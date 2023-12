Milanović ima upozorenje: ‘Znamo kakvo je naše iskustvo s Beogradom, Peštom i Bečom’

“Biti neovisan – to jesmo, biti član Europske unije, ali misliti svojom glavom jer mi znamo kakvo je naše iskustvo s Beogradom, Peštom, Bečom. Bruxelles je demokratskiji od svega toga, ali ima nešto što je prije svega, a to je Hrvatska i to su naši interesi koje moramo čvrsto i jako gurati jer ih inače nitko neće vidjeti. A da bi se ostvario rezultat potrebno je misliti, gledati i boriti se za svoj interes i cijelo vrijeme biti budan i uporan u tome da ga ostvariš. Možda je vaš grad jedan od takvih primjera. Ovo je grad koji živi u svojoj punini, razvija se, zarađuje i ne umire. Ljudi će odlaziti, dolaziti, vraćat će se“, poručio je danas predsjednik Republike Zoran Milanović u Novoj Gradiški gdje je sudjelovao na obilježavanju Dana Grada.

U prigodnom obraćanju na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške povodom Dana Grada i blagdana Župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, predsjednik Milanović komentirao je proračun Nove Gradiške. „Vidim da većinu proračuna predstavljaju europska sredstva, 15 milijuna eura je ozbiljan novac. To su novci o kojima nekada, na ovoj razini, nismo mogli ni razmišljati u Hrvatskoj. I dobro je da je tako. To je europski novac, ali i naš novac“, rekao je predsjednik Milanović istaknuvši kako svaki nepotrošeni euro predstavlja promašaj za koji treba tražiti posebno opravdanje i razlog zašto nije potrošen.

‘Ovo je zlatno i zrelo razdoblje’

„Ovaj grad je primjer toga kako se pametno radi u okviru mogućega. U okviru mogućega Nova Gradiška radi ozbiljan posao i to se vidi na svakom koraku“, poručio je Predsjednik te upozorio da mi tih europskih fondova uskoro nećemo imati na raspolaganju onoliko koliko ih imamo sada. „Toga će biti sve manje i manje. Ovo je zlatno i zrelo razdoblje u kojem se moramo suočiti da ovo neće trajati dovijeka. Taj novac treba iskoristiti što pametnije”, rekao je i kao primjer pametno uloženog novca iz EU fondova istaknuo Tehnološko inovacijski centar u Novoj Gradiški koji je upravo otvoren u okviru realizacije projekta Centra kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška (CEKOM NING), a koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

„Ovaj grad je imao tradiciju kvalitetne metalne prerađivačke industrije, a to na neki način opet imate ovdje. Zarade se rade upravo na ovome i ovo bih svakome preporučio. Od ovoga će se sigurno razviti neki novi poslovi na razini znanja i zarade koju nema svatko“, rekao je Predsjednik te dao punu podršku, poticaj i ohrabrenje svakome u Hrvatskoj tko pokuša krenuti tim putem.

‘Nije to samo stvar Hrvatske vojske’

U obraćanju je spomenuo i Slavonski Brod i tvrtku „Đuro Đaković“ u koju su stigli prvi primjerci američkih borbenih vozila Bradley za koja je kazao: „Nije to samo stvar Hrvatske vojske. Time se ojačava vojska, ali će se to raditi u „Đuri Đakoviću“, to će raditi naši stručnjaci. Ideja je bila da se cijeli posao radi ovdje i da zadovoljna bude i vojska, da građani dobiju bolju razinu sigurnosti, ali i da se posao da firmi koja mora raditi jer će inače izgubiti znanje i ljude“, rekao je predsjednik Milanović.









Osim predsjednika Milanovića govorili su predsjednica Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške Dinka Matijević, gradonačelnik Grada Vinko Grgić, prvi gradonačelnik Nove Gradiške Ante Šolić i župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić, a u sklopu svečane sjednice Gradskog vijeća uručena su javna priznanja i godišnje nagrade najzaslužnijim pojedincima za doprinos razvoju Grada.

Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić.