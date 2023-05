‘TURISTI ĆE NOSITI KOFERE U RUKAMA!’ HDZ-ov gradonačelnik uvodi ‘diktaturu’, ljudi ne vjeruju: ‘Ovo je tek početak’

Autor: Dnevno.hr

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković, uoči same turističke sezone, u Dubrovniku je, najblaže rečeno, odlučio uvesti reda. Ili, učinilo se mnogima, od Grada načiniti muzej. S komornom atmosferom.

Naime, nakon što je prošlog tjedna već započeo ‘rat’ s ugostiteljima, odrezavši masnu kaznu i na sedam dana oduzevši terasu ugostiteljskom objektu lociranom na samom Stradunu, popularnoj Celi, i to zbog preglasne glazbe, Franković s represivnim mjerama ide dalje.

Tako je dubrovački gradonačelnik širu javnost upoznao sa svojim planom za nadolazeću, čini se, najtišu sezonu ikad u Dubrovniku te objasnio kako po njegovom novom, ‘režimu tišine’, turisti neće više moći svoje kofere potezati do apartmana i stvarati time zvukove na ulicama, kao do sada.





‘Nije to nikakva predizborna kampanja, naš grad treba red’

Ove mjere uveo je Franković, kako je objasnio sam, kako bi ljudi koji žive u staroj gradskoj jezgri imali mira, spominjao se tu i velebni projekt ‘Respect the City’, a jedno je, kaže gradonačelnik, sigurno, ne radi to nikako kao dio predizborne kampanje.

“Ma gledajte, nije to nikakva predizborna kampanja. Naš grad treba red, a ja, uostalom, otkako sam postao gradonačelnik, stalno s nekim ratujem. Malo sa suvenirima, malo s građevinarima, malo s ugostiteljima”, kazao je dubrovački gradonačelnik i HDZ-ovac Mato Franković za Jutarnji, otkrivši detalje svog plana za Dubrovnik bez pretjeranog turizma.

‘Mi sigurno nećemo stati’

Odmah se dotaknuo kazne za Celu, lokalu kojemu je zbog preglasne glazbe na sedam dana oduzeo terasu.

“Cele je prva žrtva jer mi sigurno nećemo stati. Ako se ljudi neće pridržavati pravila i drugima ćemo oduzimati površine. Prva je računica kako će Cele zbog ovog poteza ostati bez 70 tisuća eura prihoda pa neka ljudi ubuduće pripaze žele li raditi kako spada. Nastavljamo s mjerenjem buke na javnoj površini, angažirali smo nekoliko različitih tvrtki jer ugostitelji inače nanjuše kad dolazimo, a to nam nije u interesu”, najavio je slavodobitno Franković.

Na potez mjerenja buke Grad se odlučio nakon što je zakonskim izmjenama jedinicama lokalne samouprave po prvi put omogućeno da sankcioniraju buku, što je dosad bilo u nadležnosti sanitarne inspekcije.

Slijedi obračun s turistima zbog prtljage

No, na žalost mnogih, čini se kako je obračun s glazbom i ugostiteljima unutar zidina samo početak puno ambicioznijih planova što se tiče uvođenja reda u prostor stare gradske jezgre.









Tako se Grad Dubrovnik sada planira obračunati i s onom koju za sobom ostavljaju vlasnici – kofera na kotačiće.

Oni, žalili su se Frankoviću stanari stare jezgre, noću šire nesnosnu buku kamenim gradskim ulicama zbog čega će turisti s početkom ove sezone torbe na kotačiće povijesnom jezgrom morati nositi u rukama, a u studenom ove godine započet će unutar jezgre izgradnja novog javnog WC-a s prostorom za ostavljanje prtljage nakon čega će turistima biti zabranjeno s torbama šetati samim centrom grada.

“Oni će torbe ostavljati na za to predviđenom punktu, a mi ćemo im, naravno za naknadu, stvari donositi na adresu na kojoj će odsjesti. To je tek početak, konačni je cilj u sklopu zračne luke napraviti logistički centar nakon čega će se sva prtljaga dubrovačkih posjetitelja razvoziti iz Ćilipa direktno na adrese gostiju”, objašnjava Franković.









‘Vlasnici Cele su HDZ-ovci, aktivni članovi, ali mene vam to ne zanima’

Dio tih novih pravila turisti koji dolaze u Dubrovnik već sada mogu saznati zahvaljujući kratkom crtanom filmu pod nazivom “Respect the city”, nastalom na ideju Grada i Turističke zajednice grada Dubrovnika. U tom videu, pojašnjeno je što turisti smiju, a što ne smiju raditi u gradu.

Franković je objasnio i kako njegov obračun s ugostiteljima i turistima zapravo nije dio predizborne kampanje, on tvrdi kako motiv nije politika nego želja da se uvede red u grad.

“Pa vlasnici Cele su HDZ-ovci, aktivni članovi, ali mene vam to ne zanima”, oštro opovrgava izborne motive, kao što demantira i one koji tvrde da su njegovi potezi ušminkavanje umjesto da je mandat zaokružio važnim infrastrukturnim projektima koji bi Gradu doista donijeli stvarni prosperitet.

“Niti to nije točno, od velikih projekata u tijeku je 890 milijuna kuna vrijedan projekt aglomeracije od kojeg je jedan dio, kod Mokošice i Orašca već završen, a napravili smo i pročistač voda te smo u procesu evaluacije uređaja za pročišćavanje fekalnih voda”, kaže Franković.

Treći obračun

Treći obračun koji Franković najavljuje je onaj s dostavljačima – trenutno je regulirano da se dostava u povijesnoj jezgri obavlja od 5 do 7:30 sati ujutro te da istovremeno ne smije biti prisutno više od deset dostavnih vozila, no plan je da obavljanje dostave preuzme Grad koji će za to nabaviti elektrovučna vozila i zaposliti dostavljače.

Prvo takvo vozilo, najavljuje, stiže u lipnju, a plan je kroz dvije godine u potpunosti rješiti i problem dostave i problem prtljage, što bi sve trebalo rezultirati Dubrovnikom kao ugodnijim gradom za život.

“Ono što je najvažnije jest da je Dubrovnik prestao biti grad prekomjernog turizma, iako nam je ostalo još jako puno posla”, završio je Franković.