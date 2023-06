Mijenja li se stanje na bojišnici? Ukrajinska ofenziva sada je biti ili ne biti za Zelenskog, jedna zemlja mogla bi odrediti sudbinu svijeta

Autor: Zoran Meter / 7dnevno

Nakon više tjedana iščekivanja, propitivanja i nagađanja zašto ne počinje dugo najavljivana velika ukrajinska protuofenziva, u jednoj od nedavnih analiza napisao sam kako je rizik od njezina eventualnog neuspjeha vrlo visok za državni vrh u Kijevu s obzirom na njegova prethodna postojana uvjeravanja da će njome protjerati ruskog agresora s cijelog okupiranog teritorija.

Neuspjeh ofenzive ne samo da bi snažno uzdrmao političke ambicije predsjednika Volodimira Zelenskog na izborima iduće godine nego bi uzdrmao i cijeli politički i vojni aparat, a mogao bi dovesti i do ruskog pokretanja protuofenzive koju bi tada bilo puno teže zaustaviti.

Sve su to elementi koje u Kijevu vrlo dobro znaju, kao što znaju i da ruske snage nisu “mačji kašalj” i da je ratna sreća krajnje nepredvidljiva.





Rizik, naravno, postoji i na strani Zapada, ali ipak puno manji – političkih je, a ne egzistencijalnih dimenzija – jer Zapad uvijek može reći “mi smo Kijevu dali sve što smo mogli i što mu je trebalo i u oružju i u novcu, a zabrljao je ukrajinski državni vrh”.

Kijev je, osim toga, dobivao, i dalje dobiva, uvjeravanja svojih zapadnih sponzora kako je ukrajinska vojska za veliku ofenzivu spremna jer su joj isporučene sve obećane količine i vrste naoružanja i vojne opreme za koje NATO-ovi stratezi procjenjuju da su dostatni za uspjeh.

Velika očekivanja

Osim toga, vršio se postojani pritisak na politički i vojni vrh zemlje kako ofenziva mora biti pokrenuta jer je upravo sada najveća prilika za uspjeh – pa je bilo jasno kako odstupanja Kijeva nema i ne može biti.

Međutim, u međuvremenu su u zapadnim političkim strukturama i medijima apetiti vezani uz očekivani rezultat ofenzive smanjeni s obzirom na jasne pokazatelje kako je ruska vojska i brojnošću vojnika i količinom i vrstom tehnike dopremljene na linije sukoba ojačala i dodatno utvrdila obrambene položaje, ali i “naučila ratovati”. Zato se naglasak sada stavlja na mogući značajni uspjeh ukrajinskih snaga barem na jednom dijelu bojišnice duže od 900 kilometara, što bi onda trebalo, prema mišljenju Washingtona, osnažiti poziciju Kijeva za pregovaračkim stolom za zaustavljanje ratnog sukoba po povoljnijim uvjetima.

Kijev je, međutim, nastavio s tvrdnjama da će ukrajinska ofenziva razbiti ruske snage i protjerati ih iz zemlje. Time je održavao moral i čvrstoću svojih snaga, poglavito nakon što se doznalo za nepotpuni gubitak grada Bahmuta u krajnje neugodnom trenutku, iako ukrajinska strana i dan-danas tvrdi da grad nije u cijelosti u ruskim rukama.

Zbog toga su odmah i pokrenuti ukrajinski topnički i napadi dronovima na rusku susjednu Belgorodsku regiju, kao i napadi diverzanata koje Kijev naziva ruskim dobrovoljačkim korpusom koji se bori protiv službene Moskve i negira svoje sudjelovanje, ali mu i u tome malo tko vjeruje s obzirom na to da su kod diverzanata pronađena i uništena američka oklopna vozila, kao i belgijske jurišne puške, što jasno ukazuje na to da su stigli s ukrajinskog teritorija i da su ondje opremljeni. Osim toga, jezične razlike nema jer se Ukrajinci jednako dobro služe ruskim jezikom kao i domicilni Rusi pa su idealni da ih se proglasi ruskim pobunjenicima – svojevrsnim novovjekim “vlasovljevcima” iz doba Drugoga svjetskog rata koji su se borili na strani Hitlerove Njemačke protiv komunističke vlasti u SSSR-u.









Dakle, zbog svih navedenih elemenata Ukrajina je pokrenula veliku ofenzivu, ali je Kijev negira, a potvrdit će njezin početak jedino u slučaju da se na bojišnicama dogode značajni uspjesi – iznad razine onih taktičkih, koji su nužni pri bilo čijem pokretanju ofenzive.

