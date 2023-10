Meteorolog iz naroda objasnio što se događa s Polar Vortexom: ‘Znate li vi u kojem smo mi periodu sada?’

Autor: Z.S.

Nastavlja se iznadprosječna toplina, osobito do petka i južina, tijekom koje i dalje promjenjiva naoblaka, uz koju će kiše u ponedjeljak biti samo ponegdje i malo, zatim češće, posebice u srijedu i petak mjestimice i obilnije, praćene grmljavinom.

Nevolje na Jadranu opet će od utorka do petka stvarati i povremeno jako i olujno jugo. A u ponedjeljak nas je dočekalo većinom sunčano vrijeme, a mogući su rijetki lokalni pljuskovi uglavnom na Jadranu, a u gorju malo kiše.





Odgovorio na prozivke

Na kopnu ujutro mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugo. Najviša temperatura između 19 i 24 °C. Prognoza je to DHMZ-a, i razlog zbog kojeg su mnogi sasuli paljbu po meteorologu amateru, popularnom Dinu Dundiću. Polar Vortex je riječ koju često koristi u svojim objavama na Facebooku, i tako je bilo i prije nekoliko dana, kada je najavljivao zahlađenje, no južina ga je, barem se čini, razoružala. No, imao je on pripremljen odgovor na kritike.

Pitaju pa gdje je to zahlađenje više?

Gdje je taj “Polar Vortex”?

Kiše su…južine su….

Znam i ja to sve, ali treba… Objavljuje Pogled na klimu i njene promjene by Dino Dundic u Nedjelja, 22. listopada 2023.

Gdje je taj Polar Vortex?

Pitaju pa gdje je to zahlađenje više? Gdje je taj “Polar Vortex”? Kiše su…južine su…. Znam i ja to sve, ali treba naglasiti da smo mi još uvijek u godišnjem dobu zvanom jesen i da smo u mjesecu listopad, te da su ovakve temperature uz napornu južinu i ciklone sasvim normalna stvar, te se znakoviti za ova doba…. Pozdrav od Dina”, napisao je u nedjelju Facebooku, da bi pobjedonosno u ponedjeljak podijelio prognozu sa severe-weather.eu, koja spominje upravo njemu omiljeni termin.









Najnoviji podaci

Najnoviji podaci prognoze pokazuju razvijanje poremećaja oko stratosferskog Polarnog Vortexa (vrtloga) u danima koji dolaze. Snažne anomalije tlaka će promijeniti oblik PV-a i time stvoriti prvi ovosezonski značajni nalet hladnog zraka širom Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, navodi među ostalim, severe-wather.eu.

Ističu i kako je polarni vrtlog trenutno normalne veličine te da ima rastuće hladno središte nad polarnim regijama.

Što je ‘Polar Vortex’?

Polarni vrtlog (engl. “Polar Vortex”) je, inače, velika rotirajuća cirkulacija hladnog zraka visoko u stratosferi i troposferi oko polarnih regija na Zemlji. Ovaj prirodni pojav je stalno prisutan, ali može varirati u snazi i stabilnosti tijekom različitih vremenskih uvjeta.









Polarne vrtloge su prisutne na oba pola, a najpoznatiji je Arktički polar vortex na sjevernom polu. Ovaj vrtlog je karakteriziran snažnim suprotnim smjerom kazaljke na satu rotacije hladnog zraka oko Arktičke regije. Sličan vrtlog postoji i na južnom polu, na Antarktici.

U gornjoj stratosferi, polarne vrtloge obično uzrokuju hladne temperature i stabilne vremenske uvjete nad polarnim regijama. Međutim, u donjoj troposferi, ovi vrtlozi također mogu utjecati na vremenske uvjete u nižim dijelovima atmosfere.

Ponekad se dogodi da se polarne vrtloge destabiliziraju, čime se omogućava hladnom zraku da “pobjegne” iz polarnih regija prema južnim dijelovima svijeta. To može uzrokovati iznenadne promjene vremena, uključujući izljeve hladnog zraka koji mogu utjecati na šire geografske regije, uključujući Sjevernu Ameriku i Europu. Ovakvi poremećaji polarne vrtloge ponekad se nazivaju “nagla zagrijavanja stratosfere” i mogu dovesti do ekstremnih vremenskih uvjeta.

Važno je napomenuti da koncept polarne vrtloge nije isto što i vremenski fenomen poznat kao “Polar Vortex Breakdown” (slom polarne vrtloge), koji se često spominje u medijima i meteorološkim razgovorima. Slom polarne vrtloge događa se kada se struktura polarne vrtloge destabilizira, omogućujući hladnom zraku da se spusti prema nižim geografskim širinama. Ovaj fenomen može uzrokovati ekstremne vremenske uvjete, uključujući iznenadne hladne valove.