MILANOVIĆ BIJESAN, OZBILJNO ZAPRIJETIO! ‘Banožić je politički beskućnik, a Plenković sve zna. Dečki, to ima cijenu. Obuzdaj skrbniče svog jarana!’

Autor: M.P.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na komemoraciji u povodu obilježavanja 30. obljetnice stradanja civila u Baćinu.

Podsjetimo, ministar obrane Mario Banožić umirovio je zapovjednika Počasno-zaštitne bojne Elvisa Burčula, na što je žestoko reagirao predsjednik Zoran Milanović.

Danas je u izjavi za medije, vidno ljut, sasuo ‘drvlje i kamenje’ po ministru obrane ali i premijeru Andreju Plenkoviću.

“Ministar se prema zakonu može iživljavati, prekinuti svakom vojniku karijeru, taj čovjek će biti vraćen u službu. Već godinama je državni tajnik u Ministarstvu obrane aktivni general, već sam ga pet puta trebao umiroviti. Banožić je politički beskućnik, ne može aktivni general biti član političke vlade. Plenković se pravi da se ništa ne događa. Koji je motiv? Osobna osveta, to je gospodin koji svakoga može umiroviti, nekolicini suradnika je rekao da tog čovjeka ne može vidjeti. Ovlast je za civilizirane ljude nešto gdje paziš. Radi se o postrojbi koja osigurava mene, a ministar ga šikanira. Tražit ću da se vrati u službu i umirovi. Plenković sve zna, nije ništa napravio, tamo u Bruxellesu vjerojatno okuplja združene snage za oslobođenje Krima, to je jako lijepo, tražit ću da se sutra sastane Vijeće za obranu zbog zabrinjavajućeg materijalnog stanja u obrani”.

Dodao je da je to moguća Plenkovićeva osveta za Vrhovni sud, no, kaže, to je jalovo.

“Netko svjesno izaziva nered, no dok sam samo ja meta, tu sam, ali kada krenu dirati najbolje vojnike, da će se netko iživljavati u talu s premijerom, dečki to ima cijenu!”, poručuje predsjednik.

“Nemojte to raditi, izazvat će probleme, ne možete to raditi bez jasno obrazloženog razloga, zašto se smjenjuje brigadira. To je poruka, HDZ će vam krojiti karte”, smatra Milanović.

O covid potvrdama i dezinformacijama

“Mislim da je to maltretiranje ljudi, imam previše razumijevanja, ovo su gluposti, cijepi se i živi dalje, nećeš se cijepiti? Hrvati očito ne idu preko 50 posto. Nema načina osim represije, ovo je teror blagostanja u kojem odlučuju neki ljudi koje nitko nije izabrao. Tko se nije cijepio, magarac je bio, u listopadu smo 2021. godine. Vidimo u Velikoj Britaniji da ima veći broj zaraženih, no uglavnom su necijepljeni ljudi i nema smrtnih ishoda. To što rade u Velikoj Britaniji je pametno, no svakih pet minuta izvještavaju o porastu broja zaraženih. Koliko su stari ti ljudi, jesu li cijepljeni, jesu li imali druge bolesti? Gdje su detalji? Ovo je diktatura blagostanja koju ti odlučuje netko drugi. Iluzija apsolutne sigurnosti ne postoji, sada se mogu skucati u neku banderu, valjda neću. Život je nepredvidiv”, kaže predsjednik.









Onda se ponovno vratio na smjenu brigadira Burčula. Kaže, neke stvari tolerira, a onda se susretne s ovako infantilnim činom.

“Čovjek će biti vraćen u službu, inače auzmeš! Nisam ja od jučer, znam s kim imam posla. Tko laže, taj i krade. Uvijek ima jači, brži, pametniji, ne mora biti mlađi. Tu odredbu u Zakonu imamo godinama, ona je protuustavna, daje mogućnost ministru da u svakom trenutku nekome zagorča život. Predsjednik Republike je vrhovni zapovjednik, ministar može upravljati ljudskim sudbinama četiri godine ili četiri tjedna, tko mu se zamjeri, može platiti glavom. Obuzdaj skrbniče svog jarana, to je čovjek koji nema nikakvu političku autonomiju, premijer sve zna. Kontekst je dublji, imamo u Vladi državnog tajnika koji je general, na to sam upozorio. Plenković će vjerojatno odugovlačiti sjednicu Vijeća za obranu kao što sve mrcvari. Zakoprcao se, kako je to rekao Šeks, u neki kretenski zakon o sudovima”, ljut je predsjednik.