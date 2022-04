‘MILANOVIĆ DOBRO GAĐA!’ Kakvi su odjeci važnog posjeta? ‘Malo tko je od njega to očekivao. Pokazuje da HDZ ne smije imati monopol nad Hrvatima’

Autor: M.P.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je danas u Mostaru, u Bosni i Hercegovini, na svečanom obilježavanju 30. obljetnice utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane.

Tom prigodom predsjednik Milanović posmrtno je odlikovao generala HVO-a Ivu Lozančića, zapovjednika 111. brigade HVO Žepče kao i zborna područja Hrvatskog vijeća obrane Mostar, Tomislavgrad, Vitez i Orašje.

Rekao je nadalje kako je on izabran da bude predsjednik i predstavnik svih Hrvata, hrvatskih građana, hrvatskih manjina, Hrvata u inozemstvu i Hrvata u Bosni i Hercegovini.

“Toga se ne stidim, to je moja dužnost, to je moja prisega, to je tok moje svijesti i savjesti. Prema nikome u Bosni i Hercegovini predrasude nemam. Ni prema Srbima, koji su bili neprijatelji i agresori u prošlom ratu, niti prema Bošnjacima, koji su realnost, susjedi. Sve su to realnosti, kao i hrvatstvo koje je u Bosni i Hercegovini neiskorjenjivo i bez kojeg Bosne i Hercegovine nema”, istaknuo je predsjednik Milanović dodavši da Bosne i Hercegovine nema niti bez Srba i Bošnjaka.

‘Hrvati ne žele status manjine u BiH’

“To je to trojstvo, jedinstvo, koje čini Bosnu i Hercegovinu. Da bi to funkcioniralo potrebno je ispuniti neke uvjete, držati se nekih obećanja, potpisanog i izrečenog i to je bit priče. Hrvatska je jedan od jamaca Daytona. Dayton je način da se završi rat i Bosna i Hercegovina opstane. Hrvati kao najmalobrojniji narod u Bosni i Hercegovini ne želi biti manjina. Ne želi imati status manjine”, istaknuo je predsjednik Milanović dodavši kako manjine u Hrvatskoj uživaju status kakav možda nemaju niti u jednoj državi Europske unije.

“Što se to dogodilo u Bosni i Hercegovini u posljednjih šesnaest godina, da je netko primijetio i naslutio da bi na račun Hrvata – kojih ima najmanje, ali nisu manjina – mogao ostvariti sitne interese, a ugroziti bitne interese svoje države, svojeg naroda”, zapitao se predsjednik Milanović u obraćanju sudionicima svečanosti.

‘Tek kada BiH uđe u EU može postati građanska država’

Nakon odlikovanja, novinarima je poručio kako je odbio potpisati inicijativu da se Ukrajini da status kandidata za EU.

Njegov je uvjet, kaže, bio da to dodijeli i Bosni i Hercegovini, sugeriravši da je prijatelj BiH budući da se snažno zauzima za članstvo te zemlje u Europskoj uniji te je odbacio prigovore kako radi na njezinoj podjeli.

“Tek kada uđe u Europsku uniju, što se mene tiče, ona može postati ideal kozmopolitskih moralista i filozofa – građanska država. Tek tada, a do tada ona je Bosna i Hercegovina uređena Daytonom, nastala na krvi hrvatskih vojnika, Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća obrane i Armije BiH”, rekao je hrvatski Predsjednik.

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH Dragan Čović zahvalio se hrvatskome predsjedniku na dolasku u Mostar povodom 30. obljetnice utemeljenja Hrvatskoga vijeća obrane dodajući da će ga čelništvo ove asocijacije koja okuplja najveće hrvatske stranke u BiH upoznati s tijekom političkih procesa u toj zemlji, posebice u kontekstu izborne reforme.

Ranije tijekom dana posebni izaslanik EU u BiH Johhann Sattler izjavio je kako se vjerojatno neće uspjeti postići dogovor o izmjenama Izbornog zakona koje bi se primjenjivale na izborima koji su predviđeni za listopad ove godine.

‘Milanović nastavlja s politikom koju je malo tko očekivao’

“On nastavlja putevima svoje, mogli bismo sada reći i autentične politike prema BiH koju je malo tko od njega očekivao. Osim što je sada stvarno moguće da će penetrirati u to glasačko tijelo, on to koristi i za nadmetanje na domaćoj političkoj sceni – pokazuje da HDZ ne može i ne smije imati monopol nad Hrvatima u BiH. I da, u tome jest autentičniji od HDZ-a”, ocjenjuje za Dnevno.hr politički analitičar i komentator Karlo Jurak.

Kaže, jednostavnog rješenja za BiH nema.

“No, ako pažljivo slušate Milanovića, on ima puno pomirljiviju retoriku prema Bošnjacima nego se to prikazuje i u hrvatskim i u bošnjačkim medijima. Ovo gledam kao na pokušaj da se ponovno postigne “narodni sporazum”, možda “Dayton 2”, kolokvijalno govoreći, sâm naziv nije ni bitan, ali svakako nešto što će “resetirati” etnonacionalne odnose u BiH. Hoće li i kako u tome uspjeti ostaje otvoreno, ali možemo biti sigurni da EU i “visoki predstavnici” u tome neće uspjeti, što je još jedna točka u kojoj Milanović dobro gađa”, rekao je Jurak.