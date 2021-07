MILANOVIĆ EMOCIONALNO IZ LIVNA: ‘Profesorima iz Zagreba je kul i sek** da budu nacionalna manjina u BiH! Hrvati su ovdje neiskorjenjivi!’

Autor: N.K

Predsjednik Zoran Milanović danas je u Livnu gdje je posjetio samostan Franjevaca.

Uzeo je vremena kako bi dao izjave za novinare koji su ga ponovno pitali o položaju Hrvata u BiH. Milanović je rekao kako je vidio na svoje oči da je Hrvatski narod u BiH neiskorjenjiv i da je to jedna čvrsta politička zajednica koja treba imati svoje predstavnike u vlasti.

“Bio sam u Livanjskom samostanu prije 7 godina, nismo razgovarali o politici, to ćemo valjda za ručkom. Ovo je hrvatska baština. Da nema franjevaca ovoga ne bi bilo. Moramo im biti zahvalni. Oni to čuvaju. Ja ne bih ni znao za svoje porijeklo. Sve bi otišlo u zaborav”. rekao je Milanović na početku.

“Hrvati u BiH su neiskorjenjivi”

“Došao sam iz Ljubuškog. Tamo Pivci otvaraju pogon. Ne znam što se ovdje dogodilo, ali vidim da se ljudi bore, da su žilavi. Nisam vidio tri zapuštene kuće niti dva zapuštena dvorišta. Da smo u Hrvatskoj valjda bi se nekoliko puta primio za glavu. Ovdje su ljudi neiskorjenjivi. Puno je truda i energije uloženo u ovaj kraj koji nije baš u glavne prometnice”, rekao je Milanović za hrvatsku zajednicu.

“Oni su borbeni, ali nisu militantni. Pokušavaju ih izgurati iz Doma naroda kojim se pokušava narušiti konstitutivnost Hrvata. To nije dekor, to je pitanje opstojnosti. Vidim da neki hrvatski profesori lupetaju i iznose tezu prema kojoj bi Hrvatima bilo bolje da su nacionalna manjina u BiH. Ne znam kako profesor koji hrvatski referendum o neovisnosti proglasi nedemokratskim može to uopće reći, nešto za što je glasalo preko 80 posto građana. On je doslovno predložio da Hrvati prihvate da postanu nacionalna manjina. Gospodin cinik kaže budite manjina, jedite kašu”, kazao je Milanović pa nastavio.

“Daytonski sporazum je radicirani ugovor”

“Daytonski sporazum sa svim kartama i aneksima je u rangu radiciranih ugovora. Profesor možda ne zna što to znači ili nije upoznat s tim pojmom. On je u rangu radiciranih ugovora koji su duboko ukorijenjeni i ne mogu se tako samo mijenjati i za njih ne vrijedi da se gleda kakvo je stanje danas. On se može mijenjati samo uslijed teških potresnih događaja. Vrijedit će zauvijek. To je duboko ukorijenjen ugovor i ne može ga se poništiti na akademskoj razini ili sitnim potkradanjem”, poručio je Milanović.

“To je profesorima iz Zagreba kul i sexy”

“Ovo je sad jedan ritam ucjene. Ja ne znam što će napraviti političko vodstvo Hrvata u BiH. Imat će podršku za sve što izlazi iz okvira legitimnog političkog pritiska, mirnog pritiska. Ne želimo ono što smo gledali. Neka akademski profesori objasne građanima da Hrvati u BiH trebaju pristati biti manjina. To je baš kul, baš sexy. U Hrvatskoj manjine ne jedu s poda, nego sjede sa svima za stolom”, ističe Milanović.

Hrvati su čvrsta politička zajednica u BiH

“Ja sam ovdje gost, stranac. Moje porijeklo je po ocu tu pokraj Livna. Ali ja sam Hrvat. Neće mi netko iz čaršije govoriti da sam gost. Ja sam gost ovdašnjih vlasti i franjevaca. Komšić se naprosto ugradio. Ja sam se vrlo neprofitno i na vlastitu štetu borio za Srbe u Hrvatskoj kad sam osjetio da su slabi. Kada prođete ovdje, vidite da je to neiskorjenjivo”, rekao je Milanović misleći na Hrvate, pa dodaje:









“Ovo je čvrsta politička zajednica koja želi biti u Domu narodu. A ne da se pripadnici drugog naroda prodaju pod Hrvate i glasuju kako im kaže čaršija. Ovi ugradbeni elementi iz čaršije su prozreni. Nisam se ja promijenio kako kažu od 2010. Oni su prozreni”, zaključio je Milanović.

Što je točno rekao Jović?

Podsjetimo, profesor o kojem govori Milanović je profesor Dejan Jović koji je jučer na N1 televiziji rekao kako mu se čini da postoji određena doza dogmatizma kad se govori o konstitutivnosti Hrvata u BiH. Zapitao se potom “ne bi li možda bilo bolje za pripadnike tog naroda da uđu u okvir europskog i globalnog zakonodavstva o manjinskoj zaštiti koji je prilično jasan i koji svima nešto znači u Europi za razliku od konstitutivnih naroda koji mnogima ništa ne znači i potpuno su zbunjeni što on zapravo znači”.