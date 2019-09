Milanović će kao zapovjednik vojske razbucati diktaturu Plenkovića

Autor: Tvrtko Dolić / 7dnevno

Već dva stoljeća tragamo za lukavim hrvatskim Lijanom koji će osnažiti naciju. Za Prefriganca koji ovoj naciji želi dobro. Plenković je uspostavio svoju osobnu diktaturu, ali je koristi na našu štetu. Vjerojatno je titoist. O ekonomiji nema blage veze, pa našu pažnju skreće na ustaše, partizane i četnike.

Tito je krasno poubijao Hrvate na kraju drugog svjetskog rata, u konkretnim fizičkim smaknućima. Titoisti nas ubijaju sistemski i sistematično. Vrijeme je za novu društvenu formaciju. Trebamo podijeliti državu u institucije Dobra i institucije Zla. Ovako nam od vrha RH dolazi samo zlo. Iz Banskih dvora uvijek je dolazilo zlo. Slično je Pantovčak bio Titova zagrebačka rezidencija, pa onda Mesićeva i Josipovićeva utvrda. Zaseban dvorac Zla.

Povika na ustaše zatrebala je Plenkoviću

Nimalo me ne smeta izjava Milorada Pupovca da su NDH i RH jedno te isto. Jer, to znači da se nekakva diskriminacija prema Srbima u NDH od strane frankovaca može svesti na nekolicinu pretučenih navijača srbijanskih klubova. Plenkoviću paše nova balvan revolucija, da skrene našu pažnju od katastrofalnog stanja u zemlji. Za isplatu mirovina trebamo godišnje 40 milijardi kuna. Veliko je zlo sustav povlaštenih mirovina. Branitelji su zaslužili visoke pozicije, pa bi tako stekli i više mirovine. Za uprave Plenkovića naša poljoprivreda kopni poput prašume Amazone, otuđena elita prodaje naše vode i naš zrak, industrijska proizvodnja pada, rijeke naših mladih odlaze iz zemlje, prekarijat se širi i živi sve lošije. Plenković je zapeo i glede hvale vrijedne inicijative lex Franak, koju su pokrenuli franker Božo Ivošević i ekipa – zašto opteretiti naše sudstvo sa stotinama tisuća predmeta, kada vlada može s novim zakonom o kreditima normirati naknade nesretnicima koji su opljačkani kroz kredite s valutnom klauzulom u švicarskom franku? Slučaj Franak važan je i po tome što je podigao svijest političkih Hrvata. Prvi put u povijesti, Hrvati, Srbi i ostale manjine u Hrvatskoj stajali su zajedno, s istim očitovanjem prema konkretnoj elementarnoj nepogodi. Nacije nisu formirane kroz predaje o svojim junačkim barbarima i pretučenim navijačima, nego kroz konkretne ugroze i kroz konkretne interese. U teškoj situaciji za sve nas, Plenković je dao mig Pupovcu da istupi kao četnik i tako preusmjeri našu pažnju na ustaše. Pupovac je to jedva dočekao. Jer, inače ima problem u biranju riječi, da slučajno neku njegovu izjavu ne prepoznamo kao četničku. Pupovac je korektno najavio kraj Hrvatske koja bi bila naša, pa mu se u tome smislu osobno zahvaljujem, da se konačno vidi kako su Hrvati prošli. Nismo oslobodili našu hrvatsku Krajinu, nego je srpska paradržava usisala Hrvatsku. Današnja Hrvatska je privid, Goetheova pseudomorfoza. Moguće je i četnička kanonada iz vrha Srbije dogovorena s Plenkovićem? Pogubljenom premijeru u pomoć je priskočila i Lora Vidović, kao pučka pravobraniteljica koja već 7 godina bježi od konkretnih problema. Noćas sam se zasanjao, a ono Vidović napuni mobitel, ukuca PUK1, i nakon toga priupita Plenkovića i Pupovca kakve im izjave pašu. Ako je vjerovati Večernjaku, Vidović reče da se u Hrvatskoj najviše mrzi zbog nacionalne pripadnosti. Kako se prekarijat ove zemlje može baš onako pravo obraniti od takve pučke pravobraniteljice? Primjerice, izjave čelnika Srbije, predstavnika Srba u hrvatskoj i hrvatskih čelnika kod mene ne izazivaju mržnju nego prezir prema takvim likovima. Ne samo frankeri, sveukupni prekarijat u ovoj zemlji najviše mrzi društvene parazite, društvene šminkere, i samozvane društvene arbitre. Slavica Lukić, navodno životna družica Pupovca, pisala je 2013. da Lora Vidović nije ispunjavala zakonske uvjete za dolazak na dužnost pučke pravobraniteljice. Lukić je naglasila da se tri godine karijere Lore Vidović provedene na čelu hrvatskog ureda UNICEF-a ne mogu tretirati kao poslovi u pravnoj struci. Nadnevka 2. svibnja 2018. na sjednici saborskog Odbora za pravosuđe, Lori Vidović je postavljeno pitanje može li pružiti pomoć udruzi Franak u zaustavljanju banaka, da unatoč pravomoćnim sudskim presudama, nastavljaju nepoštenu bankarsku praksu vezanu za kamatne stope. Baš se spremala spasiti frankere, kada ju je bidnu i nesritnu presjekao val mržnje u Hrvata. Po svemu sudeći, Lora Vidović ispunjava neke druge uvjete, pa Slavica Lukić danas ne iznosi nikakve primjedbe na poziciju Lore Vidović. Gdje je kraj svim tim titoistima koji ugodno žive na našoj grbači, kao suvišni nametnici?

