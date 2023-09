Milanović ignorirao kriminal u MORH-u? Dokumenti obavještajaca bacaju novo svjetlo na predsjednika

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Najveći dio sukoba između predsjednika Zorana Milanovića i ministra Marija Banožića svodi se na Milanovićeve kritike na račun poražavajućeg stanja u resoru obrane. Milanović u svojim istupima nastoji ostaviti dojam da je silno zabrinut za obranu i vojnoobavještajni sustav, a oni koji ga poznaju iz ere u kojoj je kao premijer vodio Kukuriku vladu pitaju se zbog čega obranu i vojni sustav nije postavio na noge kada je za to imao odriješene ruke i kada mu je desna ruka bio njegov prijatelj, general Ante Kotromanović, koji je u SDP-ovoj vladi obnašao dužnost ministra obrane.

Ne samo da Kotromanović kao ministar od kojega se zbog respektabilnog ratnog staža puno očekivalo u ovom resoru nije napravio nikakve značajnije iskorake nego je on u tandemu s Milanovićem MORH nastavio voditi stopama svojih prethodnika, ignorirajući njihove afere teške oko 500 milijuna kuna i nagomilane skandale, čime je i sam postao njihov sudionik, skupa s tadašnjim premijerom Milanovićem koji je u međuvremenu postao predsjednik.

S padom Milanovićeve vlade iz političkih voda otišao je i Kotromanović, a Milanović se nakon kratkog izbivanja u politiku vratio kao predsjednik Republike s neobičnom i nevjerojatnom transformacijom u novog, neformalnog vođu desnice koji svoj imidž gradi i sukobima s premijerom Plenkovićem. Njih dvojica nedavno su ratovala oko izbora čelnog čovjeka Vojne sigurnosno-obavještajne agencije – VSOA-e koju godinama prate afere i kontroverzije zbog kojih je uostalom smijenjen i posljednji ravnatelj Ivica Kinder, a zbog kojih se sudilo njegovu prethodniku, pukovniku Darku Grdiću, te zamjeniku i brigadnom generalu Ognjenu Preostu.





Združena postupanja

VSOA je još od Grdićeva i Preostova mandata djelovala u svim područjima sigurnosno-obavještajne odgovornosti i postupanja, a tu je kao jedna od primarnih stavki i organizirani gospodarski kriminal te korupcija koja nije zaobišla ni obrambeni sustav. Prema tvrdnjama iz vojnoobavještajnih krugova, VSOA je posebice u razdoblju od 2008. do 2012. djelovala na području organiziranog i gospodarskog kriminala unutar MORH-a i Oružanih snaga, a treba napomenuti kako je od prosinca 2003. do početka 2008. Ministarstvom obrane upravljao zaboravljeni HDZ-ovac Berislav Rončević, nakon kojeg je taj resor u novom mandatu Ive Sanadera krajem siječnja 2008. godine preuzeo Branko Vukelić, koji je na toj dužnosti ostao do kraja 2010. godine. U Vladi Jadranke Kosor Ministarstvo obrane vodio je Davor Božinović, a nakon toga, 23. prosinca 2011., s Milanovićem u ovaj resor stiže Kotromanović. Godine su to koje su u svakom slučaju, na temelju VSOA-inih analiza i istraga, rezultirale povećanim brojem združenih postupanja, što se iskazalo i u brojnim izvješćima koja je vojna agencija adresirala na inertne pravosudne institucije – Državno odvjetništvo i USKOK, gdje je u to doba gospodario bivši glavni državni odvjetnik Mladen Bajić.

“USKOK je dao nalog Vojnoj policiji, no general Slavko Barić utjecao je na destrukciju daljnje istrage. Predsjednik Ivo Josipović, ministar obrane Ante Kotromanović i general Drago Lovrić utjecali su na Bajića da se ne procesuiraju obrade VSOA-e u vezi s kriminalom u MORH-u teškim oko 500 milijuna kuna, naložili su smjenu čelnika VSOA-e Darka Grdića i Ognjena Preosta te na čelo Agencije doveli Zdravka Klanca koji kreće na one koji su dokazali kriminal”, govori nam operativac VSOA-e iz onog vremena.

