METODE ZASTRAŠIVANJA! Petek primio prijeteću poruku: ‘Nisam ni sanjao da će se poslije promjene vlasti to događati’

Autor: I.G.

Zastupnik u zagrebačkoj gradskoj Skupštini Renato Petek na konferenciji za medije ispred Starogradske vijećnice predstavio je svoja rješenja za prikupljanje i odvoz otpada, kao i za provedbu mjera za unapređenje inkluzivnog obrazovanja djece s teškoćama.

Nakon što je prijedloge uputio u skupštinsku proceduru, zastupnik Petek dobio je zabrinjavajuću poruku od poznate mu osobe. Tu poruku Petek je prijavio policiji. U poruci piše samo: “Sretno, pazi preko ceste”.

Vezano uz predstavljene točke dnevnog reda, doživio sam i izuzetno neugodnu situaciju, tvrdi Petek.





“Na informaciju da upućujem u skupštinsku proceduru predstavljene točke, koje smatram rješenjem na boljitak Zagreba i Zagrepčana, dobio sam poruku (“Sretno, pazi preko ceste”) koju sam prijavio policiji, a o tome sam pisao i na svojoj Facebook stranici. Nisam ni sanjao da će se poslije promjene vlasti itko koristiti takvim metodama. Ranije sam, u prošlom sazivu, dobivao anonimne poruke vezano uz svoje političko djelovanje, no ova je došla od osobe koju poznajem. Stoga je poruka ili stvarno glupa, ili vrsta prijetnje. No to neka odluči policija – kazao je gradski zastupnik SDP-a.

Poruku je objavio i na svom Facebooku te napisao:

“Prijetnja ili ne, neka zaključi MUP.

Poslije rezultata izbora u Zagrebu 2021. godine., ni u snu nisam očekivao da ću nastaviti dobivati ovakve “dobronamjerne” poruke za svoj rad zastupnika građana. No očito je da neke metode vrijede za sve vlasti. Poruka je stigla nakon predaje točaka dnevnog reda u kojima predlažem bolja i pravednija rješenja za sustav odvoza otpada te brigu za obrazovnu inkluziju djece s teškoćama.

Zašto bi bilo kome u demokratskom i pluralističkom društvu smetalo propitivanje postojećih i upućivanje prijedloga boljih rješenja za probleme koji tište Zagrepčane?”