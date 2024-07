Milanović donio odluku: Potpisao je imenovanje Omrčanina za zamjenika ravnatelja SOA-e

Autor: I.G.

Predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović, potpisao je u petak odluku o imenovanju Hrvoja Omrčanina na funkciju zamjenika ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA). Ovo imenovanje dolazi nakon dugog razdoblja bez zamjenika u ovoj ključnoj agenciji, priopćeno je iz Ureda predsjednika na Pantovčaku.

Rješenje je doneseno temeljem članka 66. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora. Odluku su zajedno supotpisali predsjednik Republike Hrvatske i predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Novi zamjenik

Ovo odlukom je agencija nakon dugog niza godina ponovno dobila zamjenika koji može preuzeti vođenje agencije nakon što ravnatelju prestane mandat, a ravnatelju će vrlo brzo istječi mandat jer je već dobio novi posao.

Podsjetimo, premijer i predsjednik i dalje su u svađi, kao i prošle godine, i ne mogu se dogovoriti oko novog ravnatelja SOA-e, nego su aktualnom ravnatelju Danielu Markiću po drugi put produžili mandat na dva mjeseca, do početka rujna kada on preuzima mjesto ravnatelja Obavještajno analitičkog centra Europske unije (EU INTCEN).

S obzirom na to da od rujna više neće moći produžavati mandat Markiću, Plenković i Milanović imenovali su zamjenika ravnatelja koji će preuzeti vodstvo nad agencijom do izbora novog ravnatelja, što će možda biti on, a možda i netko drugi.