DORH-u i USKOK-u vojna agencija je, prema našim saznanjima, u tome razdoblju dostavila 11 operativno zaokruženih i cjelovito dokumentiranih predmeta u sklopu dosljedne provedbe borbe protiv kriminala te još šest predmeta dopune po već dostavljenim prijavama.

Pritom se u pitanje dovodila nabava vojne opreme, namješteni natječaji i razni drugi oblici pogodovanja koji su u tajnim VSOA-inim izvješćima razrađeni do detalja. Tako se ondje, primjerice, spominje nabava raketnih topovnjača FAC Helsinki o kojoj VSOA DORH-u izvješće dostavlja u rujnu 2009. gdje se govori o nepravilnostima koje se odnose na nabavu dviju raketnih topovnjača s pripadajućom opremom i pričuvnim dijelovima, čija je nabava plaćena 11,248.833 eura premda je u odluci tadašnje vlade o davanju suglasnosti za nabavu topovnjača spominjana cijena od 8,305.000 eura, dakle plaćeno je gotovo tri milijuna eura više nego što je odobrila Vlada RH.

Namirenje duga

Nepravilnosti se u vojnoobavještajnim izvješćima spominju i u nabavi helikoptera Mi-171 Sh putem klirinškog duga. O ovoj nabavi vojna agencija izvješće DORH-u dostavlja u studenome 2009., a predmet izvješća bile su okolnosti nepropisno provedenog postupka kojim su sklopljeni ugovori koji su možda bili štetni za državni proračun i za državne interese. Nabava je bila planirana u iznosu od oko 31 milijun kuna, no prema saznanjima iz otvorenih izvora, Republika Češka je u sklopu rješavanja namirenja duga od Ruske Federacije sklopila ugovor o isporuci iste vrste helikoptera.

Češka je ugovor potpisala u rujnu 2004. za isporuku 26 helikoptera u vrijednosti od 4,7 milijardi kruna, odnosno 184 milijuna dolara, od čega je 16 helikoptera MI-171 Sh i deset MI-35, a pri čemu je cijena jednog helikoptera MI-171 Sh iznosila oko 5,95 milijuna američkih dolara. Cijena jednog helikoptera za naše ministarstvo obrane iznosila je 6,18 milijuna dolara, s tim da se po jedinici helikoptera dodaju cijene ostale pripadajuće nabavljene opreme i usluga pa je pojedinačna cijena iznosila oko 6,64 milijuna USD. U taj predmet posebno su bili uključeni tadašnji ministar Rončević, njegov pomoćnik Ivo Bačić i ondašnji načelnik Glavnog stožera OSRH-a, general zbora Josip Lucić, te zapovjednik HRZ-a i PZO-a, general-bojnik Vlado Bagarić, kao i tadašnji načelnik Službe za ugovaranje i nabavu MORH-a, brigadir Željko Idek, ali i pukovnik Igor Šipušić iz Službe za razvoj, opremanje i modernizaciju MORH-a te pukovnik Veljko Frlan iz GSOSRH-a.









Sumnjive aktivnosti nastavljaju se i tijekom veljače iduće godine pri nabavi i provedbi modifikacije aviona Canadair CL-41 S. Predmet izvješća i ovdje su bile moguće nepravilnosti u postupku nabave, a DORH-u su dostavljena u veljači 2010. I tu se, uz Rončevića, spominje državni tajnik MORH-a Mate Raboteg, nekadašnji ravnatelj Uprave za materijalne resurse Darko Polanec, kao i Knežević, Idek i pukovnik Igor Šipušić.









Milijunski poslovi

Nadalje se u VSOA-inim izvješćima spominju saznanja o nepravilnostima, protuzakonitom djelovanju i postupanju izvan okvira nadležnosti i djelokruga rada načelnika Uprave za logistiku Glavnog stožera, general-bojnika Josipa Stojkovića, koja su DORH-u dostavljena u srpnju 2010. U ovom je slučaju predmet izvješća bilo nepridržavanje odredbi Zakona o javnoj nabavi te postupanje izvan okvira nadležnosti i djelokruga rada načelnika Stojkovića, čija se uloga problematizira zbog poslovnih suradnji MORH-a i OSRH-a s pojedinim civilnim tvrtkama. Osim Stojkovića, u predmet su posebno involvirani pukovnik Luka Marić kao voditelj Odsjeka u Zapovjedništvu za obuku i doktrinu HKoV-a te pripadnici Inženjerijske pukovnije HKoV-a.

