećaju plaće. Što je veći osobni odbitak, to je manji prihod od poreza na dohodak. Pokazat ću vam brojke koje će vam pokazati koliko su prihodi lokalnih jedinica porasli od poreza na dohodak uz prirez. Nitko neće biti oštećen”, istaknuo je Plenković.

Dodao je da je svrha države i proračuna da prikupljeni novac raspodjeli. Istaknuo je da su mnogi građani već imali koristi od pomoćnih paketa, ali da Vlada neće produžavati mjere bez razloga.

‘Oporba pokušava iskoristiti sve prosvjede u svoju korist’

Plenković se također osvrnuo na nedavni štrajk medicinskih sestara i najavio da će ministar zdravstva Vili Beroš održati sastanak sa sindikatima u srijedu kako bi se postigao dogovor.

“Prošle godine nije bilo prosvjeda, zašto? Jer smo putem paketa riješili pitanja socijalnog nezadovoljstva. Sada smo u predizbornoj godini, i odjednom svi koji su bili zadovoljni tijekom krize, sada žele bolje pozicije zbog novog Zakona o plaćama u javnim i državnim službama. Pravosudni dužnosnici i suci imaju poseban režim jer nisu obuhvaćeni istim okvirom, njihov proces povećanja plaća je malo sporiji, ali ipak brži od političkih dužnosnika”, izjavio je Plenković.









Plenković je također primijetio da oporba pokušava iskoristiti sve prosvjede u svoju korist. “Nije im lako. Sve što ide njima u prilog, ide kontra nama. Ali, tu smo”, zaključio je.

‘Idemo stvari staviti na čistac’

Plenković se osvrnuo i na izvješće SOA-e koja je objavila kako su u Hrvatskoj uočene dvije skupine koje su planirale izvesti napade.

“Vidim da se Milanović javio, idemo stvari staviti na čistac. Mi uopće ne uzbuđujemo javnost s prijetnjama i to već sedam godina. Identificirali smo dvije skupine ljudi s ekstremističkim stavovima koji imaju ideju rušiti ustavni poredak. Nisam ja to rekao, to je rekla SOA. Oni su usmjereni na to da na oružani način promijene vlast. Nema ih 100 tisuća, ali ih ima. Doći će SOA. Osim terorističkog akta pred Banskim dvorima, bio je i manji prosvjed gdje je šačica ljudi bila spremna baciti i molotovljev koktel. Milanović je huškač. Čovjek godinama laže o mojoj obitelji, o mojem pokojnom ocu i o meni. Dio ljudi koji je neinformiran, poluinformiran ili informiran iz krivh izvora misli da je to što on govori istina. Huškač, se sada javio u subotu, valjda nakon što se probudio i rekao da ne uznemirujemo javnost. Ne radim ja to, nego pokušavam osvijestiti javnosti o temama koje nisu dominantne. Najbolje bi bilo da smo sve projekte obavili, ušli u Schengen i eurozonu, a da nam vladaju terorističke skupine”, rekao je Plenković.









Govoreći o izbornoj reformi, Plenković je kazao kako se ove godine događa “klasična izborna utakmica”.

“Za veliku izbornu reformu smo mogli napraviti veliku konvenciju, mi nemamo vremena. Mi radimo ono što je rekao Ustavni sud i to do rujna. Kada zakon bude gotov, a bit će gotov vrlo skoro, moći će svi dati neke komentare na javnom savjetovanju. Usvojit će se na vrijeme, a Ustavni sud će biti zadovoljan. Mislim da je to tema na koju se isto oporba nastoji ukrcati. Donijet ćemo zakon, malo ga moramo modificirati. Takva je demografska situacija, nitko za to nije kriv”, zaključio je Plenković.