Ugroze korigiraju identitet

Loše ovo, loše ono, pa postaje razvidno da Hrvatsku vodi ološ. Dogodilo se da ovih dana vrebamo novog predsjednika RH kao opakog Viteza Tame, koji će sa samom svojom pojavom tu žestoku mržnju iz našeg susjedstva učiniti blagom kamilicom. I nakon toga se posvetiti našoj proizvodnji, napose poljoprivredi i hrvatskom selu. Kako prepoznati takvoga? Naše pogubljeno dnevno novinstvo već tjednima traga za hrvatskim monstrumom koji bi u sebi ujedinjavao karakteristike Tuđmana, Mesića, Račana i Josipovića. Niz opakih titoista. Bilo bi to pravo protuhrvatsko čudovište. Tuđman se 90-ih pokušao ujediniti s Crnim Vragom, ali je vrag bio izbirljiv, pa se zalijepio za Slobu. Jeli naš nacionalni Zoki osoba koja će otkantati parazite na našim jaslama? Iskreno se nadam da će Zoran Milanović postati 5. predsjednik RH. Nemojte mu uzimati za zlo što je antifa, jer je to tradicija Pantovčaka. Udba je uvjerila Milanovića da ga fizički štiti. Lex Perković bio je namirivanje nepostojećeg duga prema kumu Saši i njegovom ocu, koji je u Njemačkoj osuđen za konkretno ubojstvo. Ipak, Milanović je autonomna osoba. Veliki trenutak Zorana Milanovića je njegovo podmetanje leđa u slučaju Franak u ovoj slučajnoj Hrvatskoj. Milanović se izravno zamjerio moćnim bankama, prije parlamentarnih izbora! Samo zaguljeni Milanović mogao je u tome trenutku krenuti protiv banaka. Zbog toga nije dobio slijedeće parlamentarne izbore. Po mojoj računici, spašeno je više od milijun Hrvata, koliko ih je bilo izravno ili posredno opljačkano kroz kredite s valutnom klauzulom u švicarskom franku. Možete o Milanoviću i Borisu Lalovcu misliti što vas volja, ali kada sam jednom prilikom ukazao na jednu pogrešku u zakonu o konverziji švicaraca, Lalovac je zaustavio sjednicu Sabora i intervenirao u tekst zakona. Hrvati koji su bili izloženi švicarcima dužni su izaći na izbore i svoj glas dati Zoranu Milanoviću – ne vidim kako mu se drugačije možemo zahvaliti. Suprotno politički prekaljenom Milanoviću, idealna osoba za strogo poštenog i korektnog predsjednika RH je naš europarlamentarac Mislav Kolakušić. Poznaje cjelinu sustava, napose naše sudstvo, kontrolira se u svojim nastupima, i suzdržan je u izjavama. Novce za predsjedničku kampanju donirao je bolesnoj djeci. Pa ga vi pokušajte sruštiti kroz problem financiranja njegove predsjedničke predizborne kampanje. Kolakušić se prvi izjasnio protiv “našeg” fašističkog Ovršnog zakona, riskirajući da ostane bez posla. Njegova je preporuka preuzimanje tisuću puta jeftinijeg slovenskog modela ovrha, koji se potvrdio u životnoj praksi. Kolakušić je jedan od zaslužnih što je Javnost prepoznala problem švicaraca.

