‘MILANOVIĆ JE DOMINANTNIJA FIGURA, VJEŽBATI MOĆ NAD BANOŽIĆEM NIJE TEŠKO’ Selak Raspudić bez dlake na jeziku, nema koga nije ‘oprala’

Autor: Dnevno.hr

Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić bila je ovotjedna gošća emisije Nedjeljom u dva.

Govorila je o aktualnim temama vezanim za epidemiju koronavirusa, cijepljenje, obveznim covid potvrdama, ali i sukobu predsjednika Zorana Milanovića s ministrom obrane Marijem Banožićem, stanju u Gradu Zagrebu te politikama nove gradske vlasti.

Selak Raspudić smatra da bi ljudi trebali imati pravo na izbor kada je u pitanju cijepljenje, a ističe dva osnova problema – u shopping centre se može, a u škole ne može pa su razni građani stavljeni u neravnopravan položaj.

‘Zabrinjava način na koji funkcioniraju COVID potvrde’

Smatra, posebno zabrinjava način na koji funkcioniraju COVID potvrde te naglašava da se mora omogućiti testiranje svih u zdravstvenom sustavu, i cijepljenih i necijepljenih, jer i cijepljeni prenose bolest.

“Moramo se fokusirati na neinvazivne testove, pljuvačkom, a ne guranjem štapića u nos koji izazivaju nelagodu. COVID potvrde aktiviraju brojne etičke probleme, jer građani koji nemaju novaca za testiranja u lošijoj su situaciji od onih koji imaju novaca. U zdravstvenim ustanovama treba testirati sve, a kada govorimo o ustanovama poput škola treba testiranje, ali u redu je dok je besplatno. Mi kritiziramo mogućnost da potvrdu mogu dobiti samo oni koji su preboljeli ili cijepljeni, dakle građani gube mogućnost izbora”, kazala je.

Smatra da se ne može vršiti prisila da se netko cijepi, a na konstataciju voditelja, koji je pozvao na studiju prema kojoj je 32 puta veća mogućnost da se umre od posljedica COVID-a ako niste cijepljeni, rekla je da to ovisi od slučaja do slučaja.

“Borim se za ono što smatram da je ugroženo – područje etike i ljudskih prava, ljudi moraju imati izbor”, naglasila je.

*Podsjetimo, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), kao i brojne liječničke udruge preporučaju cijepljenje jer je cjepivo zasad najučinkovitiji način borbe protiv težih simptoma bolesti Covid-19 (op.a.).









O sukobu predsjednika i ministra obrane

Marija Selak Raspudić smatra, pozitivno je u svemu tome što se posredno budi pažnja i raspravlja o stanju u Hrvatskoj vojsci, koja nije u dobrim materijalnim uvjetima. No, ističe i pitanje uređenja naših zakona na koje se pozivaju predsjednik, premijer i ministar obrane, a ne mogu svi biti u pravu.

“Ovaj sukob nije ravnopravan. Milanović je već dugo u politici i puno dominantnija figura od ministra obrane, pa vježbati moć nad ministrom obrane, koji je relativno nov u politici, na tako visokom mjestu, nije neki težak posao”.

Nastavila je o komunikaciji predsjednika Milanovića rekavši da je tu pogrešno podcjenjivanje sugovornika, jer postiže se kontraefekt, a treba pronaći snagu uvijek uvažiti drugoga.

‘Dežulović pokazao bešćutnost’

Za tekst Borisa Dežulovića o Vukovaru rekla je da je najlakše tako – opsovati Vukovar i dobiti čitan tekst. Smatra, svi imaju pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, bez obzira na to što ona mislila o tom tekstu. A kad smo već kod toga, Selak Raspudić kaže da je za nju taj tekst uvredljiv, a polarizirao je javnost i potpomogao ono protiv čega se bori – lažno domoljublje.









“Pokazao je i bešćutnost, uvrijedio sve žrtve”, rekla je u Nedjeljom u dva.

Tomašević nema upravljački kapacitet

Komentirala je i upravljanje Zagrebom, kazavši da su svi razočarani jer se nije dogodila promjena kojoj su se svi nadali.

“Neke su stvari isključivo pogreška gradonačelnika Tomislava Tomaševića, nemaju veze s Milanom Bandićem”, rekla je istaknuvši da on nema dovoljan upravljački kapacitet. Kritizirala je i ukidanje mjere roditelj-odgojitelj, jer su se, među ostalim, ljudi su se zaduživali, računajući dana tu mjeru do 15. godine djetetova života, a uz to su “istjerani na cestu, rečeno im je da upišu djecu u vrtiće, a u njima nema mjesta”.