MIHANOVIĆ PONOVNO UDARIO PO SPLITSKOM DVOJCU: Puljku je poslao znakovitu poruku i poručio da će doći na sjednicu Gradskog vijeća

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik splitskog HDZ-a, Vice Mihanović, kazao je da se oni neće odazvati pozivu na sastanak koji im je uputio Ivica Puljak, ali da će doći na sjednicu Gradskog vijeća koju treba sazvati predsjednik Gradskog vijeća, Jakov Prkić. Smatra da je optužnica protiv Bojana Ivoševića preveliki uteg za vladajuću koaliciju.

“Kada smo imali sličnu situaciju s predsjednikom Gradskog vijeća u prošlom sazivu oni su tražili da on podnese ostavku i on je to učinio. Ivošević je odmah morao podnijeti ostavku. Da je to učinio, sada ne bi pričali o ovome, ne bi potrošili 2 milijuna kuna, Grad ne bi bio paraliziran 6 mjeseci, samo da je on odmah podnio ostavku u skladu s kriterijima koje su oni nametnuli”, rekao je Mihanović.

Na pitanje da komentira sličan ispad HDZ-ovog načelnika Zulima koji je također prijetio novinaru Slobodne, odgovorio je kako ne zna detalje situacije te da se isključivo bavi splitskom politikom.

‘Ne odobravam to ponašanje’

“Ako je to točno, ne odobravam to ponašanje i smatram da je svako takvo ponašanje za osudu, bez obzira o kome se radilo i koje stranke je član”, poručio je. Kazao je i da HDZ traži najboljeg kandidata za gradonačelnika, a na pitanje zašto on nije kandidat odgovorio je: “Tko vam kaže da nisam, možda vas razveselim pa budem i ja”.

Dodao je kako misli da je neozbiljno prebacivati na opoziciju da je odgovorna za trenutno stanje u gradu te da će oni odmah podnijeti ostavke nakon što to učine Puljak, Ivošević i Kuzmanić te da neće čekati da ostavke podnesu i njihovi vijećnici, piša Dalmatinski portal.