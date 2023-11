Meteorolozi najavljuju kišu i snijeg: Upaljen je meteoalarm

Autor: Dnevno.hr

U utorak nas navodno očekuje prevladavajuće oblačan dan s čestom kišom, ponegdje i obilnom, a susnježica i snijeg mogući su uglavnom u gorskim krajevima. Na Jadranu će biti i razmjerno vjetrovito, najprije uz jugo i jugozapadnjak, zatim sjeverozapadni i sjeverni vjetar.

Sredinom tjedna manje oborina, u srijedu i manje vjetrovito, uz promjenjivu naoblaku i sunčana razdoblja, na kopnu i mjestimičnu jutarnju maglu i mraz. U četvrtak opet južina, u vjetrovitiji i topliji petak i ponovno česte oborine, na Jadranu i u obliku obilnijih pljuskova s grmljavinom, pa bi neke rive mogle biti poplavljene. No do kraja petka vjerojatno novo zahladnjenje, u unutrašnjosti i mjestimičan snijeg, najprije u gorju, u hladniju subotu i u nekim nizinama, prognozira za HRT najpoznatiji meteorolog Zoran Vakula.





Evo što nas čeka

Važni je znati da je za utorak oglašen narančasti MeteoAlarm za srednju i južnu Dalmaciju zbog jakog, mjestimice vrlo jakog južnog i jugozapadnog vjetra, popodne u okretanju na sjeverozapadni.

Žuti MeteoAlarm izdan je pak zbog vjetra za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal i sjevernu Dalmaciju, a zbog vjetra, obilnije kiše i grmljavine za splitsku i dubrovačku regiju. Zbog vjetra i grmljavine žuto upozorenje izdano je za riječku regiju, a zbog obilnije kiše za kninsku.

Utorak na istoku Hrvatske većinom oblačan, a temperatura bez izraženog dnevnog hoda, uglavnom između 3 i 7 °C. Povremeno će padati kiša, češće ujutro i prijepodne, a u gorju može zalepršati i pokoja pahulja.

I u središnjoj Hrvatskoj oblačno s kišom. Popodne će oborina prestajati i djelomično će se razvedravati. Mjestimice će puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka uglavnom od 2 do 7 °C.

Prevladavajuće oblačno uz povremene oborine bit će i na zapadu – u gorju su mogući i susnježica i snijeg, a na sjevernom Jadranu lokalno obilniji pljuskovi i grmljavina, pri čemu će jugozapadnjak ujutro okrenuti na sjeverozapadnjak, na otocima i jak.

Vjetrovito i u Dalmaciji – najprije uz jugo i jugozapadnjak, a zatim sjeverozapadnjak, pa i mjestimice jače valovito more. Bit će vrlo nestabilno uz povremenu kišu, lokalno vjerojatno i u obliku jače izraženih pljuskova s grmljavinom. Temperatura zraka uglavnom od 10 do 15 °C, a u unutrašnjosti od 5 do 10 °C.

Na jugu Hrvatske podjednake vremenske prilike – jak jugozapadni i južni vjetar, odnosno lebić i oštro – puhat će do sredine dana, ponegdje će biti i obilne kiše uz grmljavinu pa bi i neke rive mogle biti poplavljene.









A srijeda?

“U srijedu prolazno sunčanije uz mjestimice jaku buru, osobito podno Velebita. No već u četvrtak okreće na jugo i južni vjetar, umjeren i jak, s kojim dolazi novo naoblačenje i kiša, češća i intenzivnija u petak, ponegdje i obilna, uz grmljavinu.

Petak i u unutrašnjosti najkišovitiji i najtopliji, ali navečer su, s naglim dotokom hladnog zraka u sjevernim predjelima, mogući susnježica i snijeg. Srijeda će, pak, biti najstabilnija s hladnim jutrom, ponegdje i mrazom, a u oblačan četvrtak zapuhat će jugozapadnjak i jugoistočnjak te će već ponegdje padati kiša, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije”, prognozirala je za HRT meteorologinja Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Susjednu Srbiju je ranije danas pogodilo jako oborinsko nevrijeme, palo je puno snijega. Tisuće se ostale bez struje, a jedan je muškarac preminuo.