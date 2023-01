‘MILANOVIĆ IMA VISOK STUPANJ PODRŠKE U HDZ-u’! Analitičar o ‘nevidljivim spletkama’ jakih igrača: ‘Mogao bi preuzeti tu funkciju’

Politički analitičar i profesor filozofije Žarko Puhovski u Novom danu na N1 televiziji komentirao je aktualne događaje u Hrvatskoj, a posebno se osvrnuo na probleme u glavnom gradu Hrvatske.

“Čistoća je zavladala Zagrebom, ali pod navodnicima. Gradska uprava na čelu s Tomaševićem pokušala se držati u pozadini, a kad nije išlo, prešli su na juniorsku varijantu Bandićeve igre i ušli ne samo u dogovor s njima nego se i obukli kao i oni”, kazao je Puhovski.

‘Funkciju vođe oporbe privremeno bi preuzeo Milanović, ali samo simbolički’

“Taj štrajk je bio ilegalan i čini se da je imao političku pozadinu”, dodao je.

“On je ostavio skupštinu da ga čeka dok se igrao šegrta u Čistoći i to mi se čini neodgovornim. Ako uspiju ti pregovori, a čini se da hoće, ispast će da on dobro izlazi s tim na kraj, ali ne bitno drugačije nego njegov prethodnik”, istaknuo je Puhovski.

Usporedio je Bandića i Tomaševića.

“Da je živ, Bandić bi mogao reći ono što se govorilo na francuskom dvoru – poslije mene potop”, kazao je.

Dodao je da ćemo dogodine birati novi saziv Hrvatskog sabora, nove zastupnike u Europskom parlamentu i novog predsjednika ili predsjednicu, no istaknuo je kako se već raspravlja o mogućem ranijem terminu izbora.

Moguće kombinacije za izbore

Puhovski je govorio i mogućim kombinacijama za izbore.

“Možemo i SDP je logična kombinacija, ali SDP je rasturio čitav niz svojih lokalnih organizacija. Ni sami ne znaju gdje im je organizacija”, rekao je.

“To da SDP danas može podržavati Milanovića koji se sprda sa socijaldemokratskim načelima je doista čudno. Most je vezan uz Milanovića, a Domovinski pokret i desnica uglavnom prihvaćaju njegove teze, ali ga ne vole spominjati. Milanović je ostao ujedinjujući čimbenik oporbe i onaj koji napada HDZ, a u HDZ-u po svim istraživanjima ima izrazito visok stupanj podrške jer su njegovi stavovi tuđmanovskog držanja u 21. stoljeću”, istaknuo je Puhovski.