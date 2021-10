MILANOVIĆ DOBRONIĆU KAO VOJNIKU! Otkrio ključne riječi prije bitke! Pitali ga je li mason: ‘Ja sam baš u HAK-u!’

Autor: N.K

Novi predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić gostovao je na RTL televiziji gdje je govorio o tome kako ga je predsjednik Zoran Milanović pozvao na kandidaturu, a dotaknuo se i masona.

Dobronić je objasnio kako se nikada samoinicijativno ne bi prijavio za ovu poziciju. Učinio je to, kako kaže, isključivo na poziv predsjednika.

Dodaje, kako si je razmišljao da će možda do kraja života samom predbacivati ako odbije.

Milanović Dobroniću: “Moglo bi biti neugodno”

Također, tvrdi kako se nikada prije toga nisu upoznali niti razgovarali, osim posredno po stručnoj liniji.

Na pitanje kako je izgledao taj razgovor s predsjednikom, Dobronić odgovara:

Vrlo dobro i vrlo normalno. Predsjednik me jednostavno pozvao. Malo smo porazgovarali, pitao me da li sam suglasan, da li li želim. Dosta ugodan, korektan, rekao mi je, da li sam spreman, da može biti neugodno, da li sam spreman to sve izdržati, rekao sam jesam, pokušat ću.

Slučaj Mamić

Upitan je i o slučaju Mamić će optužbama na račun osječkih sudaca. Dobronić kaže kako treba uzeti sa zadrškom nešto što govori već pravomoćno osuđena osoba. Ipak, kaže kako će on pokušati utvrditi i vidjeti kakvo je opće stanje i koliko je to osnovano.

Masoni

Postavljeno mu je i pitanje o članstvu u masonskoj loži i je li normalno da glavni državni odvjetnik bude član.









“Mislim da ne, ali bih tu jednim dijelom bio oprezan”, kaže Dobronić i dodaje.

“Što je točno masonska loža, ja vam sad točnu predodžbu nemam, da li je to sad nešto ozbiljno što stvara stvarno neku paralelnu liniju lojalnosti ili je sve na razini neke zabave, ceremonije ne znam, ali svakako ne bi bilo dobro. Kad ste u ovakvoj profesiji koja nije obična nego je to zapravo jedan životni poziv, onda u principu trebate izbjegavati sve situacije u kojima ćete biti nekom drugom lojalni. To je sasvim sigurno”, rekao je Dobronić.

Kada su ga pokušali upitati je li on u kakvim tajnim organizacijama, Dobronić prekida i kaže kako je jedino član u HAK-u.

“Ja sam baš u HAK-u. Više nisam čak ni u planinarskom društvu jer nemam vremena baš onako redovito planinariti, ali mi je to malo žao, a ovo drugo ne. Nema ni potreba”, rekao je novi predsjednik Vrhovnog suda.