U idućim se točkama izvješća spominju protuzakonita djelovanja i postupanja izvan okvira nadležnosti i djelokruga rada pojedinih pripadnika MORH-a i OS-a koje se pak odnosi na poslovnu suradnju s građevinskim tvrtkama. Ta izvješća DORH-u su dostavljena u kolovozu 2010., u listopadu 2010., u siječnju 2011., u ožujku 2011., a u njima se ponovno spominju državni službenik Polanec, ali i pukovnik Nikola Županić, general Lucić, državni tajnik Mato Raboteg, pokojni ministar Vukelić, načelnik Milan Knežević, brigadir Zdravko Pavelić, brigadir Željko Idek, satnik Franjo Smoljo…

U izvješću koje je DORH-u dostavljeno u ožujku 2011., a koje se odnosi na načelnika Glavnog stožera OSRH-a Slavka Barića, progovara se o nepridržavanju zakonskih i propisanih procedura MORH-a prilikom provođenja inženjerijsko-graditeljskih radova tijekom pružanja potpore civilima, koje su realizirale inženjerijske postrojbe HKoV-a, a čija je ukupna vrijednost procijenjena na oko milijun kuna, dok su troškovi postrojbi bili oko 183.000 kuna. Pod idućom točkom izvješća koje je DORH-u također dostavljeno krajem ožujka 2011. spominje se pokojni ministar Vukelić, i to ponovno zbog pružanja potpore civilima, što su realizirale inženjerijske postrojbe HKoV-a, a čija je ukupna vrijednost procijenjena na oko 15 milijuna kuna, s tim da su troškovi postrojbi iznosili 1,2 milijuna kuna.

Novčane isplate

VSOA USKOK-u u studenome 2011. godine dostavlja izvješće koje se odnosi na Stojkovića, a u kojem se ovoga puta problematizira angažiranje pojedinih tvrtki koje su u ugovornom odnosu s MORH-om na izgradnji njegove obiteljske kuće, pri čemu se govori i o netransparentnom, ali i nezakonitom raspolaganju materijalno-tehničkim sredstvima. Nadalje se u VSOA-inu izvješću spominju general Barić i pukovnik Tihomir Zebec, a podaci o njihovim odnosima DORH-u se dostavljaju u prosincu 2011. godine. Ovdje se pak govori o tome kako je Barić vršio pritisak na članove povjerenstva koje je načelnik Glavnog stožera, general-pukovnik Drago Lovrić, formirao s ciljem ispitivanja novčanih isplata, a slijedom toga u travnju iduće godine osnovano je povjerenstvo koje je trebalo istražiti predmetne navode.

Intervencijom generala Barića povjerenstvo je formirano tako da se nije bavilo samo pukovnikom Zebecom nego i nepripadajućim isplatama pripadnicima različitih ustrojstvenih jedinica OSRH-a tijekom održavanja vojnih vježbi, premda su njima isplaćivane uvećane dnevnice i terenske naknade u znatno manjem razmjeru u odnosu na pukovnika Zebeca. Povjerenstvo na koncu zaključuje da Zebecu jesu isplaćena nepripadajuća novčana sredstva na temelju njegova traženja, ali mu zbog toga nije izrečena stegovna kazna, nego je odlučeno da će on postupno vratiti novac koji mu ne pripada, i to tako što će mu se on postupno odbijati od plaće.

Kako stoji u VSOA-inim izvješćima, general Barić u ovom je slučaju izuzeo sve zapisnike povjerenstva te je svojim utjecajem osigurao da oni ne budu poznati izvan kruga onih koji su u povjerenstvu sudjelovali. Nadalje u VSOA-i tvrde da je general Barić pukovniku Zebecu pogodovao i prilikom napredovanja u službi. Prema navodima iz VSOA-e, Barić je na ovaj način pogodovao nekolicini onih s kojima je bio blizak.

