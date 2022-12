‘MI NE ZABORAVLJAMO, OČEKUJ NAS!’ Vučiću stigla jeziva poruka, ovo sigurno nije očekivao: ‘To će za njega biti samoubojstvo’

Grupa Anonymus objavila je poruku na Twitteru upućenu predsjedniku Srbije, a u njoj stoji kako “Aleksandar Vučić mora prestati sa svojim opasnim aktivnostima na Kosovu”.

Vučića nije trebalo dugo čekati da reagira, pa se ubrzo sam oglasio u vezi poruke.

Naime, objavio je na svom Instagram profilu fotografiju uz koju je napisao: “Spremamo se za borbu protiv anonimusa.”

Podsjetimo, grupa Anonymus u video-poruci ističe da su tenzije na sjeveru Kosova izazvali srpski kriminalci koji pokušavaju izazvati oružani sukob.

“Srpski autokrat Aleksandar Vučić, potrčko Vladimira Putina, pokušava destabilizirati regiju, koristeći mehanizme nasilja i terora tipičnih za ratnog zločinca Slobodana Miloševića, ali to će biti samoubojstvo za njega.

Otkako je počeo rat u Ukrajini, Srbija je jedina zemlja koja je službeno u suradnji s Rusijom, odbijajući da se na poziv zapadnih zemalja pridruži sankcijama koje je uvela Europska unija”, naveli su.

Osim toga, u poruci se navodi i da je Vučić okarakteriziran kao neko tko uništava mir u regiji, ohrabruje nasilje i napade na novinare…

Na kraju poruke je rečeno: “Mi ne zaboravljamo. Očekuj nas.”

NEW: Anonymous – Message to Serbian President

“#Anonymous is not a small group of powerless people to ignore, we are an organised , globally active, collective of like-minded individuals and our message will be clear, if you don’t stop your dangerous actions in #Kosovo.” pic.twitter.com/dNOqfmhIdn

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) December 29, 2022