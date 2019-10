MILANOVIĆ I PLENKOVIĆ UHVAĆENI U LAŽI? Ribić otkrio grozne podatke o hrvatskim plaćama: ‘Ovo je kataklizma’

Autor: Dnevno

Vilim Ribić, predsjednik Matice hrvatskih sindikata je kao sudionik svih pregovora između Vlade i sindikata napisao osvrt na izjave o štrajku prosvjetara sadašnjeg premijera Andreja Plenkovićeva i bivšeg Zorana Milanovića.

U priopćenju medijima Vilim Ribić navodi kako su “su sadašnji i bivši premijer jučer u okviru politikantskog međustranačkog obračunavanja dezinformirali javnost.”

“Kao što se hrvatske građane ne smije varati, a obojica su to činila, tako ih se isto ne smije lagati. Kao sudionik pregovora Vlade i sindikata dužan sam upoznati javnost s istinom.

Premijer Plenković se hvali onime čime bi se zapravo trebao postidjeti. Rast plaća od 11,5% za tri godine izrazito je nizak u kontekstu trogodišnjeg razdoblja, u kontekstu usporedbi s istočno i južno europskim zemljama i u kontekstu egzodusa radno-aktivnog stanovništva. On je izrazito nizak i u odnosu na fiskalne i financijske potencijale zemlje.

Zar je 2% vrijedno takvog štrajka, pita se Plenković. Doista, to pitanje bi trebao prvo uputiti sebi, zar je to vrijedno? On je taj koji može lako zaustaviti štrajk, neka isplati tih malih 2%,” navodi Ribić.





“Zoran Milanović je izjavio da bi on sada podigao prosvjetarske plaće. Vjerujemo njegovom predsjedničkom karakteru, pa smo zbog toga sigurni da laže, kao što je lagao nebrojeno puta (sjetimo se samo stavova o referendumu dok je bio u oporbi i kad je došao na vlast).

Za vrijeme Zorana Milanovića drastično je oborena cijena rada, ne samo u prosvjeti i javnim službama već u cijeloj zemlji. Sjetimo se udara na koeficijente, na materijalna prava, na kolektivne ugovore. Sve je to uzrok kataklizmičkog stanja u zemlji.

Rast javnog duga se u krizi ne može izbjeći. Prihodi se smanjuju a rashodi se moraju povećavati (socijalni troškovi). U svim je zemljama tako. Milanović je vjerovao da će smanjivanjem plaća i povećanjem poreza (berlinski recepti) smanjiti javni dug, međutim, on je zbog smanjivanja plaća rastao još i više.

Njihovo djelovanje, združeno s nepropitujućim prihvaćanjem briselskih recepata, dovelo je zemlju u sadašnje stanje, pri čemu za to optužuju jedan drugoga. Međutim, krivnja je na obojici. Jedan je strmoglavio ekonomsko stanje, a drugi ga nije u stanju promijeniti.

Iseljavanje je nanijelo nepopravljive ekonomske štete budućnosti zemlje. Ono je posljedica niskih plaća u uvjetima otvorenih prilika zapošljavanja u drugim zemljama. Zar je čudo da ljudi odlaze raditi za tjednu plaću vani koju u RH zarade mjesečno.

Da su naši diplomati izvan vremena i prostora upozorava nas Eurostat, koji nam govori da je deset Europskih zemalja imalo veći rast plaća od RH u zadnjih deset godina. Bugarska je imala i u javnom i u poslovnom sektoru rast iznad 100%, Slovačka u javnom preko 80% a u poslovnom preko 60%, a Hrvatska svega 10% u javnom i 20 tak posto u poslovnom. To je ispod prosjeka EU 28 koje čine najrazvijenije zemlje.

Čak i tamo su plaće rasle brže nego u RH. Plenković tu ne poduzima ništa već se svađa za 2% i pušta štrajk,” navodi Ribić u svom komentaru.