MILANOVIĆ: ‘Infobip je jedna od tri takve tvrtke u svijetu, ovo je industrija, impresioniran sam’

Autor: Sanja Plješa

Predsjednik Republike Zoran Milanović u utorak boravi u Istri.

U Vodnjanu će posjetiti tvrtku Infobip, a nakon toga u Labinu položit će vijenac i zapaliti svijeću na Krvovoj placi na Vinežu.

“Infobip je jedna od tri takve tvrtke u svijetu. Ovo je industrija”, rekao je Milanović.

Dodao je kako u toj tvrtki radi 300 ljudi, a u Zagrebu će biti 700.

“Impresioniran sam kad sam pogledao sve brojke, to su nezamislive brojke. Ovo je najvrijednije od svega što imamo. I ranije su se prodavale IT tvrtke, ali ne za takav novac. Mi sami sebe kad prodajemo ne vjerujemo u sebe i da su svi drugi bolji. To nije istina”, rekao je.









Osvrnuo se i na Milana Bandića te istaknuo kako “će se njegova smrt promijeniti sve u Gradu Zagrebu”.

“Bandića sam poznavao osobno. Njegova smrt me šokirala. Tužno je. Neću biti na ispraćaju”, naglasio je.

Na upit o tome što misli o tome da će na Bandićevom ispraćaju biti Klapa Sv. Juraj, on je rekao “neka pjevaju” te da zna što ga novinari žele pitati. “Ubuduće će to morati biti malo preciznije regulirano kao i sa počasnom bojnom”.









“U ovom trenutku neke stranke se žele okoristiti nakon onoga što ostaje iza Milana. O tome ćemo govoriti kasnije”, rekao je Milanović.

Na upit o tome je li Bandić za njega bio pozitivna ili negativna osoba, odgovorio je “sve sam rekao”.

Govorio je i o Vrhovnom sudu te ponovio da se “drži Ustava” te kako će tijekom ožujka razgovarati s premijerom Andrejom Plenkovićem.

“Rokovi istječu u srpnju, ali već tijekom ovog mjeseca razgovarat ćemo o kandidatu ili kandidatkinji mada ‘ruku na srce’ predsjednik ili predsjednica Vrhovnog suda mogu malo učiniti”, istaknuo je Milanović.









Dodao je kako će možda doći “još jedna gora kriza od ove i to može zamisliti”.

“Mi smo baš takvi kakvi jesmo, politički narod koji je srdačan i za kolektivnu akciju, ali i skeptičan. Moram ponoviti da pojedinačne epidemiološke mjere ne komentiram, otvaranje ovog, zatvaranje onog…Trebamo nešto i naučiti odnosno ne može grupa ljudi koju nitko nije birao, a koju gledamo godinu dana upravljati”, zaključio je Milanović.