Zadani ciljevi

Prema navodima ruskog ministarstva obrane, rano u noći 5. lipnja Kijev je počeo sa svojom ofenzivom na svim linijama bojišnice. Isti izvor navodi kako se gubici ukrajinskih snaga u prvih pet dana ofenzive mjere u više od tri tisuće ubijenih vojnika, osamdesetak tenkova itd. Te je podatke nemoguće provjeriti jer ne samo što ih ukrajinska strana negira i smatra dezinformacijama Kremlja nego negira i sam početak ofenzive, iako se i u tome razlikuju izjave pojedinih dužnosnika u Kijevu.

Međutim, početak ofenzive ne negiraju američki mediji, pa tako The Washington Post piše doslovno: “Napokon je počela dugo najavljivana ukrajinska ofenziva”.









Takvog su mišljenja i brojni europski mediji, s tim da većina njih navodi kako se sada najprije radi o traženju “slabih točaka” na ruskim obrambenim položajima, a da će tek naknadno početi glavnina ukrajinskog napada.

Čini se, međutim, da je ta točka ili pronađena ili je to jednostavno već puno ranije zacrtan i zapravo jedini logičan smjer glavnine napada ukrajinskih snaga – onaj u Zaporiškoj regiji, gdje je cilj Kijeva presjeći taj teritorij na dva dijela i tako onesposobiti ruski “kopneni most” između Krima i DNR-a, odnosno dalje Rusije.

U zoni Orihova vode se snažne borbe i danju i noću, ali bez značajnijih pomaka na liniji razdvajanja. Snažne borbe se i dalje vode na prilazima gradu Bahmutu.

Iako je, reljefno gledano, to najpovoljniji prostor za masovni ukrajinski napad oklopnim i drugim snagama, nije tajna da su u Zaporiškoj regiji ruske linije na tom dijelu bojišta formirane u čak tri obrambene linije na pojedinim sektorima, kao i to da su razmještena snažna sredstva za elektroničku borbu prije svega protiv ukrajinskih dronova koji bi trebali biti i jedan od glavnih instrumenata za proboj ruskih linija ili otežavanje njihove opskrbe.

Snažna obrana

Dakle, nedvojbeno je da je ukrajinska protuofenziva počela ne samo zato što se intenzitet borbi pojačao duž cijele linije bojišnice od sjevera do juga i zato što se broj angažiranih ukrajinskih vojnika popeo na oko 10 tisuća nego i zbog činjenice da se u srpnju u Vilniusu održava summit NATO-saveza i bilo bi nemoguće razgovarati o daljnjem naoružavanju Ukrajine ako ona ne postigne opipljive uspjehe na bojnom polju kakvih nema već od kasnog ljeta prošle godine. Moguće je da glavnina napada počne sredinom lipnja, kako navode pojedini zapadni promatrači.

Ono što je najviše obilježilo prošli tjedan ipak je bilo rušenje brane hidrocentrale Nova Kahovka u regiji Herson 6. lipnja, koja je pod nadzorom ruskih snaga. Izgrađena je 1956., a služila je ne samo za regulaciju toka Dnjepra i opskrbu električnom energijom regije Herson, a vodom sjevernog Krima i juga Ukrajine nego i za vodoopskrbu nuklearne elektrane Zaporižja.

Prouzročen je golemi vodeni val kojim je veliki Dnjepar pokazao svu svoju moć, obrušivši se nizvodno od brane i noseći sve pred sobom, poplavljujući brojna naselja i gradove nizvodno sve do ušća u Crno more. Stradala je i desna, ukrajinska, i lijeva obala Dnjepra koja je pod nadzorom ruskih snaga. Tek kada se voda povuče u korito, štete će se moći procijeniti, ali je već sada jasno da će biti katastrofalne i da je učinjen i zločin prema ljudima i ekocid.

Stoga se odmah nametnulo pitanje tko je srušio branu. Kijev je već iste noći za rušenje brane optužio Rusiju s argumentom da je brana pod fizičkim nadzorom ruskih snaga. Taj su obrazac određivanja krivnje još isti dan usvojili i brojni europski dužnosnici, poput visokog predstavnika EU-a za vanjsku politiku i sigurnost Josepha Barrella, njemačkog kancelara Olafa Scholza, glavnog tajnika NATO-saveza Jensa Stoltenberga – redom optuživši Rusiju za novi zločin protiv čovječnosti.

