Migranti odustali od čamaca, srpski avioni im više odgovaraju: ‘To je omogućeno zemljama koje ne priznaju Kosovo’

Autor: I.G.

Ratni sukobi u Ukrajini i Rusiji traju već duže od godinu dana, a ovaj konflikt postao je najveći vojni sukob u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Kao posljedica ovog sukoba, izbila je velika izbjeglička kriza, a više od sedam milijuna ljudi napustilo je ove zemlje u potrazi za sigurnijim okruženjem.

Od početka sukoba, u Srbiju je ušlo oko 200.000 Rusa i preko 130.000 Ukrajinaca. Samo u 2023. godini, zaključno s 1. lipnjem, više od 36.500 Ukrajinaca prešlo je granice Srbije, a njih 7.437 prijavili su boravak u toj zemlji. S druge strane, u Srbiji trenutno boravi između 30.000 i 40.000 državljana Rusije, prema izjavama Radoša Đurovića, predstavnika nevladine organizacije “Centar za zaštitu i pomoć tražiteljima azila”.

Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je kako je Srbija spremna primiti još izbjeglica iz Ukrajine, istaknuvši da se u zemlji već nalazi više od 43.000 raseljenih i izbjeglih osoba iz te zemlje.





Nekontrolirane migracije

O ovom iseljeničkom valu pričali smo s vanjskopolitičkim stručnjakom Denisom Avdagićem. Kako nam govori, ne začuđuje da je upravo Srbija postala zemlja u koju se uputio tako velik broj Rusa.

“Ovdje se radi o tome da je većina tih ljudi došla kada je rat započeo. U trenutcima kada se očekivalo da će se zatvoriti granice Rusije i Ukrajine, Srbija je i dalje imala omogućene letove, za razliku od većine zapadne Europe. Tu je i bezvizni režim s Rusijom, koji je također omogućio ljudima da relativno jednostavnije napuste Rusiju i sklone se od rata”, rekao nam je Avdagić.

No, Ukrajinci i Rusi nisu jedini koji su utočište potražili u Srbiji. Tijekom 2023. godine registrirano je ukupno 35.714 migranata i izbjeglica s Bliskog istoka u Srbiji. Kako nam govori Avdagić, najčešće se radi o zemljama koje ne priznaju Kosovo, čijim građanima Srbija također omogućuje dolazak bez vize.

“Srbija ima bezvizni režim s brojnim zemljama, a to pravdaju tvrdnjama da je takav režim omogućen zemljama koje nisu priznale Kosovo. To u principu služi dolasku tih ljudi, kako bi oni kasnije nastavili svoj put k Europi. Brojni migranti koji su uhićeni na granicama BiH i Hrvatske nisu ulazili kopnenim ili morskim putem, već su zračnim putem došli do Srbije, odakle nastavljaju svoj put prema zapadnim zemljama”, rekao je.

Jedna od značajnih promjena koje se primjećuju u Srbiji jest povećanje broja ruskih tvrtki. Samo u prvih mjesec i pol 2023. godine, Rusi su otvorili čak 616 tvrtki u zemlji. Stručnjaci tvrde da ovaj novi val “odljeva mozgova” iz Rusije i Ukrajine donosi brojne prednosti Srbiji, posebno u sektoru informacijske tehnologije. Vlasti Srbije su najavile da bi se uskoro uvesti određene olakšice, koje bi omogućile da stranci koji registriraju tvrtku u Srbiji mogli dobiti državljanstvo po ubrzanoj proceduri.

Rusi u Srbiji mlađi od Ukrajinaca

Rusi koji su doselili u Srbiju većinom su mladi ljudi u dobi od 30 do 45 godina, koji su pronašli posao u IT kompanijama. Nerjetki su slučajevi da neki od njih rade kao freelanceri ili za zapadne kompanije, te zarađuju plaće veće od 3000 eura.









“Za razliku od zemalja EU, Srbija i dalje ima omogućene letove u i iz Rusije i to je najviše doprinijelo tome da velik broj Rusa pribjegne upravo u tu zemlju”, rekao je Avdagić.









S druge strane, Ukrajinci u Srbiji češće su mladi parovi s djecom, koji su se u Srbiji našli iz nužde. Neki su došli zbog rodbinskih veza ili prijatelja, dok su drugi Srbiju odabrali kao sigurno utočište.

Neki su počeli nagađati kako je Beograd ovakvim razvojem događaja stekao status grada kakav je u doba Hladnog rata bio Beč, kroz koji su prošli brojni iseljenici i azilanti nakon kapitulacije Njemačke. Ipak, Avdagić nam govori kako su ovakve usporedbe netočne.

“Teško je to usporedivo. Puno lokacija možemo gledati kao neutralnu zonu, a ako je ijedna zemlja danas neutralna, to je Turska. Tamo su vršene razmjene zarobljenika s obje strane i vidimo da Erdogan uskoro odlazi u Rusiju sresti se s Putinom u nastavku programa izvoza žita. Turska drži ulaz u Crno more i s druge strane je NATO članica koja i dalje trguje s Rusijom i nije uvela sankcije. Poanta onoga što je Srbija napravila je to da je osudila Rusiju, no nije uvela sankcije, veoma slično kao i Turska.

U ovom trenutku nemamo nikakvu uistinu neutralnu zemlju koja je u rascjepu između jedne i druge strane na način na koji je bila Austrija. Ta zemlja je svoj suverenitet stekla pod uvjetnim sporazumom s SSSR-om. Austrija ne bi niti postojala da se sovjetska vojska nije povukla, a njihovo povlačenje bilo je itekako uvjetovano”, rekao je Avdagić.