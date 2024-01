Milanović je dugo šutio, a sada otpušta kočnice: ‘To je opasna muljaža’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjelovao je danas u Splitu na svečanoj primopredaji dužnosti zapovjednika Hrvatske ratne mornarice (HRM).

Milanović daje izjavu.

“Ne sastaje se Vijeće za Nacionalnu sigurnost je Plenković neće, pa nismo donijeli dugoročni plan razvoja oružanih snaga, ali Hrvatskoj treba malo veći brod i ove brodove koji se pacaju, upisani na brodogradilišta, a ne na Hrvatsku ratnu mornaricu, treba ih završiti i predati. Skoro 10 godina je prošlo, mislim da ministar ozbiljno radi na tom”, rekao je uvodno.

Vojni rok

Zatim je komentirao prijedloge za uvođenjem vojnog roka.

“O tome treba razgovarati, to nije jednostavna odluka, ni politički ni organizacijski. To je cijela infrastruktura koju smo napustili. Moguće je ali komplicirano vratiti. I je li to vojni rok od dva mjeseca? Tko predlaže, mora dati detalje. To je legitimna tema”, rekao je predsjednik.

O kandiatima za glavnog državnog odvjetnika

Zatim je tema krenula na kandidate za glavnog državnog odvjetnika.

“Ima dosta ljudi koji bi htjeli hapsiti, ne govorim o Turudiću. Plenković će odabrati što je naumio, to je farsa. Odabir državnog odvjetnika od više kandidata za mene u sustavu kakav imamo nije ispravan. Plenkovićeva izjava u kojoj kaže da je propust osobe koja je zadnje četiri godine vodila, na što sam upozoravao, sad mu ne valja jer nije dobro komunicirala s javnošću. Netko tko je maturirao na temelju komunikacije u samoupravnom sustavu ne može drugo ni smisliti. Otkad državni odvjetnici komuniciraju? Osim što mogu optužiti, uhititi i držati predmet u ladici još moraju i objašnjavati? Plenković bi hapsio one koji učine dostupnima podatke iz istrage. Je li ikada itko bio optužen za iznošenje tajnih podataka iz istrage? Nikad nitko. Onda je tajnost nestala, ukinuli smo ju mi, kaže se da istraga nije javna. Nije šija nego vrat. Ta fascinacija tajnosti koja ne postoji je maknuta. Evo Plenkovića, ulazi Plenković. Zašto je za represiju and onima koji omoguće da javnost sazna stvari koje neće ugroziti istragu ali će otkriti manipulaciju? Sve što znamo o njegovim Milićima, Frkama, znamo jer su podaci iz istrage curili. Tko dođe pod udar tog zakona, ja ću ga pomolovati. Ta javnost podataka iz istrage čija objava paše svima osim Plenkoviću, to treba štititi. Novinari nisu primarni. Vidimo da ide nacrt zakona u kojem novinari ne mogu pogriješiti. Hoću da odgovaramo svi ili nitko, on se prijeti ljudima iz sustava jer zna da to curi iz DORH-a. To je opasna muljaža, dovest će tipa koji bi to provodio dva tjedna prije izbora. Novinar ne može odgovarati? No što će mu se dogoditi? Neće se ljude proganjati jer je braco šapnuo vijest, nego jer je objavljeno u medijima. Nazadovali smo od vremena Sanadera”, rekao je.

O izborima

“Izbori za Sabor su najvažniji ove godine, predsjednički bi mogli biti i iduće godine. Dolaze nakon svega. Jedan čovjek izvodi tako bezobraznu privatizaciju izbornog procesa, superizbori mu presudno utječu na planove u Bruxellesu. Jasno je nakon manevra Michela, on je u stvarnosti šef sale. To se sada dijeli. Izbori u hrvatskoj se prilagođavaju Plenkovićevom privatnom tajmingu”, rekao je Milanović.

Podsjetimo, Charles Michel, trenutni šef Europskog vijeća, kandidirati će se na europskim izborima u lipnju. Time bi prestao biti predsjednik skupine čelnika vlada 27 članica EU-a prije nego što mu istekne mandat krajem studenoga.









‘Plenković je zapiknuo mjesto Charlesa Michela’

“Zašto ne kaže da su izbori u devetom mjesecu? To je normalan rok. Ne, nego će biti u trećem ili četvrtom kvartalu. Epohu neka definira on, ali neka mi kaže trenutak. Zapiknuo je mjesto Charlesa Michela, on odlazi ranije i umjesto 11. mjeseca završava 1. srpnja. EU je u problemu jer proeuropska većina ne želi da Orban ni minute bude privremeni šef Europskog vijeća. Kažem to javno, neka izvoli to podijeliti s biračima jer od tog imenovanja Hrvatska nema ništa. Imaš tu ambiciju? Ok, bolje da je tamo neki Hrvat, pa i Plenković čak i nakon ovoliko korupcije i skandala. Za nego što se gura, za kardinala?”, rekao je Milanović.

O preletu američkih aviona nad BiH

Osvrnuo se i na prelet američkih aviona nad BiH 9. siječnja. “Amerikanci i Englezi lete preko Hrvatske i imaju otvoren koridor. Prolaze preko BiH. Par zrakoplova je letjelo preko Hrvatske, to je naše, rutinski, jer su to dog s Sarajevom, preko nas se prešlo kao preko prljavog tepiha. Bila je neka vježba u BiH… Misija Althea osigurava sigurnost u BiH. Lete preko Hrvatske jer im je to komotno. Mogu preko Crne Gore, ali komotnije preko Hrvatske. Mi smo nekolkiko puta zahtijevali da se uključimo u Altheu, ali kad je misija počinjala nismo bili članica ni NATO-a ni EU-a pa nismo mogli biti. U međuvremnu su nas primili u NATO i EU, ali ne u Althea jer smo sumnjivi.”

“Imam tamo pravo biti isto koliko tamo pravo biti ima i – nagradno pitanje – Senegal, Burma ili Turska. Turska je tamo. Po kojoj osnovi. I Austrija, koja uopće nije u NATO-u”, dodao je Milanović.









Treba nas zabrinuti da to što Dodik priča misli svaki Srbin, to je stvarnost, ako nastavimo zatvarati oči, probudit ćemo se u noćnoj mori, dodao je.

Uskoro opširnije…