Titoisti ostaju isti

Nakon velikog Stjepana Radića, uslijedilo je nagomilavanje intelektualno oskudnih vođa: orjunaša, komunjara i krkana. Ako želimo ostati normalni, trebamo sve svoje novije kronološke zapise deponirati na zagrebački Jakuševac, gdje pripadaju. Možemo li dopustiti da naša djeca i naši unuci jednog dana uče o Nenadu Staziću i Andreju Plenkoviću? U novijoj povijesti upadali smo u velike neprilike upravo kada bi se pojavio Veliki Vođa. A sve bi otišlo k vragu kada bi veći prostor dobili sljedbenici Velikog Vođe. Hrvatski kraljevi bili su glavni protagonisti na svjetskoj razini, a nakon njih je hrvatska povijest niz antičkih tragedija. Hrvatsko selo nisu podigli Stjepan Radić i Vladko Maček, nego zagrebački nadbiskup Antun Bauer i Crkva u Hrvata. Filozof i ekonomist od formata nije bio hrvatski tribun Radić nego hrvatski pastir Bauer. Radić je bio velik, a radićevci su pobrkali puno toga. Umjesto da nakon smrti Stjepana Radića proglase samostalnu Hrvatsku, oni su se priklonili velikosrpski podešenoj Jugoslaviji. Pozdravili su ulazak prve Jugoslavije u pakt s Hitlerom, ali nisu podržali hrvatsku “državu” u okvirima Trećeg Reicha. Neugodna je spoznaja da je najveći zločinac u ljudskoj povijesti rodoslovno bio Hrvat, Josip Broz. I da su titoisti bili veće zlo od njega. Propali komunistički koncept seljačkih zadruga pretvorio se u kampanju za pretvaranje seljaka u proletere, da se tako stvore uvjeti za diktaturu proletera, odnosno divljanjue titoista. Posljednji HSS-ovac Stjepan Loina, vjeran hrvatskom selu i izvornoj radićevštini, prikupio je mnogo toga vezanog za hrvatsko selo, pa i Titovih više od 150 govora posvećenih poljoprivredi. Kako Loina reče, zločinac Tito ipak je uveo kombinate, kojima je seljak mogao prodati svoj proizvod. Plenković nije niti jedanput primio Tomislava Tolušića zbog problema naše poljoprivrede. Tito je proveo nacionalizaciju, dok su tiroisti uništavali poduzeća da ih pojeftine za privatizaciju. Tito je svoje suborce postavio na sve ključne pozicije, a titositi su branitelje umirovili, pasivizirali i marginalizirali. Tito je za hrvatske frankovce, ustaše i izbjeglice izgovorio ono njegovo jezovito lakonsko: “Pobij to!” Titoisti su 90-ih abolirali najgore četnike i srpske ratne zločince. Koga birati na slijedećim predsjedničkim izborima? Jeli Zoran Milanović titoist? Vrijeme je da se u svezi toga očituje. Između Milanovića i Kolakušića glasovat ću za onoga tko je po mojoj procjeni sposobniji i odlučniji suprotstaviti se (protuhrvatskom) stranom interesu. Tko je vaš izbor?