MIKULIĆ OTKRIO ŠOKANTNE PODATKE: Trgovac ‘rekorder’ maržu podigao za 594 posto!

Autor: Dnevno

Glavni državni inspektor Andrija Mikulić gostovao je u RTL-u Danas kako bi govorio o tome krše li građani samoizolaciju i na koji način se kažnjavaju, ali je otkrio i neke nevjerojatne prilično poražavajuće detalje.

Najprije je kazao kako je zaprimljeno nevjerojatnih 800 dojava o kršenju samoizolacije,usprkos visokim kaznama.

“Iz policije smo dobili više od 800 dojava o kršenju samoizolacije. Inspektori su odradili više od 600, izdano je više od 120 prekršajnih naloga, i naplaćen je iznos od oko 130 tisuća kuna. Zanimljivo je da se naši ljudi, bez obzira na sve apele, svi ne drže rješenja o samoizolaciji. smatram da to nije dobro. Pokušali smo tome doskočiti, uz to kada netko krši samoizolaciju, onda idemo s prekršajnim nalogom od 8 tisuća kuna i sa riješenjem o izvršenju rješenja, dakle, putem ovrhe na 30.000 kuna.

I usprkos tome neki ponovno to krše, tada idemo na jedno rješenje na prisilan način, a to je s MUP-om i Civilnom zaštitom, te ljude, temeljem rješenja sanitarnog inspektora odvodimo u karantenu. Takva imamo dva slučaja dosad. Ako bi se to ponovno dogodilo, mislim da nam ostaje samo jedna jedina mogućnost, a to je da se takvim ljudima bavi medicina, odnosno psihijatrija. Jer to nije normalno. Naši sugrađani kada ne paze sebe, ne žele paziti ni nas ni svoju obitelj”, kazao je.

Na pitanje moraju li iznos platiti odjednom, Mikulić je kazao da je rok tri dana za plaćanje nakon što sanitarni inspektor izda nalog.

“Druga mjera na 30.000 kuna se putem FINE provodi ovrhom i skida se automatski s računa. No, očito nekima ni taj financijski iznos nije dovoljan da bi se držali rješenja”, rekao je Mikulić.

Potvrdio je i da neki nisu poštovali odluku da se na 27 proizvoda ne smiju dizati cijene, ali i neke nevjerojatne ‘rekordere’ koji su startno htjeli zgrabiti priliku za brzu zaradu.

“No neki, i u maloprodaji i veleprodaji su dizali marže”, kazao je i dodao da su pronašli za sol i tjesteninu 13 posto višu cijenu nego je propisana.

“Za dječju hranu i svježe meso su se cijene dizale i za 30 posto. Za sredstva za dezinfekciju, maske, rukavice marže su bile – rekorder je 594 posto. To je potpuno neshvatljivo”, kazao je Mikulić i dodao da svi koji će kršiti odluke biti praćeni od strane državnog inspektorata.

“Ukoliko će, usprkos rješenjima koja su im izdana, ponavljati te radnje i kršiti odluke i zakone, onda se više neću libiti i navest ću nazive tih trgovačkih društava i lanaca koji uporno krše te odluke i zakone. Njima poručujem da razmisle o svojim zaposlenicima, njihovim obiteljima i integritetu kompanije iz koje dolaze. Kazne za maloprodaju su u određenim rasponima, inspektorima sam dao nalog da idemo s maksimalnim kaznama”, kazao je Mikulić i dodao da su prekršajne kazne za maloprodaju do 100.000 kuna, a u veleprodaji 300.000.

“U maloprodaji bih odmah išli sa zabranom te agresivne trgovačke prakse, a u veleprodaji na zatvaranje na rok od 30 dana”, kazao je Mikulić.

Očekivano i među poslodavcima ima onih koji krše pravila, pa je tako došlo i više od 60 prijava kršenja prava radnika.

“46 inspekcijskih nadzora je završeno. Kod 12 poslodavaca smo utvrdili nepravilnosti. Oni nisu poštivali odluke Nacionalnog Stožera civilne zaštite. Nisu omogućavali da imamo manje od pet djelatnika koja rade zajedno u određenom procesu, nisu osigurali dezinfekcijska sredstva, zaštitne rukavice. U prvom koraku idemo na usmeno rješenje zabranu obavljanja takvog rada. Ako ponovno to čine, onda idemo s maksimalnim mjerama i kaznama od 120.000 kuna”, kazao je Mikulić.