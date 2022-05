MILANOVIĆ IZ VUKOVARA POSLAO BRUTALNU PORUKU VUČIĆU: Mogu kupiti oružja za pet dana rata, dosta cirkusa s naoružavanjem!

Autor: M.P.

Svečanom sjednicom Gradskog vijeća, Vukovar obilježava Dan grada i blagdan zaštitnika sv. Filipa i Jakova.

Svečanoj sjednici Gradskog vijeća u Hrvatskom domu u 12 sati nazočan je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović koji je prije u Borovu polaganjem vijenca i paljenjem svijeće odao počast 12 pripadnika vinkovačke specijalne policije, ubijenih u tome mjestu 2. svibnja 1991.

Milanović je održao govor:

“Vukovar, grad je bio ruševina, godinama je to bolno izgledalo, podijeljeno, stvari su se počele mijenjati, grad je lijep, uredan. Želim reći koliko ste napredovali, svi su zaslužni, ja sam bio premijer u teškim vremenima, nije bilo EU fondova, a to je jedina mjera našeg uspjeha, dokopati se što većeg iznosa, jer kada čujem da smo u 10 godina u plusu 10 milijardi kuna godišnje, to je pola zagrebačkog proračuna na godišnjoj razini. Što dajemo? Pravo da nam se soli pamet, kako škole trebaju izgledati, ja se s tim što dolazi iz Bruxellesa slažem u nekim stvarima, u nekima ne, mislim da nemamo elementarnu lojalnost partnera, smatram da svi koji imate prezime kao Penava znate o čemu govorim i da očekujemo minimalnu razinu respekta. Sa Srbijom nemamo do kraja raščišćene odnose, živim za to da postanu normalna europska država, da prestane cirkus s naoružanjem, to što oni mogu kupiti je za pet dana rata. Rusija je daleko, nedokučiva, opasna. Sarajevo nije oslobođeno američkim bombarderima, tamo je padala hrvatska krv da bi sada slušali da smo primitivci. Vjerujem da će mi mnogi Vukovarci dati poruku i brojni patrioti. Vitalni interesi hrvatskog naroda u BiH će se braniti iz Zagreba. Iz Srbije u Rusiju mogu samo točkićima”. rekao je.

Milanović je zatim dao izjavu.

“Da sam bio protiv širenja NATO-a na Ukrajinu, Molodovu, jesam. Ali tad nitko nije spominjao Švedsku i Finsku. O čemu moramo razgovarati. Takvu laž može plasirati samo udbaška osovina. Takvu laž mogu plasirati samo Udbašenković, Njonjo od HDZ-a koji se javio neki dan”, rekao je Milanović.

“Moja majka me zamolila da ne diram Jandrokovića radi šireg mira u obitelji, no morat ću nastaviti. Ja nisam na strani Rusije niti poznajem Medvedeva, ja sam na hrvatskoj strani i za njih pokušavam iskamčiti što više, to udbaški podupire Plenković, nisam mu neprijatelj ni suparnik, nismo ista dimenzija, on svoj posao radi strašno, gaze svakoga tko nije na njihovoj strani, svaki ovaj skup se pretvori u muzej slave Apolona i gradonačelnike koji, ako nisu iz HDZ-a, kuku majci. Kako da obranim minimalnu čast, svoju i najslavnijih ratnih zapovjednika prema kojima je Plenković običan šuft. Ovo će još trajati, samo neka paze što rade. Tko je prvi počeo? Tko izbjegava zajedničke vijence? Tko bojkotira bosansko-hercegovačke Hrvate, tko je Gotovinu i Čermaka nazvao udbaškim pudlicama, tko govori da sam ja ruski agent? Kada je šef Gasproma dolazio od mene je dobio šut kartu. Rusi igraju svoju igru, oni su agresor, mi na vlasti imamo kliku, politički ču poginuti ako treba. On se mora izjasniti po pitanju ulaska Finske u NATO. Nismo Hitlerjugend ni Titovi pioniri, ako Cipar može staviti veto na sankcije Lukašenku dok se ne riješi problem s Turskom i plinom…Ja ću staviti veto na pozivnicu na samitu NATO-a”.

Koliko očekuje da će uspjeti u političkom pritisku?

“To su izdajnici, ljudi koji imaju neke privatne motive i mržnju spram mene, to će biti pritisak na Hrvatsku, kod mene su dobrodošli, ovi su kupljeni. Imamo izdajničku Vladu koja izdaje hrvatski narod u BiH, koji traži osnove osnova Mene slomiti neće, igraju na slabu kariku Hrvatske a to je izdajnička vlada, ja sam u Bruxellesu sve odradio prije predsjednika. to je bezvezna ekipa. Što pritišće grešnu dušu Plenkovića da se ponaša kao i ja. Pogledajte koliko puta je Hrvatska diplomacija, koju vodi Trogrlić Radman, Rumenko, bila suzdržana ili su uložili veto kad su bili napadi na Orbana. Na neki način sam principijelno na njegovoj strani, naše šmizle su svaki puta stale u obranu Orbana. Tom čovjeku treba suditi za izdaju, ja sam 2014. mogao otići na jednu od pet predsjedničkih pozicija u Komisiji, bilo mi je neugodno otići na plaću od 20 tisuća eura”, rekao je Milanović novinarima.





U 15 sati u amfiteatru vukovarskog Vodotornja predsjednik Milanović uručit će odlikovanja vukovarskim braniteljima u povodu 30. obljetnice 204. brigade HV-a i bitke za Vukovar. Obilježavanje Dana grada Vukovara počelo je u jutarnjim satima u kojima je građane budila skladba Na lijepom plavom Dunavu Johanna Straussa, a u 9,30 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata položeni su vijenci i upaljene svijeće.