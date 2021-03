MILANOVIĆ HRT UPORNO NAZIVAO YUTELOM! ‘Zamislite da odluka dođe na Yutel, mislim HRT. Vi ste s Yutela? Nemojte se ljutiti, to je ista ekipa’

Autor: N.K

Predsjednik Zoran Milanović obišao je danas otok Cres gdje je održao konferenciju za medije na kojoj je najviše govorio o izboru predsjednika Vrhovnog suda prilikom čega je žestoko kritizirao HDZ. Više pročitajte ovdje. Prilikom svog istupa, HRT je usporedio s Yutelom (Jugoslavensku televiziju).

“Ustavni sud je političko tijelo. Šef tog suda, Šeksov kum, pojavio se u Dnevniku da najavi podržavajuća mišljenja četvero sudaca. Tako se suci ne ponašaju, ako se tako ponašaju, onda to nije sud. To je kao DDR, ali nije koji se zove demokratski. Iznenadila me manična brzina kojom se donijela odluka. Jedno je kad džepariš, a drugo kad mažnjavaš na javnom trgu. Šeksov kum ne razumije natječaj, ne razumije razliku između poziva i javnog natječaja. To nije Ustavni sud. On je sastavljen većim dijelom od isluženih političara, većinom HDZ-ovaca. Kada jednom uđu u sud oni vole vjerovati da su po nekom duhom svetu tamo. To je jedna kumska radna zadruga HDZ-a. Vertikala Šeksovog kuma koji je gostovao na Yutelu, mislim HRT-u”, rekao je Milanović.

“Zamislite da odluka dođe na Yutel, mislim HRT. Vi ste s Yutela? Nemojte se ljutiti, to je ista ekipa”, dodao je.