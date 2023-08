MiIanovićeve riječi odjeknule Srbijom, jedan portal posebno žestok: ‘Ustaša je poludeo’

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović u utorak je imao još jedan istup bez dlake na jeziku u kojem je među ostalim poručio kako se iza slučaja Dinamovih navijača koji su gotovo dva tjedna pritvoreni u grčkim zatvorima krije politička farsa i da Vlada tu ne može mnogo učiniti.

“Ne mogu te dugo bez pravne osnove držati lišenog slobode. Ako BBB pokušaju uklopiti u neko kolektivno kazneno djelo, koje proizlazi iz pripadnosti nekog organizaciji, radi toga se ne zadržava ljude u zatvoru. To je čista politika, na to smo navikli iz tih dijelova Europe. Prvih pet dana koliko se može držati ljude, treba odvojiti ‘žito’, onima koji su krivi sudi, a ostali doma. Ovo je politička farsa u kojoj Vlada mora pokazati i stvoriti dojam da je učinila sve što može, a ne može puno”, kazao je Milanović.

Ratni zarobljenici

“Oni su tamo ratni zarobljenici, onda neka ih tretiraju prema pravilima ratnog prava pa ćemo zamijeniti ljude, skupit ćemo mi sto Grka, zato jer su bacali papiriće. Znam da će netko reći poginuo je čovjek. Da, grozno, ali nisu išli tamo s namjerom da ga ubiju. Niti su imali naoružanje, jer ne bi prošli granicu. To je cijeli niz barijera zdravog razuma koji jasno ukazuje da se radi o političkoj svinjariji”, istaknuo je Milanović i dodao:





Spominjao i Delije

“Da ovdje dođe sto navijača Crvene Zvezde i da ih se tako zarobi. Prvi bih se zalagao da se oslobodi one koji nisu krivi. Ovo iritira. Nisam ja taj koji na kraju krajeva mora o tome govorit. Drago mi je da smo se Plenković i ja složili da je ovo nedopustivo. To su naši ljudi, naši mangupi. Nisu ratni zločinci. Šta je sporno da su ih ministri posjetili? Ja opet moram galamiti. Di je parlamentarna elita? Gdje su HDZ-ovi i SDP-ovi dnevničari? Bave se ugroženim mediteranskim vrstama. Još nekaj? Niš, hvala”, zaključio je.

‘Ustaša poludeo’

Ove njegove riječi odjeknule su srpskim medijima. Malo koji ih nije prenio. najžešći je međutim bio tamošnju tabloid Informer, koji je u naslov stavio: ‘Ustaša Milanović poludeo: Zarobićemo 100 Grka i razmeniti ih za naše koji su uhapšeni u Atini’.

Blic se također osvrnuo na te njegove riječi: ‘SKUPIĆEMO I MI 100 GRKA PA ĆEMO SE MENJATI” Hit izjava Zorana Milanovića o hrvatskim navijačima u Grčkoj: ‘Radi se o političkoj svinjariji, isto bih rekao i da je reč o navijačima Crvene zvezde’.









‘ONI SU RATNI ZAROBLJENICI, I ZA DELIJE BIH TO REKAO Šok izjava predsednika Hrvatske: SVINJARIJA! Skupićemo i mi 100 Grka’, naslov je pak na portalu Mondo.rs.









Demografija

Osim te izjave srpski mediji prenijeli su i onu u kojoj se osvrnuo na demografske probleme u Hrvatskoj.

“Ovaj prostor, klima, tlo i mogućnosti infrastrukture izdržali bi deset milijuna ljudi. Ali kojih ljudi? Po uzoru na zapadne države koje su potpuno otvorile svoje granice – pozivajući svih i kada ih ne mogu primiti – i time promijenile strukturu društva“, rekao je Milanović govoreći o problemu demografije u Hrvatskoj sudjelujući na obilježavanju Dana Općine Lokve u Gorskom Kotaru.

‘Tema za duboko i brzo razmišljanje’

“Ima nas manje od četiri milijuna. To su naši ljudi, uglavnom Hrvati i Srbi, ljudi slični, iste vjere, običaja, jezika. Hoćemo li ići prema tome da narastemo na šest milijuna? Ali, garantiram da to neće biti naša djeca. To će biti neki ljudi koji će za nas biti stranci. Dragi ljudi, možda i bolji od nas, ali ih ne poznajemo”, rekao je Milanović.

To je, dodao je, naša zemlja za koju su ljudi itekako vezani, tradicionalni i konzervativni, ne u političkom smislu riječi, nego naprosto u tome da su navikli na jedan stil života i da će ga teško mijenjati. “To je najveće bogatstvo koje imamo”, istaknuo je, a kako je to popraćeno u srpskim medijima možete pogledati u galeriji.