Zakulisne igre

Moskva je pak sa svoje strane za rušenje brane optužila Kijev i to nazvala terorističkim činom, a kao argumente navela granatiranja brane od ukrajinske vojske još od jeseni prošle godine, između ostalog i raketnim sustavima HIMARS, o čemu je rusko ministarstvo vanjskih poslova već tada pismeno upozorilo UN. Te ruske navode potkrepljuje i tekst američkog medija Washington Post od 29. prosinca prošle godine, kada je pisao upravo o ukrajinskim granatiranjima brane Nova Kahovka, koja je potvrdio i izvjesni ukrajinski general.

Zbog toga ili zbog nečeg drugog, službeni Washington bio je oprezniji od europskih dužnosnika u davanju ocjene tko stoji iza rušenja brane. Tako je koordinator za stratešku komunikaciju u Bijeloj kući, admiral John Kirby, na pitanje novinara izjavio kako Bijela kuća još ne može tvrditi tko je odgovoran i da se u tom smislu vode konzultacije s Kijevom.

Još su oprezniji u određivanju krivnje bile države izvan združenog Zapada, prije svega u Aziji, dok je Turska preko svog ministra vanjskih poslova na odlasku Mevluta Cavusoglua inicirala stvaranje komisije radi utvrđivanja činjenica u kojoj bi sudjelovale Rusija, Ukrajina i još tri zemlje. Ukrajinski šef diplomacije Dmitro Kuleba nakon dva dana tu je inicijativu Ankare odbacio.

Simptomatičan je, međutim, bio intervju ukrajinskog predsjednika Zelenskog za njemački Welt, kada je na pitanje kojim dokazima Kijev raspolaže tvrdeći da iza rušenja brane stoji Rusija, odgovorio “nemamo nikakav dokaz” i “pronaći ćemo ga tek kada naše snage ovladaju hidrocentralom”.

Dakle, “mršav” argument koji se temelji isključivo na podatku tko kontrolira teritorij hidrocentrale iako svi znaju i za spomenuta ukrajinska raketiranja. Isto kao što znaju i da sigurnost bilo kojem objektu općenito ne daje sama činjenica da je on pod nadzorom nečijih snaga jer postoje i profesionalne diverzantske postrojbe specijalizirane za provedbu upravo takvih akcija – dizanja u zrak.

Diverzantske akcije

Zanimljivo je ukazati i na komentar Takera Carlsona koji je ubrzo nakon toga s Twitterom postigao sporazum o pokretanju svoje emisije na toj društvenoj platformi. U prvoj emisiji, objavljenoj nedugo nakon dizanja u zrak brane u Novoj Kahovki, koju je u jednom danu pregledalo 55 milijuna gledatelja, Carlson je rekao da bi svaka poštena osoba, nakon što ispita dokaze, došla do zaključka da je Ukrajina odgovorna za uništenje brane. Prema njegovu mišljenju, uništenje hidroelektrane može biti neprofitabilno za Kijev, ali “u većoj mjeri šteti Rusiji”, a također je iznio tvrdnju da je Kijev ranije kovao planove za rušenje te hidrocentrale.

O stavovima Tuckera Carlsona možda se i može sporiti jer je otprije poznat kao oštar kritičar američkog dubokog angažmana na strani Ukrajine. Međutim, sve je više i tekstova američkih liberalnih medija koji počinju “propitkivati” i “zabijati nos gdje ne treba”.

U vezi s rušenjem brane odmah su počela nagađanja kojoj strani to više odgovara: Rusima, koji time žele otežati ukrajinsku ofenzivu, ili Ukrajincima, koji time sprečavaju rusko forsiranje Dnjepra na jugu u eventualnom prodoru prema Odesi i Pridnjestrovlju u Moldaviji itd.?

Međutim, što god bilo i tko god stajao iza ovog zločina, jasno je da se u ukrajinskom ratu sve više koristi terorizam i da to može dovesti do eskalacije i nesagledivih posljedica ne samo za Ukrajinu i Rusiju nego i za Europu. Napadi dronovima i klasični teroristički napadi podmetanjem eksploziva šire se ne samo u Ukrajini i ruskim pograničnim regijama nego i na Moskvu i Sankt Peterburg, pri čemu se najviše napadaju civilni objekti i obiteljski domovi kao sada u Belgorodskoj oblasti.

U opasnosti nakon rušenja brane Nova Kahovka je i spomenuta najveća atomska centrala u Europi – Zaporižja. Kada tomu pridodamo napade na Krimski most i dizanje u zrak ruskih baltičkih plinovoda Sjeverni tok, vidimo koliko ubrzano raste mogućnost da se ukrajinski rat prelije izvan granica te zemlje.

Eskalacija terorizma

Da se nešto čudno događa s terorizmom i Ukrajinom, svjedoči i prošlotjedni senzacionalni tekst srednjostrujaškog i prodemokratskog medija Washington Post u kojem se de facto tvrdi kako je ruske plinovode Sjeverni tok u zrak digla Ukrajina.

