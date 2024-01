Milanović ima kandidata za premijera: Zbog njegove nacionalnosti podržao bi ga i Pupovac

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Iako je s ministrom obrane Ivanom Anušićem ispio kavu i odradio susret, to ni izbliza ne znači da će se odnosi predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića izgladiti kao što se to nagađalo u dijelu javnosti. Da će Milanović i u nadolazećem predizbornom periodu za Plenkovića biti tvrd i neugodan orah, moglo se naslutiti iz njegove božićne čestitke u kojoj je vladajuće kritizirao zbog poplave korupcijskih afera.

Ne misli Milanović na ovim kritikama stati, u njegovu se timu spremaju novi napadi kojima predsjednik ne namjerava samo pomrsiti račune Plenkoviću u borbi za još jedan mandat nego na taj način i predsjednik kani zacementirati svoju poziciju u borbi za drugi mandat na Pantovčaku. Kada se spominje Milanovićev mandat na Pantovčaku, ne treba zaboraviti ni to da je on postao predsjednik uz potporu SDP-a, stranke koju je vodio i zahvaljujući kojoj je prije toga državom upravljao kao predsjednik Vlade.

Premda se Milanović u posljednje vrijeme počeo spominjati i kao neformalni lider desnice zbog svojih oštrih istupa i izjava koje doista naginju prema konzervativnom biračkom tijelu, on je ispod kože, kažu njegovi kritičari iz HDZ-a, još zagriženi vođa svoje Partije kojom i danas dominiraju njegovi kadrovi koje predvodi nevješti Peđa Grbin.

Loši rezultati

Uz Milanovićev blagoslov Grbin i jest preuzeo vodeću poziciju u SDP-u nakon što je svrgnuo Davora Bernardića s kojim Milanović nije uspijevao pronaći zajednički jezik i koji ga je, uostalom, na čelu SDP-a naslijedio kad je Milanović nakratko izašao iz politike, pri čemu je Bero na vidjelo iznio brojne stranačke probleme, uključujući i one financijske naravi, što se Milanoviću nije svidjelo. Bernardić je potom maknut navodno zbog loših rezultata i lošeg SDP-ova rejtinga, što se ni izbliza tako glasno ne zamjera Grbinu koji uživa predsjednikovu zaštitu, dok pred novinarima poručuje kako će SDP i na idućim izborima dati podršku svojem starom predsjedničkom kandidatu Milanoviću, koji se i jest profilirao kao neformalni vođa oporbe.

Rekao je to više puta i premijer Plenković, koji u Milanoviću vidi svojeg smrtnog političkog neprijatelja, a ta netrpeljivost na vidjelo bi mogla isplivati baš u ovo predizborno i poslijeizborno doba, kada dobar dio odgovornosti počiva na predsjedniku Republike. Milanović je prije svega onaj koji raspisuje parlamentarne izbore nakon raspuštanja Sabora, i to u roku od maksimalno 60 dana, kada pak izbori prođu, Milanović će biti taj koji će imenovati budućeg mandatara, a to ne mora biti predsjednik one stranke koja je osvojila relativnu pobjedu na parlamentarnim izborima.

Lako se, dakle, može dogoditi da Milanović ulogu mandatara prepusti Grbinu, koji će se potom udružiti s Mostom i Možemo i na taj način možda i preoteti Plenkoviću ulogu pobjednika parlamentarnih izbora, pa i ulogu premijera. Moguće je, međutim, da se vladajuća većina i ne uspije oformiti, a u tom slučaju Milanović opet vidi svoju priliku jer bi mogao formirati svoju tehničku vladu te parlamentarne izbore odgoditi sve do predsjedničkih i na taj način pomoći svojem SDP-u u borbi za opstanak.

Izravno miješanje

Manje je bitno kada će se izbori održati, za HDZ-ovce je mnogo značajnije to što se Milanović s pozicije predsjednika na kojoj bi trebao biti neutralan izravno miješa i u parlamentarne izbore i u samu kampanju, i to do te mjere da je on unutar SDP-a jedan od glavnih kadrovika u pripremama lista za izbore, na čemu Grbin već radi.









Navodno to što se Grbin neće natjecati na parlamentarnim izborima u prvoj izbornoj jedinici, gdje bi se trebao suprotstaviti Plenkoviću, i jest pokazatelj Milanovićeva utjecaja na SDP, u kojem se govori da bi kao nositelj liste u prvoj jedinici trebao nastupiti bivši ministar financija Boris Lalovac, koji je ujedno i Milanovićev favorit za premijera i u eventualnoj velikoj koalicijskoj vladi ili u njegovoj tehničkoj vladi jer Milanović Lalovca smatra velikim stručnjakom i najboljim ministrom financija svih vremena, dok s druge strane smatra da Grbin nije kapacitet za premijera te da najviše na što može računati jest pozicija potpredsjednika Vlade i ministra pravosuđa.









