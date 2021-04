‘MIĆKO, VOJVODA OD ČAČKA’: Čini se da je Plenković našao Milanovićevu slabu točku, jednom stvari pogodio ga je u živac. Zašto predsjednik premijera više ni ne zove imenom?

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović u Borovu je položio vijenac kod Spomen-obilježja poginulim redarstvenicima uoči 30. obljetnice pogibije 12 redarstvenika, nakon čega je ponovno oštro krenuo po premijeru Andreju Plenkoviću i predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu.

Milanović je jučer je jučer rekao da je dva puta izgovarao zakletvu i da se često preispituje ispunjava li izgovorene riječi.

“Da, imam zamjerki prema sebi, bio sam prestrpljiv prema nekim teškim licemjerima. Pitajte Milana Stojadinovića (premijera Plenkovića, op.a) što je mislio kada je rekao da je iza mene ostala kolona rabljenih automobila u Bruxellesu. On izmišlja, ja sam postao prvorazredni diplomat. Prikupljati informacije po birtijetinama…To je rekao Plenković, pitajte ga što je mislio”, rekao je Milanović.

Podsjetimo, jučer je premijer Plenković, u izjavi prilikom posjeta Zadarskoj županiji, zaista rekao da se Milanovića u Bruxellesu sjećaju samo po koloni rabljenih vozila i da je to njegov rezime.

Objasnio zašto premijera uporno zove Milan Stojadinović

Na pitanje zašto premijera uporno zove Milan Stojadinović, koji je bio predsjednik Vlade Kraljevine Jugoslavije od 24. lipnja 1935. do 5. veljače 1939. godine, Milanović objašnjava:

“Zato što je to isti stil, pogledajte govore Milana Stojadinovića. Pašić je bio vrhunski političar, ovo su mustre svoje vrste”.

Predsjednik smatra, to inzistiranje na Stojadinoviću u javnosti budi interes što je dobro za opću kulturu.

“To su ljudi koji su radili svinjarije i bratimili se s Antom Pavelićem, nisam rekao da je Hitler. Mićko, vojvoda od Čačka”, zapaprio je Milanović.









Na kritike da se ponaša kao vođa oporbe i da radi posao za predsjednika SDP-a Peđu Grbina uoči lokalnih izbora Milanović kaže kako to nije njegov posao. “Ja govorim o činjenicama, a premijer laže i priča o rabljenim autima u Bruxellesu. Za premijera smo dobili čovjeka koji je s motokultivatora sjeo za Ferrari”.

‘Zaista ga smeta opaska o koloni rabljenih automobila u Bruxellesu’

No, čini se da je Milanovića zaista zasmetala premijerova opaska o koloni rabljenih automobila u Bruxellesu jer se na to u izjavu osvrsnuo i treći put i to kada je govorio o nemogućnosti dogovora oko izbora veleposlanika.

“Nakon sastanka Vijeća sigurnosti premijer me pozvao u ured da vidim sofu koja je veća od ureda, probao mi je listu s imenima veleposlanika krknuti u ruku, rekao sam ne, da odabere što mu je važno, a ja ću resto, odnosno moji suradnici. To je red koji mora biti da bismo poštovali ustavni balans. Sve je jasno, pitajte Plenkošenka što je mislio o rabljenim autima. Za mene u Bruxellesu ne pitaju jer su ti ljudi već umrli. Meni ne znači pita li netko za mene u Bruxellesu, a pitaju, by the way. Zanima me što me ljudi pitaju u Hrvatskoj, meni je Zagreb glavni grad. I Borovo selo, ovo su moji ljudi. Načelnik im je papak, skriva se iza roleta kao da sam došao naoružan”, rekao je Milanović o načelniku iz redova SDSS-a koji se danas nije s njim mogao sastati.