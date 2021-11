MILANOVIĆ ‘IZRIGAO VATRU’, OVAKAV DUGO NIJE BIO: ‘Voditi francuskog predsjednika u hotelski restoran? Meni je neugodno!’. Predsjednik imao bolju ideju

Predsjednik Zoran Milanović održao je pressicu na kojoj je govorio o širokom spektru tema, a dosta je vremena proveo govoreći o jučerašnjem potpisivanju ugovora o kupnji 12 borbenih aviona Rafale, njihovoj cijeni, Gabrijeli Žalac i DORH-u, cijepljenju, kokainu u vojsci i još brojnim temama.

Milanović je, među ostalim, govorio o protokolu prilikom službene posjete francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Hrvatskoj te zašto nije bio pozvan na ručak prije njegova odlaska.

Daje se naslutiti, predsjednik je imao par zamjerki na Plenkovićev odabir mjesta na kojima je ugostio Macrona, ali i mnogo drugih stvari.

“Ja sam smetao Plenkoviću, to uopće ne uzimam za ozbiljno, nego mi je zabavno. Nije me zvao jer imam pretamno odijelo. Ali ne zamjeram mu to. Nisam odbio ugostiti Macrona, nego je to prepušteno jer sam vidio koliko je to važno Plenkoviću. Predsjednika neke države voditi na ručak u neki hotel, meni je neugodno. Ide se u restorane, u Tač je mogao otić, to je zajedničko mjesto okupljanja i meni i njemu. Vidim ja, čovjek me nije pozvao, a zvao je moju šeficu protokola. To su te uličarske fore, valjda nas je htio posvaditi”, rekao je.

“Čovjek je trebao doći u 16 sati, od toga se vrlo brzo odustalo. Ništa ja nisam odbio”, kaže. “Obrazloženje da ja nisam pozvan jer su pozvane osobe iz javnog života. Iz vlade mogu reći da je sad noć, ali je dan”, zaključio je Milanović.