Da Milanović cijeni Lalovca, dalo se naslutiti onda kada mu je u svojoj vladi prepustio fotelju ministra financija u kojoj je dotad bio bivši SDP-ov politički kapitalac Slavko Linić. No, kako tvrde upućeni, Lalovac bi i kao premijerski kandidat lako oko sebe okupio ostatak oporbe jer je na glasu kao stručnjak koji nije sklon konfliktima. Lalovac je inače rođen u Splitu, diplomirao je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku te potom magistrirao financije i fiskalnu politiku na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu.

Ono zbog čega bi Lalovac i u ovoj kampanji mogao imati problema baš kao i u onoj u kojoj je s Milanovićem sudjelovao na SDP-ovim listama jest to što bi mu se opet mogla brojiti krvna zrnca. Svojedobno su, naime, u VI. izbornoj jedinici na Sisačkoj cesti osvanula dva plakata s navodnim izvodom iz matične knjige rođenih Borisa Lalovca na kojima se navodi da je on po nacionalnosti Jugoslaven te da mu se otac i majka zovu Obrad i Jasminka, pri čemu se aludiralo na to da je cijela njegova obitelj srpska. Na to je posebno burno reagirao tadašnji premijer Milanović, prozivajući nekadašnjeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka da se on nije ni usudio kandidirati u Zagrebu, dok u isti mah Lalovcu prebrojava krvna zrnca.

Pravi štreber

I sada u HDZ-u podrugljivo govore da bi Lalovac kao premijerski kandidat mogao biti prihvatljiv manjinama, posebice njihovu koalicijskom partneru Miloradu Pupovcu i njegovu SDSS-u s kojim se nikada ne zna na koju će se stranu okrenuti, premda im u koaliciji s Plenkovićem novca ne nedostaje. Ono što se o Lalovčevoj obitelji može pronaći u njegovoj biografiji jest to da je njegov otac Obrad bio profesor turizma u metkovskoj srednjoj školi, a uz to je bio i dugogodišnji SDP-ov gtradski vijećnik iz Gradca te član u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije.

Mlađi Lalovčev brat Miloš po zanimanju je liječnik, odnosno specijalist interne medicine zaposlen u zagrebačkom KB-u Merkur. Oni koji Lalovca poznaju kažu da je on pravi štreber i iznimno uporan tip koji govori engleski i talijanski jezik. U mladosti je trenirao košarku, a iako je nosio dioptrijske naočale, u sportu je bio uporan te je svakodnevno dolazio na treninge i nastupao na turnirima te je košarka do danas ostala njegov hobi. Lalovac je bio u braku s Tončikom Anastasiom, povratnicom iz Kanade koja je, kada su se upoznali, radila kao viša medicinska sestra u Vinogradskoj bolnici.

Tijekom njegova mandata na čelu Ministarstva financija njegova supruga u javnosti se nikada nije pojavljivala niti se o njoj mnogo toga znalo sve do sredine 2016. godine, kada se po političkim kuloarima počeo spominjati njihov razvod. Početkom iduće, 2017. godine, Lalovca je u jednoj emisiji na lokalnoj televiziji optužila za fizičko zlostavljanje, što je ovaj žestoko opovrgnuo, a nevinost je kasnije dokazao i sudskim putem.

Sukob s bankarima

Ono zbog čega i dio SDP-ovaca smatra da bi Lalovac bio solidan premijerski kandidat, ili barem bolji od Grbina, jest njegovo radno iskustvo koje je stjecao kao suradnik za financije u tvrtki Autohrvatska, iz koje je prešao u tvrtku Karbon-Nova, a zatim i u Raiffeisen Leasing, gdje je radio kao direktor Sektora za računovodstvo, financije i izvještavanje, nakon čega dolazi u Ministarstvo financija.

Iako je prije ulaska u političke vode Lalovac radio u bankarskom sektoru, kao ministar se sukobljavao s bankama zbog zamrzavanja tečaja švicarskog franka na godinu dana te zbog inzistiranja na pronalasku rješenja za dužnike u švicarskim francima, među kojima je, doduše, bio i on sam. Osim toga, Lalovac je prozivao banke tvrdeći da one uzrokuju socijalnu nejednakost i da su davale milijune kuna kredita tvrtkama bez pokrića. Kao ministar koji se na poziciji nije zadržao dugo, Lalovac je odradio korektan posao te je, primjerice, doveo do promjene u načinu funkcioniranja Porezne uprave.

Umjesto dotadašnjih zatvaranja malih poduzetnika, trgovaca i ugostitelja, Porezna je fokus prebacila na velike utajivače poreza koji su imali milijune kuna duga prema državi, a uz to je osnovan i Samostalni sektor za otkrivanje velikih poreznih prevara, što je rezultiralo pokretanjem nekoliko velikih i značajnih istraga. Nema sumnje da su to teme kojima će se Lalovac baviti i u nadolazećoj kampanji, posebice ako se s Plenkovićem nađe u duelu kao njegov protukandidat u prvoj izbornoj jedinici, što Milanović priželjkuje dok sklanja Grbina u njegovu sigurnu bazu, odnosno osmu izbornu jedinicu u kojoj će ovoga dočekati Oleg Butković koji na ovim izborima Plenkoviću planira dokazati da je politički teškaš u svojem kraju.