‘MI SE MORAMO NAORUŽAVATI!’ Zabrinuti Vučić upozorio Srbe: ‘Ide se u daljnju eskalaciju sukoba’

Autor: Dnevno.hr

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić, u Abu Dhabiju je dao intervjuu za televiziju Pink, u kojem je izrazio zabrinutost zbog recentnih događaja te još jednom naglasio da Srbi moraju sačuvati mir i ojačati ekonomiju, ali i da se moraju naoružavati.

“Ide se u dalju eskalaciju sukoba. Ni predsjednik Rusije ni predsednik Amerike danas nisu govorili o miru već samo o pobjedi nad drugom stranom. Za Putina, istina je na strani Rusije, za Bidena, istina je na strani Ukrajine. Dakle, idemo ka daljoj eskalaciji sukoba. Nitko ne želi prihvatiti rješenje u sredini”, rekao je Vučić.

Nema sumnje, dodao je, da je situacija teška i da će biti još teža, ali neće biti promjena, istaknuo je, kako je najavio ranije danas, u 24 ili 48 sati na ratištu u Ukrajini, ali „očekujem pojačane napade s ruske strane i pripremu ukrajinske defenzive u narednim mjesecima“.





‘Nitko nije poput Srbije’

Za nas je strahovito važno, napomenuo je Vučić, da se “skoncentriramo na sebe i da pokušamo izaći iz krize i da pažljivo pratimo što se tamo zbiva“.

“Da sačuvamo mir i da jačamo našu ekonomiju. Mi da sudjelujemo u trci s naoružavanjem, ne možemo, ali moramo se naoružavati, birati da kupujemo jeftinije oružje”, rekao je Vučić.

Ne postoji nijedna zemlja u Europi, poput Srbije, naveo je, koja se nije oduprla uvođenju sankcija Rusiji. Kako kaže, Zapad će željeti uzeti Putinu iz ruke kosovsku kartu i bit će još teže po pitanju sankcija.

“Slušao sam to već godinu dana, ali mi smo se do sada držali svoje politike i vjerujem da ćemo to moći nastaviti i ubuduće. Srbija ima svoju politiku, ozbiljnu i odgovornu, samostalnu. Ne postoji nijedna zemlja koja nije podržala sankcije protiv Rusije”, rekao je Vučić.

‘Zovu me ratnim huškačem’

Predsjednik Srbije je rekao i da ne želi svaljivati krivnju nekome na leđa, ali je dodao, da je granica na Kosovu postavljena 2008. godine, a pravno i 2010. godine, kada se dogodila, kako kaže, najgora moguća odluka.

“Ljudi to već odavno znaju i ne bih gubio vrijeme na to”, rekao je Vučić i dodao da ti ljudi imaju toliko veliku mržnju i dalje žive u 1991. godini.









Vučić je rekao i da „moraju razumjeti da nisu stvari dobre, niti lake za nas, i dodaje da kada god to kaže, netko na njega skoči i kaže da je izdajnik“.

“S druge strane, kada god im zatreba, nazovu me i ratnim huškačem. Vjerojatno zato što hoću da nam vojska ima snažu obranu, najbolje specijalce, veća primanja i plaće”, rekao je Vučić.

Najavio je i otvaranje novih stadiona, koji se, kako kaže, uvelike već grade, hramovima, crkvama i manastirima se također pomagalo.









“Tek ćemo graditi, ali je za sve to potrebno da imamo mir. Za nas je ekonomija ključna stvar. To je za nas ključna i najvažnija riječ. Moramo nastaviti rasti”, rekao je Vučić.