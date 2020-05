Migranti pali u drugi plan! Stručnjaci upozorili: ‘S pandemijom bi opet mogao porasti njihov broj’

Iako su pandemija novog koronavirusa i zatvaranje granica koje je uslijedilo zbog sprečavanja širenja virusa smanjili broj tražitelja azila u Europi, Europski ured za azil (EASO) upozorio je jučer kako bi širenje pandemije na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi moglo prouzročiti veći migrantski val u budućnosti, prenosi Večernji list.

Naime, pandemija je prepolovila broj zahtjeva za azil na granicama Europske unije u ožujku u odnosu na veljaču, a prema podacima Europske agencije za sigurnost vanjske granice (FRONTEX), broj ilegalnih ulazaka u Europu u ožujku se također prepolovio u odnosu na prethodni mjesec. Prema podacima UN-a, dok je prošle godine u Europu stiglo nešto manje od 123 tisuće tražitelja azila, njihov je broj ove godine samo 22 tisuće iako se zemlje koje štite vanjske granice EU i koje su prve na migrantskim rutama zbog epidemije koronavirusa još teže nose s ovim problemom.

No, kako upozorava EASO, situacija bi se u slučaju širenja epidemije na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi mogla brzo promijeniti jer bi epidemija izazvala dodatnu nestašicu hrane i osnažila militante Islamske države, čime bi se povećala nesigurnost, što bi srednjoročno moglo dovesti do povećanja migracija i broja tražitelja azila. EASO podsjeća kako su glavne zemlje podrijetla tražitelja azila u EU srednje do visoko ranjive na opasnosti, što uključuje i zdravstvene prijetnje, jer imaju slabe kapacitete za sprečavanje širenja epidemija. Stoga širenje novog koronavirusa na tom području ima potencijal potaknuti povećanje broja tražitelja azila s tog područja, zaključuju u EASO-u.

Na ovaj problem ovih dana upozoravaju i druge međunarodne organizacije. Centar za praćenje unutarnjeg raseljavanja stanovništva (IDMC) i norveško Vijeće za izbjeglice izvijestili su kako je na kraju prošle godine po svijetu bilo interno raseljeno 50,8 milijuna ljudi. Zbog sukoba i katastrofa, svoje domove moralo je napustiti više od 33 milijuna ljudi, što je najviše od 2012. godine. Dok je zbog prirodnih katastrofa prošle godine raseljeno gotovo 25 milijuna ljudi, sukobi i ratovi nagnali su na interni bijeg 10 milijuna ljudi u 50 zemalja. Riječ je o tragediji epskih razmjera, iako oni koji su prisiljeni napustiti svoje domove i ostati unutar svojih zemalja ne dobivaju takvu pozornost kao oni koji su u bijegu od nasilja i katastrofa prisiljeni napustiti granice svojih zemalja. Među interno raseljenima prošle je godine bilo i više od 18 milijuna djece.

Pandemija koronavirusa situaciju je dodatno pogoršala. Svjetska zdravstvena organizacija nedavno je upozorila da bi se pandemija novog koronavirusa na Bliskom istoku, u Africi i Aziji i drugim ugroženim područjima mogla pretvoriti u pandemiju gladi “biblijskih razmjera”, što bi moglo potaknuti nove ratove i migrantske valove, ponajprije prema Europi. Čelnik UN-ova Svjetskog programa za hranu David Beasley upozorio je nedavno Vijeće sigurnosti UN-a kako će se zbog pandemije koronavirusa broj ljudi koji pate zbog gladi u svijetu udvostručiti.

Podsjećamo, britanski list The Guardian jučer je objavio veliki članak u kojem tvrde da hrvatska policija loše postupa s migrantima koji prelaze granicu s BiH te da ih obilježavaju sprejevima. Na isti je tekst danas reagirao MUP, koji je demantirao napise britanskog Guardiana.