Meteorolog o superstaničnoj oluji: ‘Ovo nije kraj, pogledajte što nas čeka sljedećeg tjedna’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Nakon oluje svih oluja koja je u srijedu popodne pogodila Hrvatsku i za sobom ostavila trag razaranja mnogi se pitaju hoće li nas uskoro ponoviti neka slična, a ako se i dogodi što možemo napraviti kako bismo zaštitili sebe i naše bližnje.

Meteorolog Ivan Ristić za Kurir ističe da zaštita od tuče ne pomaže kod superstaničnih oluja te da je jedino rješenje da ljudi osiguraju svoje domove i vozila.





“Nema pomoći, osim maknuti se s ulice i čekati da nevrijeme prođe. Najopasniji trenutak je upravo taj prvi udar vjetra, kada iz zatišja u kratkom vremenu postigne brzinu i do 100 km na sat, a tada se javljaju najveći udari. Prvih pet minuta oluje je najopasnije i tada imamo situacije da padaju stabla, lete krovovi itd. Tijekom tih prvih pet minuta događa se najveće ubrzanje i najveće sile djeluju na predmete i ljude. Kako temperatura polako počinje da pada i kiša jača, vjetar tada slabi”, objašnjava Ristić i dodaje kako je jučerašnje nevrijeme počelo u Sloveniji te da se oblak brzo razvijao i kretao te da je u dva sata njegov promjer već bio 100 kilometara.

‘Treba se skloniti s puta’

“Kretao se brzinom od 100 km na sat, to je rijetkost. A u Zagrebu je bio u 16 sati, a samo četiri sata kasnije stigao je do Beograda, a to je jako velika brzina za jedan oblak. Vjetar u Zagrebu bio je 110 km na sat, imali smo orkanske udare”, napominje Ristić.

“Ljudima se savjetuje da u tom periodu ne izlaze iz kuće. Primijetit će oblake, to je upozorenje da je oluja blizu i trebaju se skloniti s puta. Najvažnije je da ne budu na ulici, da po mogućnosti ne ostavljaju vozila ispod drveća. Jedina zaštita je da ljudi osiguraju svoje domove i vozila. U Americi su pokušavali pronaći rješenje, izgubili su 36 godina kako bi se obranili od tih nevremena, ali nisu uspjeli, nakon toga su odustali od te protugradne zaštite i koriste samo osiguranje. Nažalost, čovjek nije uspio pronaći rješenje za to”, kaže Ristić.

Meteorolog upozorava da u srijedu opet slijedi promjena vremena.









“Tada opet možemo očekivati ​​superstanična oluju”, zaključuje meteorolog.