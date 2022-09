MIJENJAJU SE ODNOSI U RATU? Veliki uspjeh ukrajinske vojske: U naglom proboju došli do važne odrednice!

Autor: Dnevno.hr

Ukrajinska vojska vratila je od početka rujna pod svoj nadzor više od 1000 kilometara četvornih svog teritorija koji je Rusija okupirala, objavio je sinoć predsjednik Volodimir Zelenski, prenosi Reuters.

“Sada su naši vojnici prodrli 50 kilometara u neprijateljske obrambene linije”, rekao je predstavnik glavnog stožera Oleksij Hromov za dpa jučer. Mislio je na proboj na liniji Balaklija- Ševčenkove- Kupjansk. Ukrajinske snage također su se probile do 2 kilometra pored Kramatorska u istočnoj regiji Donjecku, tvrdi. Uspjele su potisnuti ruske snage pored Slovjanska do 3 kilometra te osloboditi selo Ozerne, rekao je. U južnoj regiji Hersonu, potisnule su ruske snage do 2 kilometra, a u nekim područjima i do nekoliko desetaka kilometara, kazao je.

Rusko ministarstvo obrane za sada šuti o ukrajinskim napredovanjima. Međutim, unatoč izjavama ukrajinske vojske, uprava koju su na istoku zemlje postavili Rusi u regiji Harkova tvrdi da su Balaklija i selo Ševčenkov i dalje pod ruskim nadzorom. Brojne fotografije i snimke ukrajinske vojske na društvenim mrežama upravo u tim mjestima ukazuju na suprotno. CNN je prije sat vremena potvrdio autentičnost lokacije ukrajinske zastave na zgradi općine u Ševčenkova (na dnu članka). Ne samo da su ukrajinske trupe stigle do Ševčenkova, mjesta kod koje prolazi bitna prometnica i opskrbna linija između Kupjanska i Harkova, već je prije dva sata ukrajinski novinar objavio fotografiju ukrajinske vojske kod Kupjanska (na naslovnici članka). U tom slučaju je proboj ukrajinske vojske i već od 50 km, o čemu je jučer govorio predstavnik glavnog ukrajinskog vojnog stožera Oleksij Hromov.





“Što učinkovita ukrajinska protuofenziva govori svijetu? Ukrajina je dokazala sposobnost deokupacije svojih teritorija. Neće biti zamrzavanja sukoba. Ukrajina je dokazala da može učinkovito koristiti moderno zapadno oružje. Pozivam ruske trupe da se maknu”, napisao je danas preko Twittera Mihajlo Podoljak, savjetnik šefa kabineta ukrajinskog predsjednika.

Rusko ministarstvo obrane danas je objavilo snimku onoga za što kaže da su nove trupe poslane u regiju Harkov, izvijestila je ruska državna novinska agencija Interfax.