MILANOVIĆ ISPALIO PRED KAJTAZIJEM! Govorio o romskim djevojčicama: Veljko požurio spasiti stvar, ‘na ovaj dan ne bi trebali biti problemi Roma’

Autor: I.G.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović je na svečanosti obilježavanja Svjetskog dana Roma u srijedu istaknuo važnost obrazovanja za pripadnike romske zajednice. Smatra da bi obrazovanje i emancipacija, posebno djevojaka u romskoj zajednici, mogli doprinijeti smanjenju predrasuda prema Romima u društvu.

“Škole, osnovno obrazovanje i srednje obrazovanje – to je nešto na čemu vi morate inzistirati i ne umarati se od toga”, naglasio je predsjednik na svečanosti koju su u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici organizirali Savez Roma u Republici Hrvatskoj “Kali Sara” i Ured saborskog zastupnika Veljka Kajtazija.

Iako su predrasude prisutne u svakom društvu, Milanović smatra da bi obrazovanje moglo pomoći u smanjenju broja predrasuda.





‘Treba biti oprezan’

“Treba biti oprezan s tim. Uvijek treba imati pri svijesti da banalnost zla, koja vreba u običnom čovjeku, već sutra može naprosto eksplodirati. Posebno danas, u uvjetima svjetskog sukoba, koji još možda nije takav da ga se može doslovno takvim nazvati, ali ovo što živimo već godinu dana je svjetski rat. Rukavice još nisu skinute u potpunosti, ali svi elementi za reakciju su tu”, rekao je.

“Nadam se da se u ovih 18 godina to promijenilo jer to je izlaz iz ovisnosti i to je put samopoštovanja i snage, posebno za romske djevojčice koje su, nažalost, još uvijek vrlo često strojevi za rađanje”, rekao je predsjednik Republike.

Milanović se prisjetio svojeg posjeta jednom romskom naselju u Međimurju tijekom kampanje za lokalne izbore 2005. godine, kada je primijetio da mnoga djeca nisu bila u školi. Saborski zastupnik Veljko Kajtazi naglasio je da na ovaj dan ne bi trebali biti problemi Roma, već bi se trebalo slaviti romsku kulturu, simbole i tradiciju, kao što se to čini prilikom obilježavanja ostalih romskih nacionalnih praznika.

Dvojezične ploče

Kajtazi se osvrnuo na slučaj u međimurskoj općini Orehovica, gdje oko 33 posto stanovništva čine pripadnici romske nacionalne manjine, kojima je zbog toga dodijeljeno pravo zatražiti postavljanje službenih dvojezičnih ploča.

“Izražavam žaljenje što je dvojezičnost u općini Orehovica zbog sitnih političkih interesa postala predmet medijskog prepucavanja i nagovaranja lokalnih zajednica da od tog prava odustanu”, upozorio je Kajtazi. Potpredsjednica vlade Anja Šimpraga upozorila je da su Romi, neovisno o području na kojem žive, najdiskriminiranija etnička skupina.

Predsjednica Saveza Roma u Republici Hrvatskoj, Jasmina Šimpraga, pohvalila je aktualnu vladu za predanost u unapređenju društvenog okvira, što uključuje snažniju i učinkovitiju integraciju Roma u hrvatsko društvo. Također je istaknula da je Hrvatska preuzela predsjedanje Međunarodnim savezom za sjećanje na Holokaust od 1. ožujka.