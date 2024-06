Milanović ima novog spasitelja: Genijalac iz Mense čovjek za nova vremena ili Zokijeva fora?

Do izbora u SDP-u točno su tri mjeseca, a gomilaju se ideje o tome tko bi trebao biti nasljednik Peđe Grbina – najnoviji je hit ime varaždinskog gradonačelnika Nevena Bosilja. A kad je neko ime hit, tada je jasno da iza toga stoji “veliki mag”, čarobnjak iz sjene, pogađate – glavom i bradom (opet) predsjednik Zoran Milanović.

Izgleda da predsjednik Republike nije izvukao pouku i shvatio da je njegovo upletanje u nedavne izbore samo otežalo položaj ove stranke koja je sada postala njegov osvjedočeni talac pa ga se i dalje svi u stranci boje i poslušno provode sve što mu padne na pamet.

Ovoga puta to je ideja o Bosilju, i to začudo uopće nije loša ideja, po barem dva kriterija – riječ je o uglednom stručnjaku koji grad Varaždin zasad vodi bez afera, a uz to bi na vrhu SDP-a bio sasvim novo lice.

Dosad neokaljan

Milanoviću i njegovu timu jasno je da je, iako je Siniša Hajdaš Dončić prihvatio kandidaturu, on zapravo politički potrošena figura i da prijeti opasnost da će biti pobijeđen ako bude imao ikakvog kandidata koji je autonoman u odnosu na Pantovčak, a to su i Mirela Ahmetović, barem dijelom, a posebice Tonino Picula ako se ipak kandidira. Zato je u “laboratoriju profesora Baltazara” na Pantovčaku osmišljen novi projekt – projekt Bosilj. Isti je taj laboratorij učinio sve što je mogao da nagovori eurozastupnicu Biljanu Bozan na kandidaturu, jer je popularna u javnosti, ali ona neće pa neće. Zato se trebalo osmisliti novo ime pa se sve više spominje baš Bosilj jer je dosad neokaljan, a istodobno i dovoljno ozbiljan kandidat s imenom i prezimenom.

Rođen je 1968. u Varaždinu, a ima doktorat iz informacijskih i komunikacijskih znanosti i ozbiljnu karijeru u tvrtki T-Com, te u Ericssonu Nikoli Tesli, a ujedno je i član Mense pa su lokalni mediji o njemu pisali kao o "genijalcu iz Mense" koji preuzima Varaždin, a poznat je po sudjelovanju u kvizovima, od Kviskoteke i Brojaka i slova do novijih natjecanja. Stranačka karijera razvijala mu se logičnim slijedom, od gradskog vijećnika na više, a na izborima za gradonačelnika 2021. pobijedio je notornog Ivana Čehoka koji je bio osuđivan, a svejedno je bezbroj puta, točnije pet puta, dobio vlast u tom gradu.









Bosilj je ujedno prvi SDP-ovac koji je osvojio vlast u Varaždinu – bilo je ondje raznih kombinacija, nikad hadezeovskih, ali SDP nikako nije uspijevao doći na vlast dok Bosilj nije preuzeo tu kandidaturu. Zgodan je podatak da je njegova supruga Željka bila manekenka i prva pratilja Miss Hrvatske 90-ih godina pa je i ona činila paket koji je Varaždincima bio poznat i prihvatljiv na izborima 2021. u tom gradu.

Naizgled nije Milanovićev tip

Otkako je preuzeo vođenje grada, Bosilj je bio prilično samostalan u tom poslu – nije morao polagati račune ni Ibleru, a ni svom članstvu jer je ostvario pobjedu koja je u tom trenutku bila iznenađenje. Utoliko, ne može ga se smatrati ni Grbinovim čovjekom niti ičijim drugim pa bi kao takav bio idealan kadar za promjene na vrhu SDP-a, a ono što je u toj stranci članovima uvijek važno jest da je pobjeđivao na lokalnim izborima, odnosno da je elektibilan u vlastitoj sredini.

U nedavnoj kampanji odbio je biti na listi, izjavivši da ne želi "poduplati" funkcije, ali u prvome redu zato što nije htio držati ljestve Grbinu (i Milanoviću). Nakon izbora govorio je kako mu nije bila logična Grbinova kombinacija po kojoj je pokušao stvoriti većinu s DP-om i Mostom – dakle, opet se odmaknuo od te nerazumne i – pokazalo se – luzerske politike.









Naizgled, to nije čovjek kojeg bi Milanović bio spreman podržati, ali navodno se priprema ovih dana pozvati ga na razgovor, to jest doći u Varaždin kao predsjednik pa iskoristiti priliku i pridobiti Bosilja na svoju stranu. Milanović je poznat po toj svojoj vještini manipuliranja i laskanja čak i najvećem suparniku ako mu to može donijeti korist. A novi SDP, s čovjekom poput Bosilja na čelu, s punim integritetom i karakterom, ako bi i dalje bio pod Milanovićevom palicom, bio bi idealan plan za novu fazu razvoja te stranke, smatraju u Milanovićevu krugu. Najvažnije mu je da od takvog novog SDP-a dobije podršku za još jednu kandidaturu za predsjednika Republike, a tko je osoba koja vodi stranku, svejedno mu je sve dok ima utjecaj na nju.

Stabilizirajući faktor

U nedavnom intervjuu koji je dao jednom tjedniku Bosilj je izjavio da bi Milanović dobio njegovo povjerenje za novu kandidaturu “jer SDP nema drugog prepoznatljivog čovjeka za to”. Ta rečenica sve govori. Štoviše, Bosiljeve poruke o tome da treba “provjetriti Ibler” idealno odgovaraju Milanoviću jer misli da bi izborom Nevena Bosilja bio stvoren dojam da Ibler jest prozračen, a zapravo je intencija Pantovčaka da sve ostane isto, pod njegovim utjecajem.

Ipak, postoje Bosiljeve izjave za koje je teško zamisliti da su mile uhu Zorana Milanovića. On naime misli kako bi za Hrvatsku možda, ako se raspadne savez HDZ-a i DP-a, bila dobra i velika koalicija. Misli da poruke iz prethodne kampanje “HDZ – lopovi” nisu dovoljne da SDP ikad samo time osvoji vlast, pa ako se ova vlada raspadne, treba razmisliti i o kohabitaciji HDZ-a i SDP-a.

“Sjetimo se velike koalicije CDU-SPD u Njemačkoj – vladali su četiri godine i nakon toga SPD ne da nije propao, nego je preuzeo vlast jer su se pokazali kao stabilizirajući faktor i neutralizirali i krajnju desnicu i krajnju ljevicu”, izjavio je.

Moguće je da s takvim stavom Bosilj može odgovarati i HDZ-u – uostalom, premijer Andrej Plenković nedavno je s njim rješavao problem otpada, odnosno bala, koji nije bio riješen godinama, a onda su se njih dvojica učas dogovorila. Jedan takav čovjek na vrhu SDP-a bio bi rješenje za svaku kombinaciju jer je riječ o odmjerenom i opreznom čovjeku koji istodobno priznaje da je Milanović i dalje najbolje rješenje za jedno brdo, a Plenković za drugo jer su, kako kaže, “ljudi na izborima honorirali njegov način vođenja države, rada i komunikacije”. Možda bi takva osoba, pomirljiva i razumna, bila spas za SDP.