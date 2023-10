‘Mi Srbi ne ostavljamo ljude na cjedilu’: Brnabić se hvali da su jedino oni nastavili letjeti prema Izraelu

Autor: Dnevno.hr

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je jutros 127 građana Srbije iz Tel Aviva sletjelo u zračnu luku Nikola Tesla zrakoplovima Air Serbie.

Kaže da su gotovo sve velike svjetske kompanije otkazale letove iz Tel Aviva, dok je srpski nacionalni avioprijevoznik nastavio letjeti, dodavši da troškove snosi Vlada Srbije.

“Jutro između pol dva je 127 naših ljudi sletjelo u Beograd iz Tel Aviva. Predsjednik i ja smo zajedno ispratili slijetanje tih aviona jer smo od jučer radili na tome. Mi smo znali da tamo ima naših građana, a Air Serbia je jedna od rijetkih koja je nastavila letjeti”, rekla je Brnabić.





“Dok mi razgovaramo, Air Serbia je iznad Turske. Svi trebamo biti ponosni na našeg prijevoznika, Air Serbia nije ostavila ni naše građane ni putnike na cjedilu. Imaju vlastite sigurnosne mehanizme. Oni su naš ponos. Zamislite da nema njih, što bi bilo s našim građanima”, dodala je.

Troškove će snositi država

Brnabić je navela da će troškove snositi država.

“Građani neće snositi nijedan jedini dinar troškova za ove letove repatrijacije”, rekla je i optužila neke medije da su napali predsjednika Aleksandra Vučića koji je, eto, cijelo vrijeme predano radio na povratku srpskih državljana iz Izraela.

“Vučić je još kao premijer imao ideju jake aviokompanije. I danas, ako ste u Tel Avivu, u ovom trenutku, imate kartu Swiss Aira ili Lufthanse, vi nemate let kući, u neizvjesnosti ste i ne znate kao ćete se vratiti. Vi ste u Tel Avivu, imate kartu Air Serbie, vi se vraćate kući po planu, čak vam ni let neće kasniti. To je pokazatelj kakva je Srbija danas zemlja, koliko se promijenila i koliko trebamo biti ponosni na sve ono što smo zajedno napravili pod vodstvom Aleksandra Vučića”, poručila je Brnabić.









Što radi Hrvatska?

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH poručilo je u nedjelju kako intenzivno radi na pronalasku rješenja za repatrijaciju naših državljana u Hrvatsku.

Situacija je vrlo izazovna i promjenjiva – putnički zračni promet u Tel Avivu je obustavljen, dok su prelasci preko graničnih prijelaza s Jordanom ograničeni, pojasnili su.

Ministarstvo vanjskih poslova preporučuje hrvatskim državljanima da ne napuštaju svoje utočište dok se situacija ne stabilizira te dok se ne pronađe mogućnost repatrijacije.