Zeleno svjetlo

Nepridržavanje zakonskih i propisanih procedura MORH-a i OS-a spominje se i pri ostvarivanju višegodišnje poslovne suradnje s tvrtkom IMGD iz Samobora koja je počela krajem 2004., opet na Barićevu inicijativu. Tvrtka je osnovana samo nekoliko mjeseci prije nego što su realizirali suradnju s MORH-om, a ubrzo potom Glavnom stožeru održana je prezentacija na temu “Tehničke mjere i postupci koji bi omogućili permanentno praćenje većih vodoopskrbnih sustava i brzih reakcija u otklanjanju nastalih puknuća na cjevovodima”. Nakon prezentacije Barić daje smjernice tadašnjoj načelnici Službe za ugovaranje i nabavu Ojdani Žužul da se odabere jedna vojarna za pilot-projekt kako bi u nju predstavnici tvrtke ugradili svoje uređaje.

Kao pilot-projekt odabire se vojarna u Požegi u kojoj su predstavnici IMGD-a doista provjerili potrošnju vode i stanje vodovodnih instalacija bez natječaja i sklopljenog ugovora, što nije u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, ali ni s drugim zakonskim i podzakonskim aktima. Nakon Požege načelnik Uprave za logistiku, brigadni general Mate Ostović, predlaže da se s tvrtkom nastavi ovaj projekt te da se s njima ugovore daljnji poslovi. Shodno tome, ova tvrtka uz potporu generala Barića s MORH-om je u razdoblju od 2004. do 2010. mimo natječaja i po posebnoj proceduri s MORH-om i Oružanim snagama sklopila poslove vrijedne oko 15 milijuna kuna vezane uz održavanje njihovih vodoopskrbnih sustava.

Spominje se u izvješćima i današnji Milanovićev savjetnik Marijan Mareković koji se kao glavni inspektor obrane obratio načelniku Glavnog stožera Dragi Lovriću, tražeći da mu od 1. do 3. lipnja 2011. zbog posjeta Inspektorata obrane BiH osigura VIO potporu. Iako VSOA smatra da za takvo što nije bilo potrebe, Barić je taj koji je Marekoviću dao zeleno svjetlo.

Sve su ovo događaji koji su se odvijali uglavnom prije Milanovićeve i Kotromanovićeve ere, no oni takva postupanja nisu zaustavili već su s njima i nastavili, a ni Milanović ni Kotromanović uz to nisu poduzeli ništa da bi se sankcionirali propusti i rupe koje su u sustavu obrane stvorili njihovi prethodnici.

Izvan nadležnosti

I krajem siječnja 2012., kada je Kotromanović već otpočeo svoj mandat, VSOA dolazi do novih saznanja o protuzakonitom djelovanju i postupanju voditelja Odsjeka logistike za specijalna djelovanja koji je poslovno surađivao s privatnim tvrtkama, što se u vojnoobavještajnim krugovima smatralo djelovanjem izvan nadležnosti pa je izvješće poslano na daljnje postupanje USKOK-u. VSOA nakon toga u ožujku iste godine problematizira projekt nabave i opremanja borbenih oklopnih vozila pješaštva, odnosno Projekt BOV za Oružane snage RH. I u ovom slučaju oni saznanja dostavljaju USKOK-u, koji na to nije reagirao, s tim da treba napomenuti kako USKOK vodi obradu predmeta u okviru svojih zakonskih nadležnosti, a VSOA nema povratnih informacija u kakvom su se statusu obrade nalazila izvješća koja su im se dostavljala s pripadajućom dokumentacijom kao što to i propisuje Zakon o sigurnosno-obavještajnim službama.

Upućeni u tematiku tvrde da su generali i drugi djelatnici MORH-a i Oružanih snaga koje je VSOA operativno sagledavala i obrađivala te podatke o njima dostavljala nadležnim institucijama danas na glasu kao ugledni, pa i pošteni pripadnici Generalskog zbora, među kojima su i pojedinci koji rade po državnim tvrtkama iako su trebali biti u mirovini. U vojnoobavještajnim krugovima smatra da se su i predsjednik Milanović i nekadašnji ministar Kotromanović sudjelovali u zataškavanju višemilijunskih afera i propusta u MORH-u koji se spominju i u VSOA-inim izvješćima iz Kotromanovićeva mandata, ali i iz mandata njegovih prethodnika. S druge strane, tadašnji čelnici VSOA-e Darko Grdić i Ognjen Preost danas su u zatvoru.