METEOROLOZI NAJAVLJUJU LOŠE VRIJEME: Sutra obilniji pljuskovi, a moguća i TUČA!

Autor: Dnevno

Od sutra će vrijeme u Hrvatskoj ponovno biti promjenljivo oblačno s povremenom kišom te pljuskovima i grmljavinom.

Promjena bi trebala početi već večeras u noći s nedjelje na ponedjeljak, posebno na sjevernom Jadranu. HRT javlja kako se stanje u atmosferi ponovno komplicira. Ojačat će južina, posebno uz more te kako će do četvrtka biti iznimno promjenjivo.

U ponedjeljak ujutro u Slavoniji, Baranji i Srijemu još će biti većinom suho, a pljuskova i grmljavine bit će osobito poslijepodne i navečer. Vjetar uglavnom slab, sredinom dana mjestimice umjeren sjeverni, no uz pljuskove kratkotrajno može biti vrlo jak, čak i olujan. Najniža temperatura zraka bit će od 14 do 17 °C, a najviša između 24 i 27 °C.

U središnjoj Hrvatskoj za 3 do 5 °C manje toplo nego u nedjelju jer će biti oblačnije, povremeno uz kišu i grmljavinu. Mjestimice će biti i obilnijih pljuskova, a moguća je i tuča te prolazno olujan vjetar.

Promjenljivo će biti i na zapadu, i pritom u gorskim predjelima ponegdje i pretežno oblačno s povremenom kišom, pa i u obliku pljuskova. Također su lokalno mogući izraženiji pljuskovi i veća količina kiše, a poteškoće bi na sjevernom Jadranu moglo stvarati i prijepodne vrlo jako jugo.

Vjetrovito će biti i u Dalmaciji pa će more ujutro i prijepodne na otvorenom biti ponegdje i valovito, no prema večeri će biti mirnije, uz slabije jugo. Uz promjenjivu naoblaku mjestimice kiša, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. No, bit će i povremenih duljih sunčanih razdoblja, uz koja će temperatura zraka porasti i na vrijednosti od 22 do 25 °C.

I na jugu Hrvatske podjednako toplo, uz izmjenu oblaka, kiše i sunca, a jako, mjestimice i vrlo jako jugo prema večeri će slabjeti te uz obalu okrenuti i na istočnjak i buru.

“Jugo će na Jadranu u utorak sasvim oslabjeti te ponegdje okrenuti na slab jugozapadnjak, a ponegdje će umjerenog juga biti ponovno u četvrtak. Svih će se dana izmijenjivati sunčana i oblačnija razdoblja, tijekom kojih će povremeno biti kiše, pa i u obliku pljuskova. Temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.

Planiranje aktivnosti na otvorenom bit će otežano i u unutrašnjosti jer će svakodnevno biti mjestimične kiše i grmljavine, lokalno i izraženijih pljuskova, a uz dosta vlage te razmjerno visoku temperaturu bit će dojam i sparnog vremena. Ipak veća je vjerojatnost za više suha vremena u sjevernim krajevima nakon srijede. Značajnijeg vjetra bit će uz pljuskove, a inače će tek povremeno puhati slab do umjeren jugozapadnjak.”, prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.