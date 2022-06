MILANOVIĆ EDUCIRAO FINSKU PREMIJERKU O BiH NAKON ŠTO GA JE ČEKALA DVIJE MINUTE! Plenković Finskoj izrazio potporu za NATO

Odnosi Finske i Hrvatske koje su već povezane članstvom u EU bile su tema razgovora finske premijerke Sanne Marin sa hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem tijekom njenog službenog posjeta Hrvatskoj. U tom razgovoru, važna stavka bio je i nadolazeći NATO summit u Madridu idućeg tjedna, budući kako je upravo Milanović ranije govorio kako Hrvatska treba blokirati ulazak Švedske i Finske u NATO dok se ne promijeni zborni zakon u BiH, Milanović je naveo kako se ne protivi širenju NATO-a, ali kako se Hrvatska suočava, govori predsjednik, sa sigurnosnim problemima zbog političke nestabilnosti u susjedstvu, točnije, u BiH.

“Predsjednik Milanović detaljno je pri tome informirao svoju sugovornicu o teškom položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini kojima je uskraćeno demokratsko pravo biranja svojih legitimnih predstavnika. Nadalje, predsjednik Milanović prenio je predsjednici finske Vlade svoje uvjerenje kako je potrebno nastaviti proces širenja EU. U tom je kontekstu ponovio svoju podršku za dodjelu statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji, ali je upozorio kako se status kandidata istovremeno mora osigurati i Bosni i Hercegovini, te započeti pregovore s državama jugoistočne Europe koje su ispunile tražene uvjete za to. Istaknuvši kako su stabilnost Bosne i Hercegovine i ravnopravnost Hrvata u toj državi posebno važni za Hrvatsku, predsjednik Milanović rekao je premijerki Marin kako od partnera iz EU, uključujući Finsku, očekuje više razumijevanja i podrške za interese Republike Hrvatske jer je međusobna podrška smisao savezništva kako u EU, tako i u NATO-u”, navodi priopćenje Ureda predsjednika. Finska premijerka se također u utorak sastala s premijerom Plenkovićem u Banskim dvorima, a prije Hrvatske, također je posjetila i Albaniju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju.

Inače, RTL-ov novinar, Ivan Skorin, na Twitteru je objavio kako Marin gleda fotografije u Pantovčaku, čekajući predsjednika Milanovića dvije minute, pitajući se je li u pitanju protokol ili kakvo iskazivanje moći.

