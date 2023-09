Milanović ga poklopio i poručio da nauči ćirilicu: Evo kako dvije godine poslije izgleda njihov susret

Autor: Z.S.

Filipović? To je onaj koji ne zna ćirilicu? Da ga podsjetim, on je iz Bosne. Bosančica je hrvatska ćirilica. Neka je nauči. Glagoljica je preteška za njega.

Tim je riječima predsjednik Zoran Milanović prije dvije godine prokomentirao imenovanje tada novog ministra gospodarstva Davora Filipovića. Bila je to njegova reakcija na Filipovićevu izjavu na natpis ‘Bećarac’, koji se ljudi ostavili na Ilici nakon smrti Đorđa Balaševića.

Nije vidio transparent

“Osobno ga nikad nisam slušao te da od njega samo zna pjesmu ‘Nikad kao Bane’. Nisam vidio transparent. Međutim, u Hrvatskoj treba koristiti službeno pismo. Osobno ne znam ćirilicu, natpis u Ilici ne bih mogao ni pročitati”, kazao je prije malo više od dvije godine Filipović.

Dosta srdačan susret

A da je ovo danas iz njih moglo bi se zaključiti po srdačnom susretu u zagrebu. Naime, obojica su bila na ‘Danima velikih planova’ te prema fotografijama koje su pod toma stigle ništa ne naslućuje da su na ‘ratnoj nozi’.

Milanović je, inače, govoreći o hrvatskom mjestu u globaliziranom svijetu, rekao kako Hrvatska jako ovisi o EU.

Nema monetarne politike

“O monetarnoj politici neću govoriti jer je više nemamo. To je bilo neizbježno i to ne smatram niti uspjehom niti neuspjehom nego jednom datošću kojoj se Češka i Mađarska odupiru. To govorim iz perspektive stabilnosti njihovih nacionalnih valuta i kamatnih stopa na stambene kredite koji su u Češkoj niži nego u Italiji ili Grčkoj koje su u euro-zoni. Euro, dakle, nije jedini kriterij već postoje i drugi koje tržišta i investitori prepoznaju”, rekao je predsjednik pa je posebno izdvojio situaciju u Njemačkoj koja je važna za hrvatsko gospodarstvo.

Teško razdoblje

“Nalazimo se u teškim mjesecima i godinama. Recesija u Njemačkoj i nekim drugim europskim državama počinje. To je problem njihove globalne konkurentnosti ali posljedice će se osjećati i kod nas. Mi ne možemo biti puno konkurentniji nego što jesmo“, rekao je.









Drugorazredni igrač

O Europskoj uniji pak naveo je kako postaje drugorazredni igrač jer ona nije ta koju se pita niti raspolaže ključnim tehnologijama i dobavnim pravcima.

“To je izvan nas, u tom svijetu živimo. Taman kada smo se počeli privikavati su krenule nove promjene u svijetu. Mi u ovoj situaciji trebamo biti na strani naše obitelji, naše male predivne i relativno dobro uređene države, u glavi i u srcu“, zaključio je Milanović.