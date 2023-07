Meteorolozi najavljuju novo nevrijeme: ‘Bit će neugodno!’ Tuča u Zagorju, crni oblaci se nadvili nad Zaprešićem

Autor: Dnevno.hr

Nakon nevremena koje je pogodilo Hrvatsku 19. srpnja, sve su oči uprte u nebo i u meteorolozi strepe hoće li nas pogoditi još nešto katastrofično.

Već u četvrtak u večernjim satima prohujalo je Zagorjem.

Meteorolog Dorian Ribarić je za RTL najavio što nas očekuje:





Je li se ovakva oluja, ovolikih razmjera mogla predvidjeti i ključno pitanje – kada, odnosno koliko prije nego što je oluja počela?

“Mogla se predvidjeti i predvidjela se i od strane mojih kolega i samog DHMZ-a. Primjerice u prognozi je već par dana unaprijed postojala naznaka da se na ovom širokom području od Slovenije preko Hrvatske do Srbije može zbog iznimno velike dostupne energije u atmosferi, dogoditi nešto eksplozivno, no ovdje govorimo tek o mogućnosti za tako nešto, a vjerojatno za dobru procjenu rizika gdje i kada – raste približavanjem prognoze.

Naime, ovakve brze i nagle promjene teško je smjestiti toliko unaprijed tih većinom 30-ak minuta do sat vremena nepogoda kad će točno to biti u danu. To se radi najbolje neposrednom prognozom vremena ili nowcastingom, oslanja se to na praćenje satelitskih, radarskih i sondažnih mjerenja i radi se za taj dan, a to je u ovom slučaju bilo moguće prognozirati sat do dva prije nailaska oluje na Hrvatski teritorij što je i učinjeno podizanjem meteoalarma na najviši crveni stupanj”, rekao je Ribarić i odgovorio na pitanje možemo li očekivati ovakve oluje do kraja ljeta:

Bit će drame

“Pa već sutra! No, bit će to manje katastrofično, ali svejedno su to ona neugodna snažna nevremena, ponegdje su moguće nepogode baš zbog tog vjetra, no glavnina toga se očekuje u večernjim satima i noćnim satima kada su ljudi u kućama pa su onda i žrtve manje”, rekao je.

Ravnateljica Državnog hidrometeorološkog zavoda Branka Ivančan-Picek za HRT je također komentirala što nas možda očekuje:

“Razmjeri ove katastrofe su neočekivani. Očekivalo se veliko nevrijeme nad područjem Hrvatske. Mi smo već u utorak izdali narančasto upozorenje na olujne pojave, pljuskove, grmljavinu. Ali da će razmjeri nevremena biti ovakvi, od Slovenije pa sve do Srbije, taj olujni sustav je prošao u svega nekoliko sati ogromnom brzinom, a posljedice će se sanirati danima”, rekla je Branka Ivančan-Picek.









Ističe kako sustav za uzbunjivanje nije aktiviran jer još nije posve operativan. Za njega je zaduženo ravnateljstvo Civilne zaštite s kojima DHMZ ima svakodnevnu izuzetno dobru suradnju.

Kaže kako je DHMZ sat vremena prije nego je oluja došla do Zagreba dao crveni alarm, a do tada je bio narančasti. Naglasila je pri tom kako i narančasto upozorenje predstavlja izuzetno veliku opasnost i da tada moramo biti spremni na prekid prometa i električne energije, štete na imovini, udare groma te da moramo zaštiti sebe i imovinu.

“Ovakvih oluja, možda ne ovakvih dimenzija, ali bilo ih je nad Hrvatskom u prošlosti na manjim lokalitetima i bilo je velikih šteta. Međutim, ono što naši podaci pokazuju je da je posljednjih osam godina, od kad postoje mjerenja od sredine 19. stoljeća, je osam najtoplijih godina na zemaljskoj kugli. To pokazuju podaci. Živimo u jednoj toplijoj atmosferi i toga moramo biti svjesni. A toplija atmosfera je spremna preuzeti veće količine vlage, a veće količine vlage i ovakve temperature vrlo su pogodno mjesto i medij za nastanak jakih konvektivnih oluja koje rezultiraju ovakvim posljedicama”, rekla je.









Upozorila je kako će nestabilnosti biti i idućih dana. Već sutra nas očekuje nestabilno vrijeme međutim mala je vjerojatnost da se onako nešto što smo imali jučer ponovi. Valja ipak biti oprezan i slušati upozorenja DHMZ-a koja su svakodnevno u medijima i njihovim internet stranicama.

I meteorolog Izidor Pelajić je najavio kišu:

“Hrvatsko zagorje, na putu prema Zagrebu. Tako slabašno ovo izgleda u odnosu na ono jučer, ali svaki pa i naizgled najmanji grmljavinski oblak koji se ispruži do 10ak kilometara visine sadrži munje, pljuskove, prolazno jak vjetar, ponekad tuču i može lokalno uzrokovati štetu”, napisao je.

Hrvatsko zagorje, na putu prema Zagrebu. ⛈️ Tako slabašno ovo izgleda u odnosu na ono jučer, ali svaki pa i naizgled najmanji grmljavinski oblak koji se ispruži do 10ak kilometara visine sadrži munje, pljuskove, prolazno jak vjetar, ponekad tuču i može lokalno uzorkovati štetu. pic.twitter.com/mTAyYWyctW — Izidor Pelajić (@izidor_pelajic) July 20, 2023