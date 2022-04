‘MI ŽVAČEMO PROJEKTE DVIJE-TRI GODINE’ Vanđelić o obnovi misli isto što i prije. Na pitanje gdje zapinje tajnovito odgovara: ‘Nešto drugo je ograničeno’

Autor: Dnevno.hr/A.F.

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina održao je u četvrtak konferenciju za novinare na kojoj je govorio o planu ubrzanja obnove nakon potresa. Obnova nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa još nije počela iako je od zagrebačkog prošlo više od dvije, a on onoga na Banovini gotovo godinu i pet mjeseci.

Za mišljenje o svemu pitali smo bivšeg šefa Fonda za obnovu, Damira Vanđelića.

“Ja isto mislim ono što sam rekao i prije 14 mjeseci. Prvo i osnovno, već onda je nedostajalo u ministarstvu zaposlenih koji obrađuju zahtjeve građana. Znači ako vi imate 14.000 zahtjeva građana i u godinu i pol dana ste obradili svaki sedmi, šest sedmina uopće niste dotaknuli još, onda je prvo i osnovno da ti zahtjevi stoje tamo. Ovo što se na Banovini radilo, što se uklanjalo i tako dalje, to uopće nije vezano uz obnovu. To je rađeno po zakonu o civilnoj zaštiti izvan podzakonskih akata programom mjera i svih ostalih. I nikako se ne može govoriti da to ima veze s obnovom. Dobro je da se tako radilo. Bar nešto se odigralo”, rekao nam je Vanđelić.

Nije problem organizacija

Na pitanje kako se nakon Domovinskog rata brzo moglo sve obnoviti, a danas sve ide sporije, odgovara da je i Njemačka imala poplavu pa je unutar godinu dana sve obnovila.

“Može se. Morate imati procese, morate imati organizaciju i morate imati dovoljan broj ljudi”, dodaje Vanđelić. Na pitanje ima li u Hrvatskoj toga tajnovito odgovara: “Nešto drugo je ograničeno”.

Dodaje kako nije problem nikakva organizacija te da se zna to napraviti. “Mi smo siromasi koji bi trebali dva puta okrenuti svaku kunu koju radimo i napraviti to pošteno, pametno i kao dio cirkularne ekonomije. I da to bude efikasno. Ne može biti efikasno ako mi žvačemo projekte dvije-tri godine i ništa se ne dogodi”, zaključio je Vanđelić.