“Tri mjeseca prije nego što su diverzanti digli u zrak plinovod Sjeverni tok, Bidenova administracija doznala je od bliskog saveznika Washingtona da ukrajinska vojska planira tajni napad na podvodni plinovod koristeći mali tim ronilaca koji su odgovarali izravno zapovjedniku ukrajinskih oružanih snaga.”

Pojedinosti plana sabotaže, koji prethodno nisu objavljeni, prikupila je obavještajna služba jedne europske države i prenijela ih CIA-i u lipnju 2022., navodi dalje WP. Sadrže neke od najkonkretnijih dokaza dosad koji povezuju ukrajinsku vladu sa sabotažom u Baltičkom moru, koju su Sjedinjene Države i drugi zapadni dužnosnici opisali kao smion i opasan čin sabotaže europske energetske infrastrukture, navodi WP.

Washington će prije ili poslije morati zatvoriti ukrajinski rat. Kako, to vjerojatno još ni sam ne zna, jer, naravno, ne ovisi sve o njemu, nego i o Moskvi koja je neposredno uključena u ratna zbivanja.

Ali ovdje sve opet vuče na neizbježnog Henryja Kissingera koji je godinama tvrdio kako bi uvlačenje Ukrajine u NATO bila najveća geopolitička pogreška Zapada s obzirom na to da je takvo što za Rusiju “crvena crta”. Međutim, prije nekoliko mjeseci promijenio je priču i rekao kako je članstvo Ukrajine u NATO-u sada nužnost nakon ruske agresije.

Ali u nedavnom intervjuu za The Economist Kissinger opet čini verbalnu “akrobaciju” pa kaže, kako će, ako Ukrajina ostane izvan NATO-a, postati teroristička država koja će najviše ugrožavati sigurnost Rusije. I zato je, smatra on, i za samu Rusiju najbolje da se Ukrajina nakon rata integrira u NATO jer će je jedino on moći dovesti u red i spriječiti državni terorizam.

Put u NATO

Ne znam koliko su ovakvi Kissingerovi prijedlozi prihvatljivi Moskvi i koliko ona još uopće drži do njegovih stavova, ali znam da Moskva “gomila datoteke” o ukrajinskim terorističkim akcijama i da se paralelno sprema prebaciti svoje taktičko nuklearno oružje u Bjelorusiju – nakon 8. srpnja, kada budu dovršeni skladišni prostori. A vanjska teroristička ugroza ruskoj nacionalnoj sigurnosti jedan je od elemenata casus belli za izvođenje nuklearnih napada prema ruskoj strateškoj doktrini.

Volodimir Zelenski prošlog je tjedna dao intervju za medij PolitNavigator u kojem je rekao kako traži snažna jamstva na summitu NATO-saveza u Vilniusu da će Ukrajina ući u NATO i da ne želi da njegova zemlja ostane sama nasuprot Rusiji. Štoviše, čak je postavio i uvjet rekavši da se u suprotnom neće odazvati tom sastanku.

Takav je stav ponovio i u intervjuu za američki The Wall Street Journal, objavljenom 3. lipnja.

Sam je Zelenski vjerojatno svjestan da takva jamstva neće dobiti jer se zapadne zemlje, prije svega sam SAD, tomu protive prije završetka rata, dok s druge strane upravo jasan rok za članstvo Ukrajine zahtijevaju Poljska i baltičke zemlje koje, naravno, o takvom nečemu ipak ne odlučuju.

Zelenski je sve nervozniji zato što nije pozvan ni na raspravu Vijeća sigurnosti UN-a o rušenju brane u Novoj Kahovki, zato što UN i Crveni križ nisu reagirali na zahtjeve Kijeva za pružanje pomoći nakon te havarije, zato što je indijski ministar vanjskih poslova izjavio kako Zelenski neće biti pozvan na summit G20 jer je on isključivo predviđen za njegove članove itd.

A ako ne dođe ni na summit NATO-a u Vilnius, moglo bi biti još gore. Naime, Zelenski je Ukrajincima još na početku obećao članstvo u euroatlantskim integracijama i svekoliku pomoć Zapada u borbi protiv Rusije pa bi eventualni neuspjesi na vanjskopolitičkom planu mogli dovesti do demoraliziranja stanovništva njegove zemlje koje ionako ne želi trajanje rata unedogled.

