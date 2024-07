Meteorolozi proučili opasnu vremensku pojavu: Odnijela je mnogo ljudskih života i posijala kaos

Svjetska meteorološka organizacija (WMO) proglasila je tropski ciklon Freddy najdugotrajnijim tropskim ciklonom u povijesti mjerenja, budući da je trajao 36 dana. Freddy je u veljači i ožujku 2023. prešao bazen Indijskog oceana. Svoje je putovanje započeo nadomak sjeverozapadne obale Australije te je stigao sve do južne Afrike. U najpogođenijim zemljama odnio je velik broj ljudskih života i uzrokovao velike materijalne štete.

Međunarodni odbor stručnjaka WMO-a, koji je djelovao pod pokroviteljstvom Arhiva ekstremnih vremenskih i klimatskih pojava, proveo je detaljnu analizu i provjeru udaljenosti koje su prešla ta dva tropska ciklona te njihovih trajanja. Tropski ciklon Freddy trajao je 36 dana tijekom kojih je imao status tropske oluje ili viši status, što je odbor za procjenu priznao kao novi svjetski rekord u pogledu najduljeg trajanja tropskog ciklona.

Reanaliza trajanja tropskog ciklona pod nazivom John, zabilježene 1994. godine u sjevernom dijelu Tihog oceana, koja je dosad držala spomenuti rekord, pokazala je da je taj ciklon imao status tropske oluje ili viši status ukupno 714 sati odnosno 29,75 dana, piše DHMZ na svojim internetskim stranicama.

BREAKING: The @WMO officially confirms that Cyclone #Freddy is now the longest-lasting tropical cyclone on record – at 36 days.

Back in Feb-March 2023, cyclone Freddy crossed 12,785 km of the Indian Ocean from western Australia to southern Africa! pic.twitter.com/oMraX4xSJv

— ScienceKonek (@sciencekonek) July 2, 2024