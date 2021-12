METROPOLIT JOANIKIJE ZAGRMIO IZ ŠIBENIKA: ‘Htjeli su nam oduzeti svetinje, poniziti nas, obrisati nam pamćenje i marginalizirati do nestanka’

Autor: L.B.

Metropolit crnogorsko primorski Joanikije, ustoličen u rujnu u Cetinju uz velike nemire i prosvjede, služio je liturgiju u Spasovdanskom hramu u Šibeniku, uz domaćina episkopa dalmatinskog Nikodima, monaštva i svećenstva Metropolije crnogorsko-primorske i Eparhije dalmatinske te poručio da je Božji blagoslov da se narod s episkopima i svećenicima objedini oko svetinja.

“I onda kada je izgledalo da ćemo nestati, tada smo uzišli s Hristom na golgotu i Gospod nas je ukrepio i pokazao silu i blagodat svoje Crkve, njenu nepobjedivost”, poručio je metropolit pravoslavnim vjernicima.

No, dvije godine od izglasavanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti u Skupštini Crne Gore, metropolit crnogorsko-primorski Joanikije je ocijenio kako je velika sila kada se narod objedini oko svetinja.

‘Bezbožna vlast nam je htjela oduzeti svetinje i prepisati ih na državu’

“U jednom momentu smo bili prinuđeni da branimo svetinje. To je bio Božji blagoslov da se saberemo oko naših svetinja, da se objedinimo i tako obranimo od bezbožne vlasti, koja je htjela ne samo da oduzme svetinje i prepiše ih na državu, nego da nas ponizi, da nam obriše pamćenje i marginalizira nas do nestanka.

I onda kada je izgledalo da ćemo nestati, tada smo uzišli s Hristom na golgotu i Gospod nas je ukrijepio i pokazao silu i blagodat svoje Crkve, njenu nepobjedivost. Kada se narod sa svojim episkopima, svećenicima, objedini oko svetinja, to je velika sila i blagoslov Božji. To je ona sila koja je nepobjediva, ali koja nikoga povrijediti neće. To je ono oružje koje djeluje spasonosno — to je sila Božje ljubavi, istine, pravde i dobrote, a to je ono što je nepobjedivo, a uvijek pobjeđuje”, rekao je u nedjelju metropolit Joanikije.

Nikodim: Trudimo se da opstanemo u ovim našim, pomalo zaboravljenim krajevima

Na kraju Liturgije metropolitu Joanikiju toplu je dobrodošlicu poželio episkop dalmatinski Nikodim, podsjećajući okupljene na stradanje Crkve u Crnoj Gori u posljednjih nekoliko godina u kojima se ispunjavaju one ‘Hristove’ riječi: Svojima dođe i svoji ga ne primiše.

“To je mnogo teže nego što smo i mi doživjeli i preživjeli u ovim našim krajevima. Ali pored toga svega, vidimo da njih ne napušta niti vjera, niti želja za stradanjem, a niti ta mogućnost da opstaju u tim krajevima, koji su jako slični našima, za koje smo i mi bili vezani vjekovima. Jer u povijesti su mnogi metropoliti crnogorsko-primorski rukopolagali svećenike za našu milu Dalmaciju, kako je to govorio vladika Milaš, u onome trenutku kada nismo mogli imati svećenike i kada Mletačka republika nije dozvoljavala da imamo episkope u Dalmaciji.

I ja kao episkop dalmatinski veoma sam zahvalan na tome, a i zahvalan sam vladici Joanikiju koji je došao ovdje da bude danas sa nama, da vidi kako mi živimo, da čuje i nas na koji način i kako živimo i trudimo se da opstanemo u ovim našim, pomalo već i zaboravljenim krajevima”, rekao je episkop dalmatinski Nikodim.