Amerika neće odustati od vojne pomoći Ukrajini

Ako bude uspjeha – i vojno-ekonomska pomoć Zapada poteći će kao voda. Ali ako netko posrne ili iznevjeri očekivanja, takve će pomoći sigurno ponestati – navodi se u jednom tekstu. Pozivi na ubrzano diplomatsko rješenje tada će biti sve glasniji, a jedno od značajnih postignuća Bijele kuće u međunarodnoj areni otići će u prah – piše POLITICO.

Medij ukazuje na to da američka domaća politika “komplicira cjelokupnu situaciju”.

Bijela kuća ne zna hoće li zastupnici odobriti dodatna sredstva za Ukrajinu kada istekne već dodijeljena tranša.

“Nemiri u Washingtonu jačaju i zbog toga što Ukrajinci udaraju na ruski teritorij, i to u većoj dubini. Zbog toga se u zakulisnim diplomatskim kanalima čuju vrlo oštra upozorenja”, piše dalje POLITICO.

“Administracija smatra da je Kijev, ili barem proukrajinske snage, odgovoran za napade dronovima na Kremlj i za eksplozije u kojima je ubijen istaknuti vojni bloger, kao i kći Aleksandra Dugina. A ovaj tjedan je The Washington Post izvijestio da je, prema američkim obavještajnim službama, vlada ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog planirala dići u zrak plinovode Sjeverni tok”, piše američki medij i dodaje kako je Bidenova “trenutačna vanjskopolitička agenda prepuna, a Ukrajina mu nije jedini prioritet”.

Medij ukazuje i na Bidenove probleme sa Saudijskom Arabijom koja je, suprotno američkim željama, opet podigla cijene nafte, kao i na propale pregovore između američke i kineske vojske, “jer je kineska vojska vrlo agresivna prema američkim brodovima u regiji i planira uspostaviti obavještajnu bazu na Kubi”. A još ovog mjeseca, zaključuje medij, Bidena “očekuje težak posjet indijskog premijera Narendre Modija koji pobija Bidenov argument da je odlučujući sukob 21. stoljeća sukob između demokracije i autokracije”.

Zanimljivo je da je i bivši američki ministar obrane Mark Esper za CNN rekao kako će se, ako ukrajinska ofenziva ne uspije, možda morati prekinuti pomoć Kijevu.

S time se Biden očito ne slaže, poglavito ne u predizbornoj godini. Tako je za Kijev već predvidio nove 2 milijarde dolara za koje će Ukrajina dobiti i napredne proturadarske rakete tipa Pac-3, proizvođača Lockheed Martina, kao i proturadarske rakete s naprednim sustavom navođenja GEM-T, koje proizvodi Raytheon Technologies.

Postoji mogućnost slanja NATO-ovih vojnika u Ukrajinu

Priliku za pomoć Kijevu nudi jedan od glavnih lobista politike Zelenskog na zapadu, bivši tajnik NATO-a Anders Rasmussen, koji je prošlog tjedna dao krajnje zanimljiv intervju za britanski The Guardian, a prije njega obišao je Washington i još neke europske prijestolnice.

Rasmussen je rekao da bi u Ukrajinu svoje vojne snage mogle poslati, izolirano od NATO-saveza, Poljska i neke baltičke države ako SAD i druge članice saveza na summitu u Vilniusu Kijevu ne dodijele konkretna jamstva o ulasku u savez. Rasmunsen smatra da Varšava na tome aktivno radi i da bi mogla pokrenuti stvaranje “koalicije voljnih” za slanje svojih snaga u Ukrajinu i da Kijev ima puno pravo pozvati na takvu intervenciju.

Ove riječi bivšeg tajnika NATO-a mogu se protumačiti s dva aspekta. Prvo, kao blef Rasmussena, odnosno upozorenje članicama NATO-saveza što bi se moglo dogoditi ako one odbiju Kijevu dati tražena jamstva kako bi ih se potaknulo na omekšavanje sadašnjih stavova. Jer u slučaju samostalne akcije Varšave prije ili poslije moglo bi doći do izravnog sukoba ruskih i poljskih vojnika, što bi u krajnje neugodan položaj stavilo zapadne saveznike Poljske pa je onda bolje poslušati Kijev.

Drugo, u slučaju neuspjeha ukrajinske ofenzive nije isključeno da bi Washington mogao stajati iza ovakvog poteza Varšave i jamčiti zaštitu poljskim vojnicima, ali u tom slučaju isključivo uz paralelno pokretanje mirovnog sporazuma s Moskvom jer bi u suprotnom to značilo pokretanje Trećeg svjetskog, odnosno nuklearnog rata. A to pokretanje sporazuma tada bi definitivno značilo i novi geografski izgled Ukrajine, tj. nastavak njezina komadanja.