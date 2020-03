Milanović iz Beča otkrio: ‘Uskoro sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog moguće migrantske krize’

Autor: Dnevno

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović je u službenom posjetu Austriji, a tijekom posjeta obratio se novinarima.

“Austrija nam je povijesno bliska zemlja, nije susjedna, ali vrlo bliska – rekao je Milanović.

Na pitanje o položaju Gradišćanskih Hrvata, Milanović je rekao da se nastava provodi na dva jezika i da je to pitanje uređeno dobro, ali da može i bolje.

“Naši ljudi žele da se ta njihova prava prebace i na metropolitanske centre. To su životna pitanja, ne proceduralna.

Na pitanje o tome kako se Hrvatska nosi s krizama, Milanović je rekao:

“Evo, nosimo se s pitanjem koronavirusom, a sazvat ćemo i Vijeće za nacionalnu sigurnost ovih dana povodom potencijalne migrantske krize. Osobno ne vjerujem da će se ponoviti situacija iz 2015., ali moramo biti spremni. Razgovarao sam i s premijerom, rekao mi je da on i ministar Božinović idu u Grčku ovih dana.”

Na pitanje o eventualnom korištenju vojske na granicama povodom migrantske krize, predsjednik je kazao kako ne vjeruje da će to biti potrebno.

“Ne vjerujem da će do toga doći, ali trebamo i definirati “rules of engagement”, to jest pravila postupanja vojske u tom slučaju. No, naglašavam, vjerujem da do toga neće doći.”